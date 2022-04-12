آخر تحديث: كانون الثاني (يناير) 2022
يخبرك إشعار الخصوصية هذا من نحن ، وما هي البيانات الشخصية التي نجمعها عنك ، ولماذا نجمعها ، وماذا نفعل بها. يرجى الاخذ في الاعتبار انهلأغراض إشعار الخصوصية هذا ، تعني البيانات الشخصية أي معلومات أو مجموعة من المعلومات تحدد هويتك بشكل مباشر أو غير مباشر ، مثل اسمك أو بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك. يغطي إشعار الخصوصية هذاكيفية معالجة فيليبس أو أي شركة تابعة لفيليبس لبياناتك الشخصية عندما تتواصل معنا ، بصفتك مستهلكًا أو عميلًا تجاريًا أو موردًا أو شريكًا تجاريًا أو مرشحًا أو زائرًا أو مشاركًا في البحث أو مساهمًا أو أي شخص آخر لديه علاقة تجارية معنا. يرجى أخذ الوقت الكافي للإطلاع على اشعار الخصوصية هذا.
للمزيد من المعلومات حول ممارسات الخصوصية الخاصة بنا ، يرجى زيارة صفحة الخصوصية الخاصة بفيليبس.
ما لم ينص على خلاف ذلك في إشعار الخصوصية هذا أو في غيرها من إشعارات الخصوصية الخاصة بالمنتج أو الخدمة ، إن مراقب بياناتك الشخصية (بالإضافة إلى ممثل المراقب في الاتحاد الأوروبي) هو شركة فيليبس انترناشونال بي.في.
عناية: مكتب الخصوصية في فيليبس (الفريق القانوني)
امستلبلين 2
الرمز البريدي 1096
أمستردام
هولندا
إذا كنت تريد معرفة المزيد عن كيفية معالجتنا لبياناتك الشخصية ، فما عليك سوى اختيار أي من الأنشطة التالية وستكتشف ذلك.
نعالج بياناتك الشخصية للأغراض التالية:
ما البيانات الشخصية التي نعالجها
نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:
الأساس القانوني للمعالجة
إن الأساس القانوني الذي نعتمد عليه لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هو مصلحتنا المشروعة، ولا سيما حاجتنا لحماية الحقوق الأساسية مثل الحق في الحرية والأمن ، والحق في الملكية ، وحق الدفاع.
من المتحكم في بياناتك
إن المتحكم في بياناتك الشخصية هو الشركة التابعة لفيليبس في البلد الذي قمت فيه بزيارة منشآتنا ، والمحددة في شروط الاستخدام الخاصة بنا (انظر التذييل) على أنها مشغل هذا الموقع.
نعالج بياناتك الشخصية للأغراض التالية:
ما البيانات الشخصية التي نعالجها
إذا أبلغت عن مشكلة عبر Philips Speak Up ، فإننا نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:
الأساس القانوني للمعالجة
إنّ الأساس القانوني الذي نعتمد عليه لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هو مصلحتنا المشروعة ، ولا سيما حاجتنا لممارسة الأعمال التجارية بطريقة مسؤولة وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المحلية وكذلك لحماية الحقوق الأساسية مثل الحق في الحرية والأمن ، والحق في الملكية ، والحق في الدفاع ، وحرية إدارة الأعمال التجارية.
مع من نشارك بياناتك الشخصية
يتم تسجيل بياناتك الشخصية في قاعدة بيانات شكاوى مبادئ العمل العامة في فيليبس Philips GBP ، حيث يتم إرسالها ، على أساس الحاجة إلى المعرفة حصراً ، إلى الأشخاص المعنيين في فيليبس. هذا يعني أنه يمكن مشاركة المعلومات مع المحقق (المحققين) المعين (المعينين) ، والموظف المسؤول عن الامتثال لمبادئ العمل العامة المعين ، وفي بعض الحالات أعضاء فريق المراجعة الداخلية للحسابات وكذلك فريق الشؤون القانونية، أو أعضاء من خارج شركة فيليبس (مدققو الحسابات القانونيون، والمستشارون القانونيون) الذين يطلبون هذه المعلومات لضمان الامتثال لسياسة تقديم تقارير مبادئ العمل العامة والالتزامات القانونية أو التنظيمية ، أو كمساهمة للاجراءات القضائية اللاحقة.
نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية لغرض الامتثال لقوانين ولوائح حماية البيانات والخصوصية التي نخضع لها.
ما البيانات الشخصية التي نعالجها
إذا قمت بتقديم طلب خصوصية إلينا ، فإننا نطلب منك معلومات معينة لأننا نحتاج إليها من أجل الرد عليك ومعالجة استفسارك كما ينبغي. على وجه الخصوص ، نحتاج إلى المعلومات التالية:
بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك أيضًا أن تكشف لنا عن اسمك الكامل وبلدك ولغتك المفضلة وأي معلومات أخرى تقرر ضمّها في استفسارك.
الأساس القانوني للمعالجة
إنّ الأساس القانوني الذي نعتمد عليه لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هو حاجتنا للامتثال لقوانين ولوائح حماية البيانات والخصوصية التي نخضع لها.
إذا كنت مساهما وقررت ممارسة حقوقك في إطار الاجتماعات العامة للمساهمين، فإننا نعالج بياناتك الشخصية لتمكينك من ممارسة حقوق المساهمين التي تتمتع بها، مثل تسجيل مشاركتك في اجتماع المساهمين ، وإدارة تعليمات التصويت بالوكالة ومتابعة صوتك و/أو أسئلتك أو تصريحاتك خلال اجتماع المساهمين.
يتم تسجيل عدد ضئيل نسبيًا من أسهم فيليبس القائمة باسم المساهمين الأفراد. ووفقًا لما يقتضيه القانون المعمول به ، تحتفظ فيليبس أيضًا بسجل يتضمن بيانات حاملي الأسهم المسجلة وقد تتواصل مع هؤلاء المساهمين بشأن الاجتماع السنوي للمساهمين وبخصوص توزيعات الأرباح.
عموماً، يتم تسجيل اجتماعات المساهمين بالصوت والصورة لأغراض داخلية ويمكن أن تتبع برابط بث مباشر عبر الانترنت متاح عبر موقعنا الالكتروني.
ما البيانات الشخصية التي نعالجها
نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:
الأساس القانوني للمعالجة
إن الأساس القانوني الذي نعتمد عليه لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هو حاجتنا للامتثال للقوانين المعمول بها التي نخضع لها وكذلك مصلحتنا المشروعة لممارسة الأعمال التجارية بطريقة مسؤولة، على سبيل المثال عندما نقوم بتسجيل اجتماعات المساهمين بالصوت والصورة.
نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية بغرض إرسال لك بياناتنا الصحفية أو إشعارات علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني.
إذا اشتركت بإشعارات علاقات المستثمرين ، فسنخطرك بالبث عبر الإنترنت والاتصالات الخاصة بالمستثمرين. إذا اشتركت بالبيانات الصحفية ، فسنوافيك بآخر تحديثات الأخبار.
ما البيانات الشخصية التي نعالجها
للاشتراك في أحدث بياناتنا الصحفية أو إشعارات علاقات المستثمرين، سنطلب اسمك بالكامل وعنوان بريدك الإلكتروني والشركة التي تعمل بها (لإشعارات علاقات المستثمرين فقط وفي حال كنت تمثل مستثمرًا مؤسسيًا أو بنكًا).
الأساس القانوني للمعالجة
إنّ الأساس القانوني الذي نعتمد عليه لمعالجة بياناتك الشخصية لإرسال آخر بياناتنا الصحفية أو إشعارات علاقات المستثمرين إليك هو موافقتك. على أي حال ، يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت عبر الضغط على الرابط الموجود في الجزء السفلي من رسائل البريد الإلكتروني أو عبر الضغط على زر "إلغاء الاشتراك" ذات الصلة على صفحات الويب الخاصة بعلاقات المستثمرين والبيانات الصحفية الخاصة بفيليبس.
لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نعالج بياناتك الشخصية للأغراض التالية:
ما البيانات الشخصية التي نعالجها
اعتمادًا على نشاط التوظيف المحدد ، نقوم بمعالجة الفئات التالية من البيانات الشخصية:
الأساس القانوني للمعالجة
الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هي:
من هو المتحكم في بياناتك الشخصية
المتحكم في بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هو شركة Philips التابعة للبلد والتي تنوي تعيينك (المحدد في شروط الاستخدام الخاصة بنا - انظر التذييل - بصفتك مشغل موقع الويب هذا) بالإضافة إلى Philips BV الدولية
لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نعالج بياناتك الشخصية للأغراض التالية:
ما البيانات الشخصية التي نعالجها
إذا كان لديك سؤال أو تطلب دعمنا ، فنحن بحاجة إلى تزويدنا ببعض المعلومات ، مثل اسمك أو عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك أو أي معلومات أخرى ضرورية للتعامل مع سؤالك أو استفسارك. إذا كان لديك حساب MyPhilips ، فقد نستخدم المعلومات المرتبطة بحسابك لتزويدك بالدعم المطلوب.
الأساس القانوني للمعالجة
الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هي:
نعالج بياناتك الشخصية للأغراض التالية:
ما البيانات الشخصية التي نعالجها
نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:
الأساس القانوني للمعالجة
الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هي حاجتنا للدخول في عقد معك وتنفيذه ، أو اتخاذ خطوات تعاقدية مسبقة بناءً على طلبك.
لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نعالج بياناتك الشخصية للأغراض التالية:
يمكنك أيضًا استخدام حساب MyPhilips الخاص بك لخدمات أخرى ، مثل:
إذا كنت تريد معرفة المزيد حول كيفية معالجتنا لبياناتك الشخصية في سياق مثل هذه الخدمات الأخرى ، فما عليك سوى تحديدها في إشعار الخصوصية هذا وستكتشف ذلك.
ما البيانات الشخصية التي نعالجها
إذا قمت بإنشاء حساب MyPhilips ، فإننا نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:
بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك أيضًا اختيار تزويدنا بما يلي:
إذا كنت ترغب في إنشاء حساب MyPhilips بصفتك محترفًا (أي عميل تجاري أو مورد and/or شريك فيليبس التجاري) ، قد نقوم أيضًا بمعالجة البيانات التالية:
يمكنك حذف حساب MyPhilips الخاص بك في أي وقت. للقيام بذلك ، يجب عليك تسجيل الدخول والعثور على زر الحذف في الإعدادات الخاصة بك. سنقوم بعد ذلك بإزالة حساب MyPhilips الخاص بك وأي بيانات مرتبطة به (وهذا يشمل أيضًا البيانات التي تتم معالجتها في سياق خدمات Philips الأخرى المدرجة أعلاه والمرتبطة بحساب MyPhilips الخاص بك) ، ما لم يُطلب منا بموجب القانون الاحتفاظ ببيانات معينة.
الأساس القانوني للمعالجة
الأساس القانوني الذي نعتمد عليه لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هو حاجتنا لإبرام عقد معك أو تنفيذه ، أو اتخاذ خطوات تعاقدية مسبقة بناءً على طلبك.
كمستهلك ، يمكنك إما استخدام حساب MyPhilips الخاص بك أو تسجيل المغادرة كضيف (ما لم تكن ترغب في شراء الخدمات ، في هذه الحالة ستحتاج إلى حساب MyPhilips).
بصفتك محترفًا (على سبيل المثال ، إذا كنت متخصصًا في الرعاية الصحية أو موزعًا وترغب في شراء منتجاتنا للرعاية الصحية من متجر Philips للرعاية الصحية) ، فستحتاج إلى إنشاء شركة أو حساب متخصص.
لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نعالج بياناتك الشخصية للأغراض التالية:
ضع في اعتبارك أن بعض منتجات وخدمات Philips المتوفرة في متجر Philips على الإنترنت للمستهلكين يتم بيعها لك من قبل أحد شركائنا ، كما هو موضح في شروط وأحكام البيع التي ستظهر لك قبل إنهاء طلبك. هذا يعني أنك إذا قدمت طلبًا مع أحد شركائنا ، فسنشارك بياناتك الشخصية (مثل اسمك وعنوانك) مع هذا الشريك حتى يتمكن من تنفيذ الاتفاقية التي أبرمتها وبالتالي تلبية طلبك وإرساله إليك الفاتورة. قد يستخدم الشريك أيضًا بياناتك الشخصية لإطلاعك على حالة طلبك وتزويدك بدعم العملاء المطلوب. إذا كنت تريد معرفة المزيد حول كيفية قيام شريكنا بمعالجة بياناتك الشخصية ، فإننا ندعوك لقراءة إشعار الخصوصية الخاص به ، والذي سنوفره لك في متجرنا عبر الإنترنت.
ما البيانات الشخصية التي نعالجها
نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:
في بعض الحالات ، قد تختار أيضًا تزويدنا برقم هاتفك (اختياري) إذا كنت تريد من مزود الشحن الموثوق بنا الاتصال بك عبر الهاتف في حالة حدوث مشكلات في التسليم أو إذا كنت تريد من فريق الدعم لدينا الاتصال بك عبر الهاتف في حالة حدوث ذلك. مشاكل مع طلبك.
الأساس القانوني للمعالجة
الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هي:
من هو المتحكم في بياناتك الشخصية
المتحكم في بياناتك الشخصية للأغراض المحددة في هذا القسم هو الشركة التابعة لشركة Philips المحددة في شروط وأحكام البيع الخاصة بنا ، والمتاحة لك في موقعنا على الويب.
في حالة قيامك بتقديم طلب في متجر Philips الخاص بنا للمستهلكين مع أحد شركائنا ، فإن المتحكم في بياناتك الشخصية هو: (1) Philips International BV لجمع طلبك ومعالجة الدفع ؛ و (2) الشريك ذي الصلة المحدد في شروط وأحكام البيع الخاصة به أو في إشعار الخصوصية الخاص به ، من أجل تلبية طلبك وإرسال الفاتورة إليك وتقديم دعم العملاء المطلوب.
نعالج تعليقاتك أو منشوراتك (التي قد تتضمن بياناتك الشخصية) للأغراض التالية:
ما البيانات الشخصية التي نعالجها
للأغراض الموضحة أعلاه ، يجوز لنا معالجة أي معلومات عنك واردة في أي تعليقات أو محتوى آخر حول Philips تتيحه للجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي والمصادر الخارجية العامة الأخرى. قد يشمل ذلك معلومات مثل اسمك (أو كنيتك) ، وصورة الملف الشخصي ، والبلد.
الأساس القانوني للمعالجة
الأساس القانوني الذي نعتمد عليه لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هو مصلحتنا المشروعة ، ولا سيما ضرورتنا لممارسة الأعمال التجارية بطريقة مسؤولة وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المحلية وكذلك لحماية حقنا الأساسي لإجراء الأعمال التجارية.
ما البيانات الشخصية التي نعالجها ضع في اعتبارك أنه عندما تقدم تقييمك وتكتب مراجعة ، فلن نجعل بريدك الإلكتروني مرئيًا للزوار الآخرين. سنجعل المعلومات الأخرى التي تقدمها لنا مرئية ، حيث يساعدنا ذلك في إنشاء منتدى مفتوح حيث يمكن لعملائنا العثور على معلومات صادقة وذات مغزى حول منتجاتنا وتبادلها. بالإضافة إلى ذلك ، لاحترام خصوصيتك ، نشجعك على تقديم اسم مستعار وليس اسمك الحقيقي عند ترك تعليقك.
نعالج بياناتك الشخصية للأغراض التالية:
نقوم بمعالجة الفئات التالية من البيانات الشخصية: البريد الإلكتروني ، والموقع ، والعمر ، والجنس ، وعدد الأشخاص الذين يعيشون في منزلك ، وفترة استخدام منتج Philips الخاص بنا.
الأساس القانوني للمعالجة
الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هي:
ما البيانات الشخصية التي نعالجها
ضع في اعتبارك أنه عندما تقدم تقييمك وتكتب مراجعة ، فلن نجعل بريدك الإلكتروني مرئيًا للزوار الآخرين. سنجعل المعلومات الأخرى التي تقدمها لنا مرئية ، حيث يساعدنا ذلك في إنشاء منتدى مفتوح حيث يمكن لعملائنا العثور على معلومات صادقة وذات مغزى حول منتجاتنا وتبادلها.
بالإضافة إلى ذلك ، لاحترام خصوصيتك ، نشجعك على تقديم اسم مستعار وليس اسمك الحقيقي عند ترك تعليقك.
لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نعالج بياناتك الشخصية للأغراض التالية:
ما البيانات الشخصية التي نعالجها
عندما تقوم بالتسجيل لتصبح أحد مختبري منتجات Philips ، فإننا نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:
الأساس القانوني للمعالجة
الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هي:
من هو المتحكم في بياناتك الشخصية
المتحكم في بياناتك الشخصية للأغراض المحددة في هذا القسم هو الشركة التابعة لشركة Philips المحددة في شروط الاستخدام الخاصة بنا لبرنامج اختبار منتج Philips ، المتاح لك في موقعنا على الويب.
الأساس القانوني للمعالجة
نعالج بياناتك الشخصية للأغراض التالية:
ما البيانات الشخصية التي نعالجها
نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:
ما لم يكن مطلوبًا بشكل مختلف بموجب القانون المعمول به ، فإن الأساس القانوني الذي نعتمد عليه لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هو مصلحتنا المشروعة ، ولا سيما ضرورة حماية الحقوق الأساسية مثل الحق في الملكية وحرية التصرف. عمل.
من المتحكم في بياناتك
إذا اشتريت منتجًا عبر الإنترنت أو تلقيت خدمات من شريك ترخيص العلامة التجارية لشركة Philips ، فإن المتحكم في بياناتك الشخصية هو: (1) شريك ترخيص العلامة التجارية لشركة Philips المحدد في إشعار الخصوصية الخاص به (يتم توفيره لك عندما تكون بياناتك الشخصية متاحة تم جمعها في البداية) ، لجمع بياناتك الشخصية ، وقياس مدى رضائك عن تجربة الخدمة الأخيرة الخاصة بك ولتحسين مستوى رضاك ؛ و (ط) Philips International BV لإرسال الاستبيان إليك.
إذا اشتريت منتجًا عبر الإنترنت أو تلقيت خدمات من Philips أو إذا كنت عميلًا تجاريًا لشركة Philips ، فإن المتحكم في بياناتك الشخصية للأغراض المحددة في هذا القسم هو Philips International BV وكذلك الشركة التابعة لشركة Philips التي لديك علاقة تجارية.
الأساس القانوني للمعالجة
الأساس القانوني للمعالجة
ضع في اعتبارك أننا لا ننشر قوائم الحاضرين لأحداثنا ، ولكن في حالات نادرة ، قد تكون معلومات الاتصال الخاصة بك مرئية للحاضرين الآخرين.
في بعض الأحيان ، يتم تسجيل أحداثنا. إذا كنا نسجل وكنت مقدمًا ، فسيتم التقاط صورتك وصوتك في التسجيل. إذا كنت أحد الحضور ، في بعض الحالات ، قد تقرر مشاركة صورتك والصوت أثناء الجلسة ، على سبيل المثال ، إذا اخترت التفاعل في Q & جلسة. بالنسبة لبعض الأحداث ، قد ننشر التسجيل على موقعنا الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي.
نعالج بياناتك الشخصية للأغراض التالية:
ما البيانات الشخصية التي نعالجها
نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:
الأساس القانوني الذي نعتمد عليه لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هو مصلحتنا المشروعة ، ولا سيما ضرورتنا لحماية الحقوق الأساسية مثل الحق في الملكية وحرية ممارسة الأعمال التجارية.
ما لم يكن مطلوبًا بشكل مختلف بموجب القانون المعمول به ، عندما نجمع أي معلومات حول متطلبات النظام الغذائي أو متطلبات الوصول الأخرى ، فإننا نقوم بذلك بموافقتك حيث يتم تصنيف هذا النوع من المعلومات كفئة خاصة من البيانات الشخصية.
من هو المتحكم في بياناتك الشخصية
المتحكم في بياناتك الشخصية هو الشركة التابعة لشركة Philips في الدولة التي تنضم فيها إلى الحدث أو التي تم تنظيم الحدث منها ، والتي تم تحديدها في شروط الاستخدام الخاصة بنا (انظر التذييل) باعتبارها المشغل لهذا الموقع.
الأساس القانوني للمعالجة
المتحكم في بياناتك الشخصية هو الشركة التابعة لشركة Philips في البلد الذي سجلت فيه لتلقي رسائل بريد إلكتروني ترويجية (محددة في شروط الاستخدام الخاصة بنا - انظر التذييل - بصفتها مشغل موقع الويب) بالإضافة إلى Philips International BV إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي
رسائل البريد الإلكتروني الترويجية
لماذا نعالج بياناتك الشخصية وما هي البيانات الشخصية التي نعالجها
يمكنك اختيار تلقي رسائل بريد إلكتروني ترويجية من Philips والاطلاع على آخر المستجدات حول منتجات وخدمات شركاء ترخيص العلامة التجارية Philips و Philips وحول أحداثنا. هذا يعني أنه إذا أعطيتنا موافقتك ، فسنزودك برسائل بريد إلكتروني ترويجية - أو إذا كنت عميلاً تجاريًا ، فسوف نتواصل معك بشأن الفرص التجارية - ذات الصلة والمثيرة للاهتمام بالنسبة لك. دعنا نقدم لك بعض الأمثلة الملموسة.
ضع في اعتبارك أننا قد نجمع البيانات التي نجمعها عنك من مصادر Philips المذكورة أعلاه ونضعها في جزء واحد أو أكثر (مجموعات لها خصائص مشتركة معينة) من أجل تخصيص رسائل البريد الإلكتروني الترويجية لدينا بما يتناسب مع اهتماماتك.
الأساس القانوني للمعالجة
الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هي:
من هو المتحكم في بياناتك الشخصية
نحن نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لإبقائك على اطلاع دائم بمنتجات وخدمات Philips الجديدة والحالية ولإقامة علاقة تجارية معك.
لماذا نعالج بياناتك الشخصية وما هي البيانات الشخصية التي نعالجها
كما ذكرنا أعلاه ، نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية للتواصل معك - عبر وسائل التواصل الاجتماعي - من خلال الاتصالات الترويجية أو الإعلانات حول منتجات وخدمات Philips الجديدة والحالية وحول أحداثنا.على سبيل المثال ، إذا قبلت ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالإعلانات المستهدفة في موقعنا على الويب ، فقد نتتبع استخدامك لمواقعنا الإلكترونية (مثل الإجراءات التي اتخذتها على موقعنا الإلكتروني) ونعرض لك إعلان Philips ذي الصلة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك.
إذا منحتنا موافقتك على تلقي اتصالات ترويجية (على سبيل المثال عبر نماذجنا المخصصة المنشورة في مواقعنا الإلكترونية) ، فقد نقدم بياناتك الشخصية (مثل بريدك الإلكتروني) إلى موفري وسائل التواصل الاجتماعي حتى نعرض لك إعلانات Philips ذات الصلة على وسائل التواصل الاجتماعي هذه.
إذا كنت ممثلًا لعميل أو شريك تجاري حالي أو محتمل لشركة Philips (أو محتمل) ، فقد نستخدم بياناتك الشخصية للتواصل معك - عبر وسائل التواصل الاجتماعي (مثل LinkedIn) - للفرص التجارية.
الأساس القانوني للمعالجة
الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هي:
من هو المتحكم في بياناتك الشخصية
المتحكم في بياناتك الشخصية هو الشركة التابعة لشركة Philips في البلد الذي سجلت فيه لتلقي رسائل بريد إلكتروني ترويجية (محددة في شروط الاستخدام الخاصة بنا - انظر التذييل - بصفتها مشغل موقع الويب) بالإضافة إلى Philips International BV
المتحكم في بياناتك الشخصية هو الشركة التابعة لشركة Philips في البلد الذي سجلت فيه لتلقي رسائل بريد إلكتروني ترويجية (محددة في شروط الاستخدام الخاصة بنا - انظر التذييل - بصفتها مشغل موقع الويب) بالإضافة إلى Philips International BV
إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي
قد تخضع هذه العروض الترويجية لإشعارات الخصوصية التكميلية.
هناك طرق مختلفة للمشاركة. على سبيل المثال ، عن طريق ملء نموذج مخصص في موقعنا على الويب ، عن طريق إنشاء حساب MyPhilips ، عن طريق التسجيل لتلقي اتصالاتنا الترويجية عبر النماذج المخصصة المتوفرة في موقعنا على الويب أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي ، أو عن طريق تصنيف ومراجعة منتجاتنا في موقعنا موقع الكتروني.
بشكل عام ، نقوم بجمع المعلومات المطلوبة للسماح لك بالمشاركة في العرض الترويجي ، وتحديد هويتك ، وتقييم ما إذا كنت تستوفي شروط العرض الترويجي وتقديمه وفقًا للشروط التعاقدية الخاصة بالعرض الترويجي:
الأساس القانوني للمعالجة
الأساس القانوني الذي نعتمد عليه لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هو حاجتنا لإبرام عقد معك أو تنفيذه ، أو اتخاذ خطوات تعاقدية مسبقة بناءً على طلبك ، وعلى وجه التحديد لتنفيذ شروط استخدام الترويج ذي الصلة.
من هو المتحكم في بياناتك الشخصية
المتحكم في بياناتك الشخصية هو الشركة التابعة لشركة Philips المحددة في شروط استخدام الترويج ذي الصلة ، والمتاح لك في موقعنا على الويب.
عندما تزور مواقعنا الإلكترونية ، فإننا نضع ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المماثلة الأخرى على متصفحك أو جهازك الذي يساعدنا على تمكين الإدارة الفنية والوظيفية لمواقعنا الإلكترونية (بما في ذلك ضمان أمن المعلومات) ، وتحسين تصميم وأداء مواقعنا الإلكترونية وفهمها بشكل أفضل سلوك الزائر على صفحاتنا. قد تقوم هذه التقنيات المماثلة وغيرها من التقنيات المماثلة بجمع بيانات مثل عنوان IP الخاص بك ونظام التشغيل الخاص بك ونوع متصفحك ونوع جهازك (مثل جهاز الكمبيوتر والهاتف الذكي).
يتم تشغيل بعض ملفات تعريف الارتباط دائمًا عند زيارة مواقعنا الإلكترونية ، ولا يمكنك إيقاف تشغيلها إلا إذا قمت بتغيير إعدادات المتصفح. نحن نطلق على هذه "ملفات تعريف الارتباط الضرورية للغاية". بدون ملفات تعريف الارتباط هذه ، لا يمكن للخدمات التي تطلبها أن تعمل على النحو المنشود. نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط هذه للتأكد من أن مواقعنا الإلكترونية تعمل بشكل صحيح وتفي باحتياجات الجمهور واهتماماته. على سبيل المثال ، نستخدم ملفات تعريف الارتباط هذه للتحقق من تعطل أحد مواقع الويب أو لضمان أمان مواقعنا الإلكترونية. الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية في هذا السياق هي مصلحتنا المشروعة ، ولا سيما ضرورة حماية الحقوق الأساسية مثل حق الدفاع والحق في الملكية وحرية ممارسة الأعمال التجارية.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأداء (مثل التحليلات) لجمع معلومات إحصائية مجمعة حول كيفية أداء موقعنا وتحسين أدائها وفقًا لذلك. يمكنك تشغيل هذه أو إيقاف تشغيلها في أي وقت. سنستخدمها فقط إذا وافقت. على سبيل المثال ، نستخدم ملفات تعريف الارتباط هذه للحصول على نظرة عامة حول كيفية استخدام الزائرين لمواقعنا الإلكترونية (أي صفحات الويب التي تزورها غالبًا ، أو عدد زوار الجزء المتنوع من موقع الويب) أو لإجراء استطلاعات رأي المستخدمين على موقعنا الإلكتروني بشكل عام أو على عناصر محددة من موقعنا.
نستخدم أيضًا ملفات تعريف الارتباط الوظيفية لإضفاء الطابع الشخصي على مواقعنا الإلكترونية وفقًا لاحتياجاتك من خلال تذكر الخيارات التي تقوم بها. يمكنك تشغيل هذه أو إيقاف تشغيلها في أي وقت. سنستخدمها فقط إذا وافقت. على سبيل المثال ، نستخدم ملفات تعريف الارتباط هذه لتذكيرك بإعداداتك على موقعنا (مثل اسم المستخدم أو اللغة أو المنطقة التي تتواجد فيها) وتقديم المزيد من الميزات الشخصية المحسنة. إنهم لا يجمعون أي معلومات عنك يمكن استخدامها لأغراض الدعاية. الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية في هذا السياق هي موافقتك.
أخيرًا ، نستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي لتتبع سلوك التصفح الخاص بك على موقعنا الإلكتروني ونعرض لك إعلانات مخصصة ذات صلة بك وباهتماماتك. علاوة على ذلك ، إذا منحتنا موافقتك على تلقي اتصالات ترويجية ، فسنستخدم المعلومات التي تم جمعها من ملفات تعريف الارتباط هذه لإرسال مراسلات مخصصة لك وفقًا لتفضيلاتك. قد يتم وضع ملفات تعريف الارتباط هذه من قبل أطراف ثالثة وسيتم ربطها بوظائف الموقع التي توفرها هذه الأطراف الثالثة. لذلك ، سيؤثر هذا على المحتوى والرسائل التي تراها على مواقع الويب الأخرى التي تزورها. يمكنك تشغيل هذه أو إيقاف تشغيلها في أي وقت. سنستخدمها فقط إذا وافقت. على سبيل المثال ، إذا كنت تقرأ مقالاً عن أحد منتجات Philips ، فقد نعرض لك إعلانات على هذا المنتج في موقع الويب الخاص بنا أو موقع الطرف الثالث. الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية في هذا السياق هي موافقتك.
لمزيد من المعلومات حول ملفات تعريف الارتباط المحددة التي نستخدمها ، يرجى قراءة أداة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.
يمكنك ضبط إعدادات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك في أي وقت من خلال أداة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.
الأساس القانوني للمعالجة
نقوم بمعالجة البيانات الشخصية للأغراض التالية:
ما البيانات الشخصية التي نعالجها
نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:
ضع في اعتبارك أنه ليس لدينا إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يمكن تحديدها مباشرة عن المرضى حيث يتم الحفاظ على سريتها من قبل مقدم الرعاية الصحية ذي الصلة وليست مطلوبة لعمليات المعالجة التي نقوم بها.
نعالج بياناتك الشخصية من أجل الامتثال لالتزام قانوني أو تنظيمي تخضع له Philips عندما نبلغ (أ) الأحداث السلبية للسلطات المختصة ، و (ب) اتجاهات الزيادة المهمة إحصائيًا (في frequency/severity) الحوادث غير الخطيرة ، وعندما نتعامل مع الشكاوى ؛
نعالج بياناتك الشخصية لأداء نشاط يتم تنفيذه للصالح العام عندما نحقق في الحوادث لتحديد السبب الجذري والإجراءات التصحيحية الوقائية والتصحيحية اللازمة للسلامة الميدانية ؛ الكشف عن اتجاهات الزيادة ذات الدلالة الإحصائية (في frequency/severity) من الحوادث غير الخطيرة.
إلى متى نحتفظ ببياناتك الشخصية
يتعين على Philips كشركة مصنعة الاحتفاظ بالوثائق التقنية الخاصة بأجهزتها ، محدثة ومتاحة للسلطات المختصة لمدة لا تقل عن 10 (الأجهزة القابلة للزرع 15) عامًا بعد وضع آخر جهاز مشمول في نفس إعلان المطابقة في السوق (أي بيعت).
من هو المتحكم في بياناتك الشخصية
المتحكم في بياناتك الشخصية هو الشركة التابعة لشركة Philips وهي الشركة المصنعة للجهاز الطبي كما هو موضح في الملصق التنظيمي للجهاز ذي الصلة.
الأساس القانوني للمعالجة
لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نقوم بمعالجة البيانات الشخصية للأغراض التالية:
ما البيانات الشخصية التي نعالجها
نعالج الفئات التالية من البيانات (بأثر رجعي):
ضع في اعتبارك أنه ليس لدينا إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يمكن تحديدها مباشرة عن المرضى حيث يتم الحفاظ على سريتها من قبل مقدم الرعاية الصحية ذي الصلة وليست مطلوبة لعمليات المعالجة التي نقوم بها.
الأساس القانوني للمعالجة
ما لم يكن مطلوبًا بشكل مختلف بموجب القانون المعمول به:
من هو المتحكم في بياناتك الشخصية
المتحكم في بياناتك الشخصية هو الشركة التابعة لشركة Philips التي هي الشركة المصنعة للجهاز الطبي أو الراعي للفحص السريري ، المشار إليه في وثائق الدراسة أو في الوثائق الأخرى ذات الصلة التي يقدمها مقدم الرعاية الصحية.
في بعض الحالات ، يتم إجراء الفحوصات السريرية بشكل مشترك من قبل الشركة التابعة لشركة Philips والتي هي الشركة المصنعة للجهاز الطبي (المشار إليه في وثائق الدراسة أو في وثائق أخرى ذات صلة مقدمة من مزود الرعاية الصحية) جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لشركة Philips الموجودة في هولندا ( Philips Electronics Netherlands BV أو Philips International BV) وفرنسا (Philips France Commercial SAS) وألمانيا (Philips GmbH).
من هو المتحكم في بياناتك الشخصية
لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نقوم بمعالجة البيانات الشخصية للأغراض التالية:
ما البيانات الشخصية التي نعالجها
نعالج الفئات التالية من البيانات (بأثر رجعي):
ضع في اعتبارك أنه ليس لدينا إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يمكن تحديدها مباشرة عن المرضى حيث يتم الحفاظ على سريتها من قبل مقدم الرعاية الصحية ذي الصلة وليست مطلوبة لعمليات المعالجة التي نقوم بها.
الأساس القانوني للمعالجة
ما لم يكن مطلوبًا بشكل مختلف بموجب القانون المعمول به:
المتحكم في بياناتك الشخصية هو الشركة التابعة لشركة Philips والتي هي الشركة المصنعة للجهاز الطبي أو الراعي للدراسة السريرية ، المشار إليها في وثائق الدراسة أو في الوثائق الأخرى ذات الصلة التي يقدمها مقدم الرعاية الصحية.
في بعض الحالات ، يتم إجراء الفحوصات السريرية بشكل مشترك من قبل الشركة التابعة لشركة Philips والتي هي الشركة المصنعة للجهاز الطبي (المشار إليه في وثائق الدراسة أو في وثائق أخرى ذات صلة مقدمة من مزود الرعاية الصحية) جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لشركة Philips الموجودة في هولندا ( Philips Electronics Netherlands BV أو Philips International BV) وفرنسا (Philips France Commercial SAS) وألمانيا (Philips GmbH).
من هو المتحكم في بياناتك الشخصية
لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نعالج بياناتك الشخصية للأغراض التالية:
ما البيانات الشخصية التي نعالجها
لإدارة علاقتنا التجارية معك ولضمان الامتثال للقوانين المعمول بها ، نقوم بمعالجة الفئات التالية من البيانات الشخصية:
الأساس القانوني للمعالجة
الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هي:
يشمل هذا الغرض أنشطة مثل منع تسوية المنازعات أو التحضير لها أو الانخراط فيها.
في هذا السياق ، قد نقوم بمعالجة البيانات الشخصية.
لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نقوم بمعالجة البيانات الشخصية للأغراض التالية.
ما البيانات الشخصية التي نعالجها
اعتمادًا على الغرض المحدد ، نقوم بمعالجة فئات مختلفة من البيانات الشخصية (مثل بيانات معلومات الاتصال وأي معلومات أخرى مطلوبة لتحقيق الأغراض المذكورة أعلاه).
الأساس القانوني للمعالجة
الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هي:
يشمل هذا الغرض أنشطة مثل منع تسوية المنازعات أو التحضير لها أو الانخراط فيها.
نستخدم التدابير التنظيمية والتقنية والمادية لحماية بياناتك الشخصية ، مع مراعاة طبيعة البيانات الشخصية والمعالجة بالإضافة إلى التهديدات المحتملة المطروحة. نحن نعمل باستمرار على تحسين هذه التدابير للمساعدة في الحفاظ على أمن بياناتك الشخصية.
نظرًا لطابعنا العالمي ، قد يتم نقل بياناتك الشخصية الى الشركات التابعة لفيليبس أو الاطراف الثالثة الموثوق بها من قبل فيليبس حول العالم.، أو قد يتم الوصول إليها من قبلهم،. بالطبع، عندما نقوم بذلك، فإننا نضمن الامتثال للقوانين المتعلقة بنقل البيانات الشخصية بين الدول. عندما ننقل البيانات الشخصية من المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة وسويسرا إلى:
نظرًا لطابعنا العالمي ، قد يتم نقل بياناتك الشخصية الى الشركات التابعة لفيليبس أو الاطراف الثالثة الموثوق بها من قبل فيليبس حول العالم.، أو قد يتم الوصول إليها من قبلهم،. بالطبع، عندما نقوم بذلك، فإننا نضمن الامتثال للقوانين المتعلقة بنقل البيانات الشخصية بين الدول.
عندما ننقل البيانات الشخصية من المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة وسويسرا إلى:
بحسب الدواعي الخاصة بنا لمعالجة بياناتك الشخصية والقوانين المعمول بها ، انت تتمتع بحقوق معينة تتعلق ببياناتك الشخصية. هنا نريد إطلاعك على حقوق الخصوصية هذه.
يرجى الاخذ في الاعتبار أنه قد تكون هناك حالات حيث يحق لنا رفض أو تقييد حقوق الخصوصية الخاصة بك ، على سبيل المثال ، عندما يكون من الضروري اقامة دعاوى قانونية أو ممارستها أو الدفاع عن فيليبس منها أو عندما يكون طلبك بلا أساس أو مبالغ به بشكل واضح ، لا سيما بسبب طابعه المتكرر.
في فيليبس ، نسعى أن نتيح لك التحكم في بياناتك الشخصية. لذلك ، بحسب النشاط ، يمكنك التحكم في بياناتك الشخصية وممارسة حقوق الخصوصية الخاصة بك وخياراتك بنفسك ، على سبيل المثال عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب فيليبس الخاص بك وتحديث بياناتك الشخصية أو تعديلها أو حذفها أو عن طريق إلغاء الاشتراك في رسائلنا الترويجية عبر زر إلغاء الاشتراك (الرابط) المدرج في الجزء السفلي من رسائلنا الترويجية.
في جميع الحالات الأخرى ، ولممارسة حقوق الخصوصية الخاصة بك، أو لتقديم شكوى بشأن الخصوصية أو للاتصال بمسؤول حماية البيانات لدينا ، يمكنك الاتصال بنا باتباع نموذج الاتصال المتعلق بالخصوصية.
سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة طلبك في الوقت المناسب وبدون مقابل. في بعض الحالات ، قد نطلب منك التحقق من هويتك قبل التصرف إزاء طلبك.بالطبع ، إذا لم تكن راضيًا عن الطريقة التي عالجنا بها طلبك ، فيمكنك تقديم شكوى إلى السلطة الإشرافية المختصة في بلدك أو منطقتك.
ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذا الإشعار ، تجدون أدناه فئات الاطراف الثالثة التي قد نشارك معها بياناتك الشخصية:
نحذف البيانات الشخصية عندما لا تعد ضرورية للأغراض الموضحة في إشعار الخصوصية هذا.
على أي حال ،ما لم يُذكر خلاف ذلك في إشعار الخصوصية هذا ، فإن المعايير التي نستخدمها لتحديد فترات الاحتفاظ لدينا تشمل: (1) ما إذا كنا بحاجة إلى بياناتك الشخصية لحماية مصلحتنا المشروعة ، أو لتنفيذ عقد تخضع له أو للرد على أسئلتك أو تزويدك بالخدمة أو الدعم المطلوب ؛ (2) ما إذا كان هناك التزام قانوني نخضع له ؛ أو (3) ما إذا كان الاحتفاظ به أمرًا مستحسنًا في ضوء موقفنا القانوني (مثل ما يتعلق بقوانين التقادم المعمول بها أو التقاضي أو التحقيقات التنظيمية).
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