مقدمو الخدمات



نحن نعمل مع مقدمي خدمات من جهات خارجية لمساعدتنا في تشغيل خدماتنا وتوفيرها وتحسينها وفهمها وتخصيصها ودعمها وتسويقها.





قد نشارك بياناتك الشخصية مع مقدمي الخدمة التاليين:



مقدمو خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية

يقدم مقدمو الخدمات الأجهزة والبرامج والشبكات والتخزين وخدمات المعاملات و / أو التكنولوجيا ذات الصلة اللازمة لتشغيل التطبيق أو تقديم الخدمات.



مقدمو خدمة التحليلات.



يقدم مقدمو الخدمة هؤلاء الأجهزة و / أو البرامج و / أو الشبكات و / أو التخزين و / أو التكنولوجيا ذات الصلة اللازمة التي نحتاجها لإجراء التحليلات الخاصة بالتطبيق. يُرجى الاطّلاع على ما ورد أعلاه ضمن العنوان الفرعي "ملفات تعريف الارتباط والتحليلات".



تطلب Versuni من مقدمي الخدمات التابعين لها توفير مستوى مناسب من الحماية لبياناتك الشخصية على غرار المستوى الذي نقدمه. نطلب من مقدمي الخدمات التابعين لنا معالجة بياناتك الشخصية فقط وفقًا لتعليماتنا وللأغراض المحدَّدة المذكورة أعلاه فقط، للوصول إلى الحد الأدنى من البيانات التي يحتاجونها لتقديم خدمة معينة، ولحماية أمن بياناتك الشخصية.



الجهات الخارجية الأخرى

قد تعمل Versuni أيضًا مع جهات خارجية تقوم بمعالجة بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة. إذا شاركت Versuni البيانات الشخصية مع جهات خارجية تستخدم بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة، فستضمن Versuni إبلاغك و / أو الحصول على موافقتك وفقًا للقوانين المعمول بها قبل مشاركة بياناتك الشخصية. في هذه الحالة، يرجى قراءة إخطارات الخصوصية الخاصة بهم بعناية عند إبلاغهم عن ممارسات الخصوصية الخاصة بهم، بما في ذلك نوع البيانات الشخصية التي يقومون بجمعها وكيفية استخدامها ومعالجتها وحمايتها.



يرجى ملاحظة أنّه فيما يتعلق بإمكانية نشر الجهات الخارجية إعلانات في التطبيق، فإننا لا نشارك بياناتك الشخصية مع هؤلاء الشركاء. حتى في حال اشتراكك لتلقّي الإعلانات التسويقية، و سماحك بجميع ملفات تعريف الارتباط، فإننا لا نشارك بياناتك الشخصية مع الجهة الخارجية المُعلِنة. ولكن ما نقوم به هو تحليل فاعلية حملات الشراكة تلك، وإبلاغ شركائنا بمدى فاعليتها (على سبيل المثال، عدد مستخدمي التطبيق الذين نقروا على الإعلان، وعدد مستخدمي التطبيق الذين طلبوا العرض)، حيث نستطيع تحليل ذلك من خلال مراجعة استخدام التطبيق ووقت قبولك ملف تعريف ارتباط Branch Metrics الذي ورد ذكره سابقًا. يتم تقديم التقارير الخارجية عن دراسة الفاعلية هذه على أساس مُجمّع فقط، ما يعني أن شريكنا – الجهة الخارجية - لن يتمكّن من إعادة توجيه هذه المعلومات إلى أي فرد من مستخدمي التطبيق.



تبيع Versuni أحيانًا شركة أو جزءًا من شركة ما إلى شركة أخرى. يمكن أن يشمل نقل الملكية هذا نقل بياناتك الشخصية المرتبطة مباشرة بهذه الشركة إلى الشركة المشترية. جميع حقوقنا والتزاماتنا بموجب إخطار الخصوصية الخاص بنا قابلة للتنازل بحرية من قِبل Versuni إلى أي من الشركات التابعة لنا، فيما يتعلق بالاندماج أو الاستحواذ أو إعادة الهيكلة أو بيع الأصول، أو بموجب تطبيق القانون أو غير ذلك، ويجوز لنا أن ننقل بياناتك الشخصية إلى أي من الشركات التابعة لنا، أو الكيانات التي تحل محلنا، أو المالك الجديد.



Amazon Alexa | Kitchen Plus Skill

وفقًا لطراز الجهاز الذي تستخدمه، فإن Kitchen Plus Skill ("المهارة") تمكّنك من التحكم بجهازك والحصول على معلومات عبر Amazon Alexa.

عندما تمكّن "المهارة"، تتيح لك Versuni بربط حسابك على Amazon بحساب Versuni الذي تستخدمه لتسجيل الدخول إلى التطبيق. عند ربط حساباتك، تقوم Versuni و Amazon بشكل مستقل باتخاذ إجراءات تقنية للتحقق من هويتك. تشارك Versuni مع Amazon معرّفات الحساب، ولكنها لا تشارك معها بيانات اعتماد حسابك بما فيها الاسم أو عنوان البريد الإلكتروني.





عندما تتحدث إلى Alexa، ترسل Amazon نسخةً مكتوبةً من أوامرك الصوتية إلى Versuni مع معرّف فريد. نقوم بمعالجة هذه المعلومات لتنفيذ أوامرك وإصدار استجابة بما يتوافق مع إشعار الخصوصية لدينا. ونشارك ردّنا المكتوب مع Amazon، حتى تتمكن Amazon من إعلامك بنتيجة الأمر الذي أصدرته وفقًا لإشعار الخصوصية وشروط الاستخدام لدى Amazon. قد تقوم أيضًا Versuni و Alexaبتبادل المعلومات حول الجهاز الذي تقرر التحكم به من خلال "المهارة"، بما في ذلك تحديث أحد الأجهزة أو تغييره أو إزالته.



تدرك بموجب هذا أن أوامرك وردودك قد ترقى إلى مستوى البيانات الشخصية. كما تدرك أن Amazon تقدم لك خدماتها، ومن خلال تقديم موافقتك، فأنت توجّهنا إلى مشاركة بياناتك الشخصية مع Amazon. ويجوز لـ Amazonمعالجة بياناتك الشخصية في بلدان خارج بلد إقامتك، ما قد لا يوفر الحماية الكافية للبيانات الشخصية بما يتماشى مع اللائحة (الاتحاد الأوروبي) (EU) 2016/679 (GDPR). يمكنك إلغاء موافقتك في أي وقت عن طريق تعطيل "المهارة". يُرجى قراءة إشعار الخصوصية وشروط الاستخدام لدى Amazon لمزيد من المعلومات.



النقل عبر الحدود

قد يتم تخزين بياناتك الشخصية ومعالجتها في أي دولة لدينا فيها منشآت أو نتعامل فيها مع مقدمي الخدمات، وباستخدامك للخدمات، فإنك تقر بنقل المعلومات (إن وجدت) إلى دول خارج بلد إقامتك، والتي قد يكون لديها قواعد حماية البيانات التي تختلف عن قواعد بلدك. وبمقتضى ظروف معينة، يحق للمحاكم وهيئات تطبيق القانون والهيئات التنظيمية أو السلطات الأمنية في تلك البلدان الأخرى الوصول إلى بياناتك الشخصية.

إذا كنت تعيش في دولة تقع في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فقد يتم نقل بياناتك الشخصية إلى الشركات التابعة لنا أو مقدمي الخدمات في الدول غير الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية المعترف بها من قِبل المفوضية الأوروبية على أنها توفر مستوى مناسبًا من حماية البيانات وفقًا لمعايير المنطقة الاقتصادية الأوروبية.بالنسبة للتحويلات من المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى البلدان التي لا تعتبرها المفوضية الأوروبية مقبولة، فقد وضعنا تدابير مناسبة؛ مثل البنود التعاقدية القياسية التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية لحماية بياناتك الشخصية.



ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟

سنحتفظ ببياناتك الشخصية طالما كانت هناك حاجة إليها أو طالما أنه مسموح بذلك في ضوء الغرض (الأغراض) التي يتم جمع البيانات من أجلها. تشمل المعايير التي نستخدمها لتحديد فترات الاحتفاظ لدينا ما يلي: (1) طول الفترة الزمنية التي تستخدم فيها التطبيق والخدمات، (2) ما إذا كان هناك التزام قانوني نمتثل له، أو (3) ما إذا كان من الأفضل الاحتفاظ بها في ضوء موقفنا القانوني (مثل ما يتعلق بقوانين التقادم أو التقاضي أو التحقيقات التنظيمية المعمول بها).