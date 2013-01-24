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كل ما تحتاج إلى
معرفته حول
Philips S7000 الجديدة
آلة الحلاقة

آلة حلاقة تتكيّف مع احتياجاتك.

مع تقنية SkinIQ، استمتع بحلاقة مخصصة في كل مرة.
آلة الحلاقة S7000 Philips قيد الاستخدام
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تطبيق GroomTribe
تطبيق GroomTribe
تطبيق GroomTribe
الكفالة
ضمان إضافي
السنة الأولى
ضمان إضافي
السنة الأولى
الأسئلة المتداولة
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استكشاف الأخطاء وإصلاحها
قطع الغيار
قطع الغيار
قطع الغيار
الدلائل
الدلائل وجهة الاتصال
الدلائل وجهة الاتصال
البدء
تطبيق GroomTribe
ضمان إضافي
السنة الأولى
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
قطع الغيار
الدلائل وجهة الاتصال

احلق بالطريقة التي تشعر أنها مناسبة لك

من خلال اكتشاف
أهم ميزات آلة الحلاقة الخاصة بك

احلق بالطريقة التي تشعر أنها مناسبة لك

من خلال اكتشاف
أهم ميزات آلة الحلاقة
الخاصة بك

البدء

استكشاف واجهة آلة الحلاقة

  • التنظيف ضروري

    استكشاف واجهة آلة الحلاقة

    التنظيف مطلوب

    تُظهر لك آلة الحلاقة عندما يحين وقت التنظيف.
    المزيد عن التنظيف
  • SkinIQ

    استكشاف واجهة آلة الحلاقة

    تقنية SkinIQ نشطة

    تكتشف تقنية SkinIQ الذكية كثافة شعرك وحركة الحلاقة، ثم تتكيّف تلقائيًا معك.
  • مستشعر التحكّم بالحركة

    استكشاف واجهة آلة الحلاقة

    مستشعر التحكّم بالحركة

    تتضمّن آلة الحلاقة الخاصة بك تقنية استشعار للتحكّم بالحركة. أثناء الحلاقة، تستشعر هذه الميزة تحركاتك وتعلمك ما إذا كنت تعتمد التقنية الصحيحة أو التقنية الأقل فعالية. تم تصميمها لتزويدك بأفضل نتيجة حلاقة بعدد تمريرات أقل.
    استكشاف الميزة
  • توجيهات مخصصة في الوقت الحقيقي

    استكشاف واجهة آلة الحلاقة

    الاتصال بتطبيق GroomTribe

    بفضل تطبيق GroomTribe، ستتلقّى معلومات معمّقة حول التقنية التي تعتمدها بالإضافة إلى نصائح مخصصة للإجراءات الروتينية والإحصاءات المرتبطة بحلاقتك.
    استكشاف الميزة
  • قِفل للسفر

    استكشاف واجهة آلة الحلاقة

    قِفل السفر قيد التشغيل

    تم تصميم قِفل السفر بشكل خاص للاستخدام أثناء التنقل. تفادَ تشغيل آلة الحلاقة في أمتعتك عن غير قصد، من خلال الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لمدة 3 ثوانٍ.
    شحن S7000

    البدء

    شحن
    آلة الحلاقة S7000 الخاصة بك

    شحن كامل في غضون ساعة واحدة
    5 دقائق من الشحن السريع لعملية حلاقة واحدة كاملة
    60 دقيقة من الاستخدام بعد شحن كامل
    Quick Clean Pod

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    Quick Clean Pod

    Checkmark
    حجرة التنظيف الأصغر في العالم.
    Checkmark
    رفيعة وفعالة ولا تحتل مساحة كبيرة.
    Checkmark
    تنظيف آلة الحلاقة S7000 بعمق في غضون دقيقة واحدة فقط.
    المزيد عن Quick Clean Pod
    التنظيف تحت الحنفية

    تعمَّق أكثر في كيفية الحصول
    على أفضل حلاقة لك

    تعمَّق أكثر في
    كيفية     الحصول على أفضل حلاقة لك

    البدء
    كيفية الاستفادة إلى أقصى حد
    من آلة الحلاقة الخاصة بك

    GroomTribe

    تطبيق GroomTribe

    Checkmark
    حسِّن تقنية الحلاقة التي تعتمدها بفضل التوجيهات في الوقت الحقيقي.
    Checkmark
    اعثر على نصائح وتلميحات مخصصة حول الحلاقة.
    Checkmark
    اعثر على تسريحة لحية جديدة واحصل على توجيهات حول كيفية ابتكارها.
    تنزيل التطبيق هنا
    متجر App store
    متجر Google play

    سجِّل آلة الحلاقة S7000 واحصل على ضمان مجاني لسنة إضافية

    الفوائد
    ضمان لسنتين + سنة واحدة
    قسائم الخصومات
    خصم بنسبة 10% في متجر Philips عبر الإنترنت
    أفكار ملهمة
    أفكار ملهمة ونصائح
    المطالبة بالضمان الإضافي
    اشترك للبقاء على اطلاع وسجِّل منتجك في غضون 90 يومًا.

    كيف يمكننا مساعدتك؟

    قطع الغيار

    حافظ على
    آلة الحلاقة S7000وكأنها جديدة

     

    تم تصنيع خراطيش التنظيف الخاصة بنا لتتلاءم مع حجرة Quick Clean Pod الجديدة، وهي مصممة لتكون أكثر فعالية من التنظيف بالمياه بـ 10 أضعاف.

    *مع سائل التنظيف مقارنة بالمياه في الخرطوشة
    خراطيش التنظيف
    الحصول عليها هنا
    قطع الغيار

    الدلائل

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك

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