إذا كنت ترغب في معرفة كيفية تنظيف الفلاتر في المكنسة الكهربائية من Philips، فيرجى العثور على الإجابة في النص التالي.
كيف أنظّف فلتر المكنسة الكهربائية من Philips؟
نشرت في 24 June 2026
تنظيف الفلتر في المكانس الكهربائية مع كيس
إذا كانت المكنسة الكهربائية من Philips مزوّدة بكيس، فعليك أن تراعي نصائح تنظيف الفلاتر التالية:
• فلتر حماية المحرك:
يتواجد فلتر حماية المحرك وراء كيس الغبار. إذا قمت بإزالة حامل كيس الغبار مع كيس الغبار، فسترى فلتر حماية المحرك.
يجب استبدال هذا الفلتر مرة كل سنة. لا يمكن غسله.
• فلتر العادم
يتواجد فلتر العادم في الجهة الخلفية (أو في الجهة السفلية في بعض الحالات) من المكنسة الكهربائية من Philips، وراء شبكة قابلة للفك.
يجب استبدال هذا الفلتر مرة كل سنة. لا يمكن غسله.
تنظيف الفلتر في المكنسة الكهربائية من دون كيس
إذا كانت المكنسة الكهربائية من Philips من دون كيس، فاقرأ هنا كيفية تنظيف فلتر حماية المحرك: يتواجد فلتر حماية المحرك عادة داخل حاوية الغبار أو وراءها. يرجى الاطّلاع على الصور أدناه للحصول على بعض الأمثلة.
يتألف هذا الفلتر من جزأين مختلفين: أ) جزء مطوي (يسمى HEPA/EPA أو فلتر الحساسية) و ب) جزء إسفنجي:
أ) لا يمكن غسل الجزء المطوي (EPA/HEPA أو فلتر الحساسية). ولكن يمكنك تنظيفه بإفراغ محتواه في حاوية نفايات أو باستخدام الفرشاة.
ب) يمكن غسل الجزء الإسفنجي بالماء. يجب أن يجف بالكامل قبل أن تتمكن من إعادة تركيبه في المكنسة الكهربائية.
يتألف هذا الفلتر من جزأين مختلفين: أ) جزء مطوي (يسمى HEPA/EPA أو فلتر الحساسية) و ب) جزء إسفنجي:
أ) لا يمكن غسل الجزء المطوي (EPA/HEPA أو فلتر الحساسية). ولكن يمكنك تنظيفه بإفراغ محتواه في حاوية نفايات أو باستخدام الفرشاة.
ب) يمكن غسل الجزء الإسفنجي بالماء. يجب أن يجف بالكامل قبل أن تتمكن من إعادة تركيبه في المكنسة الكهربائية.
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تنظيف الفلتر في المكنسة الكهربائية اللاسلكية SpeedPro Max من Philips
إذا كانت المكنسة الكهربائية من Philips هي SpeedPro Max، فاقرأ هنا كيفية تنظيف فلتر حماية المحرك: يتواجد فلتر حماية المحرك أسفل حاوية الغبار. يرجى الاطّلاع على الصور أدناه للحصول على بعض الأمثلة.
يتألف هذا الفلتر من جزأين مختلفين: أ) فلتر عادي و ب) فلتر إسفنجي.
أ) لا يمكن غسل الفلتر العادي. ولكن يمكنك تنظيفه من خلال خضّه في سلة مهملات .
ب) يمكن غسل الجزء الإسفنجي بالمياه. يجب أن يجف بالكامل قبل أن تتمكّن من إعادة تركيبه في المكنسة الكهربائية
يتألف هذا الفلتر من جزأين مختلفين: أ) فلتر عادي و ب) فلتر إسفنجي.
أ) لا يمكن غسل الفلتر العادي. ولكن يمكنك تنظيفه من خلال خضّه في سلة مهملات .
ب) يمكن غسل الجزء الإسفنجي بالمياه. يجب أن يجف بالكامل قبل أن تتمكّن من إعادة تركيبه في المكنسة الكهربائية
تشغيل إيقاف مؤقت