تتعلق هذه المقالة بشافطات حليب الأم من Philips Avent الموضحة أدناه.



لتجميع شافطة حليب الأم اليدوية من Philips Avent، اتبعي الخطوات الموضّحة.



ملاحظة: احرصي على تنظيف كل قطع شافطة حليب الأم التي تلامس حليب الأم وتعقيمها قبل الاستخدام