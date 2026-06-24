رقم الطراز والرقم التسلسلي للمكنسة الكهربائية من Philips

يمكن العثور على معلومات رقم الطراز والرقم التسلسلي للمكنسة الكهربائية من Philips على لوحة. بحسب الطراز الذي تملكه، يمكن العثور على لوحة النوع

- في الجهة السفلية، أو

- تحت حاوية الغبار، أو

- على الجهة الخلفية من العصا، أو

- خلف خزان المياه الخاص بالجهاز.



في أغلب الأحيان، يمكن العثور على رقم الطراز في الزاوية العلوية اليسرى. يبدأ الرقم بحرفَين كبيرَين يليهما أربعة أرقام. على سبيل المثال، FC9192/xx أو XC8049/xx.



في أغلب الأحيان، يمكن العثور على الرقم التسلسلي في الزاوية السفلية اليمنى. ويتألف من أربعة أرقام: يشير الرقمان الأولان إلى السنة، ويشير الرقمان التاليان إلى رقم الأسبوع. على سبيل المثال، 1850 أو 1734. في بعض الحالات، تتم طباعة S/N قبل الرقم التسلسلي.

