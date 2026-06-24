إذا كانت المكنسة الكهربائية من Philips مزوّدة بكيس، فعليك أن تراعي نصائح تنظيف الفلاتر التالية:

• فلتر حماية المحرك:

يتواجد فلتر حماية المحرك وراء كيس الغبار. إذا قمت بإزالة حامل كيس الغبار مع كيس الغبار، فسترى فلتر حماية المحرك.

يجب استبدال هذا الفلتر مرة كل سنة. لا يمكن غسله.

• فلتر العادم

يتواجد فلتر العادم في الجهة الخلفية (أو في الجهة السفلية في بعض الحالات) من المكنسة الكهربائية من Philips، وراء شبكة قابلة للفك.

يجب استبدال هذا الفلتر مرة كل سنة. لا يمكن غسله.