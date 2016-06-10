تم تحديث إخطار الخصوصية هذا آخر مرة في 1 يونيو 2023.
يوفر لك Philips NutriU app ("التطبيق") خدمات التغذية المخصَّصة، ويخلق مجتمعًا لمشاركة المحتوى المتعلق بالطهي ويسمح لك بمتابعة أعضاء المجتمع الآخرين الذين لديهم اهتمامات مماثلة حول العالم. وقد يقدِّم لك التطبيق أيضًا عروضًا على منتجاتنا و/أو عروض من جهات خارجية ("خدمات"). يستخدم التطبيق البيانات الشخصية التي تم جمعها أو معالجتها عبر التطبيق، بما في ذلك البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بواسطة أي جهاز مطبخ من Philips تقرر إقرانه مع التطبيق (على سبيل المثال، خلَّاط Philips) ("الجهاز").
الغرض من إخطار الخصوصية هذا هو مساعدتك على فهم ممارسات الخصوصية الخاصة بنا عند استخدامك لخدماتنا، بما في ذلك المعلومات والبيانات الشخصية التي نجمعها، ولماذا نجمعها، وماذا نفعل بها، بالإضافة إلى حقوقك الفردية. ينطبق إخطار الخصوصية هذا على البيانات الشخصية التي تم جمعها أو معالجتها بواسطة التطبيق، والتي يتم التحكم فيها بواسطة Versuni Netherlands B.V. أو خاضعة لها أو أي من الشركات أو الفروع التابعة لها ("Versuni" أو "نحن") .
يرجى أيضًا قراءة شروط الاستخدام، التي تصف الشروط التي تَستخدم بموجبها خدماتنا.
يوفر لك Philips NutriU app ("التطبيق") خدمات التغذية المخصَّصة، ويخلق مجتمعًا لمشاركة المحتوى المتعلق بالطهي ويسمح لك بمتابعة أعضاء المجتمع الآخرين الذين لديهم اهتمامات مماثلة حول العالم. وقد يقدِّم لك التطبيق أيضًا عروضًا على منتجاتنا و/أو عروض من جهات خارجية ("خدمات"). يستخدم التطبيق البيانات الشخصية التي تم جمعها أو معالجتها عبر التطبيق، بما في ذلك البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بواسطة أي جهاز مطبخ من Philips تقرر إقرانه مع التطبيق (على سبيل المثال، خلَّاط Philips) ("الجهاز").
نتلقى أو نجمع البيانات الشخصية، كما هو موضح بالتفصيل أدناه، عندما نقدم خدماتنا، بما في ذلك عند الوصول إلى التطبيق وتنزيله وتثبيته. نحن نربط بياناتك الشخصية بمعرِّفات خاصة.
البيانات الشخصية الحسَّاسة سنخبرك قبل جمع أي بيانات حسَّاسة، ونطلب موافقتك الصريحة.
بخلاف ما ورد أعلاه، نطلب منك عدم إرسال أو الكشف عن أي بيانات شخصية حسَّاسة (مثل أرقام الضمان الاجتماعي أو المعلومات المتعلقة بالأصل العِرقي أو الإثني أو الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو غيرها أو الصحة أو الحياة الجنسية أو التوجُّه الجنسي، والقياسات الحيوية أو الخصائص الجينية، أو السوابق الجنائية أو عضوية النقابات) لنا، في التطبيق أو من خلاله، أو بأي وسيلة أخرى.
البيانات الشخصية الحسَّاسة
سنخبرك قبل جمع أي بيانات حسَّاسة، ونطلب موافقتك الصريحة.
بيانات الحساب نحن نجمع بياناتك الشخصية عند إنشاء حساب.
ونظرًا لكوننا نستخدم بيانات حسابك لتوفير الخدمات، فإننا نعتبر هذه المعالجة ضرورية لإبرام عقد تكون أنت طرفًا فيه.
بيانات الحساب
نحن نجمع بياناتك الشخصية عند إنشاء حساب.
البيانات المقدَّمة الأخرى عند استخدام التطبيق، يمكنك إنشاء ملف شخصي يتكون من اسمك / لقبك، ووصف موجز عن نفسك، وبلدك، والمحتوى الذي تم إنشاؤه والمفضَّل لديك والملفات الشخصية الأخرى التي تتابعها. نحن نعالج هذه التفاصيل جنبًا إلى جنب مع إعداداتك الخاصة بما في ذلك المأكولات المفضلة لديك ونظام الوحدات والأجهزة التي تمتلكها والمعلومات التي نرصدها عند استخدام خدماتنا.
نظرًا لأننا نستخدم البيانات المقدمة الأخرى لتوفير الخدمات، فإننا نعتبر هذه المعالجة ضرورية لإبرام عقد تكون أنت طرفًا فيه.
البيانات المقدَّمة الأخرى
عند استخدام التطبيق، يمكنك إنشاء ملف شخصي يتكون من اسمك / لقبك، ووصف موجز عن نفسك، وبلدك، والمحتوى الذي تم إنشاؤه والمفضَّل لديك والملفات الشخصية الأخرى التي تتابعها. نحن نعالج هذه التفاصيل جنبًا إلى جنب مع إعداداتك الخاصة بما في ذلك المأكولات المفضلة لديك ونظام الوحدات والأجهزة التي تمتلكها والمعلومات التي نرصدها عند استخدام خدماتنا.
بيانات الجهاز عندما تختار إقران التطبيق بجهازك، فإننا نجمع معلومات خاصة بالجهاز عندما تدخل إلى الجهاز أو تستخدمه، بما في ذلك رقم جهاز المستخدم الفريد، والبلد الذي تختاره، والمنطقة الزمنية، وبيانات الجلسة والاستخدام. بناءً على طراز الجهاز الذي تستخدمه، قد يسجل الجهاز الوصفات والمكونات ويرسلها إلى التطبيق. ويمكننا استخدام بيانات الجهاز هذه للسماح لك بالتحكم في جهازك وتزويدك بخدمات التغذية المخصصة، بما في ذلك النصائح والإرشادات عبر رسائل داخل التطبيق و / أو الإشعارات الفورية المنبثقة. كما أننا قد نستخدم بيانات الجهاز هذه لإجراء تحليلات، على سبيل المثال لمعرفة معلومات حول الأوقات التي يتم فيها استخدام أجهزتنا خلال اليوم نظرًا لأن بيانات جهازك (أجهزتك) لا تتم معالجتها إلَّا عندما تختار إقران جهازك (أجهزتك) بالتطبيق لأغراض الخدمات، فإننا نعتبر هذه المعالجة ضرورية لإبرام عقد تكون أنت طرفًا فيه، أو بناءً على المصلحة المشروعة، أو كليهما.
بيانات الجهاز
عندما تختار إقران التطبيق بجهازك، فإننا نجمع معلومات خاصة بالجهاز عندما تدخل إلى الجهاز أو تستخدمه، بما في ذلك رقم جهاز المستخدم الفريد، والبلد الذي تختاره، والمنطقة الزمنية، وبيانات الجلسة والاستخدام. بناءً على طراز الجهاز الذي تستخدمه، قد يسجل الجهاز الوصفات والمكونات ويرسلها إلى التطبيق. ويمكننا استخدام بيانات الجهاز هذه للسماح لك بالتحكم في جهازك وتزويدك بخدمات التغذية المخصصة، بما في ذلك النصائح والإرشادات عبر رسائل داخل التطبيق و / أو الإشعارات الفورية المنبثقة. كما أننا قد نستخدم بيانات الجهاز هذه لإجراء تحليلات، على سبيل المثال لمعرفة معلومات حول الأوقات التي يتم فيها استخدام أجهزتنا خلال اليوم
نظرًا لأن بيانات جهازك (أجهزتك) لا تتم معالجتها إلَّا عندما تختار إقران جهازك (أجهزتك) بالتطبيق لأغراض الخدمات، فإننا نعتبر هذه المعالجة ضرورية لإبرام عقد تكون أنت طرفًا فيه، أو بناءً على المصلحة المشروعة، أو كليهما.
ملفات تعريف الارتباط والتحليلات نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط أو العلامات أو التقنيات المشابهة ("ملفات تعريف الارتباط") لتشغيل خدماتنا وتحسينها وفهمها وتخصيصها. تسمح لنا ملفات تعريف الارتباط بالتعرف على جهازك المحمول وجمع المعلومات والبيانات الشخصية بما في ذلك رقم جهاز المستخدم الفريد الخاص بك، وعنوان بروتوكول الإنترنت لجهازك المحمول، ونوع متصفح الإنترنت المحمول أو نظام التشغيل الذي تستخدمه، وبيانات الجلسة والاستخدام، أو المعلومات المتعلقة بأداء الخدمات، وهي معلومات حول استخدامك للتطبيق. واستنادًا إلى عنوان بروتوكول الإنترنت لجهازك المحمول ومعلومات مزوِّد خدمة بطاقة SIM، يمكننا أن نعرض لك أيضًا محتوى خاصًا بكل بلد (بما في ذلك المعلومات بلغتك المحلية). لمنحك تجربةً أكثر تخصيصًا، فإننا نعالج بيانات ملفات تعريف الارتباط والتحليلات الخاصة بجهازك، لنعرض لك المحتوى المناسب، ونرسل لك التوصيات، والرسائل داخل التطبيق والإشعارات المنبثقة (في حال قررت السماح بهذا في إعدادات التطبيق). كما قد نستخدم بيانات ملفات تعريف الارتباط والتحليلات، لنطرح عليك أسئلةً، أو ندعوك للمشاركة في استطلاعات للرأي أو مشاريع بحثية. عندما تقرر المشاركة، فإننا نعالج بيانات اعتماد حسابك، وردودك، وآرائك، وتجاربك. إننا نستخدم هذه البيانات لتحسين الخدمات وتطوير منتجات وخدمات جديدة في مجال أجهزة المطبخ. يستخدم مقدّمو الخدمات الذين نعمل معهم ملفات تعريف الارتباط لمساعدتنا على جمع معلوماتك نيابةً عنَّا، ووَفقًا لتعليماتنا. وإليك فيما يلي ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية والتي يستخدمها التطبيق حاليًا: يُرجى العلم أننا لا نعالج ملف تعريف الارتباط إلَّا بعد الحصول على موافقتك.
ملفات تعريف الارتباط والتحليلات
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط أو العلامات أو التقنيات المشابهة ("ملفات تعريف الارتباط") لتشغيل خدماتنا وتحسينها وفهمها وتخصيصها. تسمح لنا ملفات تعريف الارتباط بالتعرف على جهازك المحمول وجمع المعلومات والبيانات الشخصية بما في ذلك رقم جهاز المستخدم الفريد الخاص بك، وعنوان بروتوكول الإنترنت لجهازك المحمول، ونوع متصفح الإنترنت المحمول أو نظام التشغيل الذي تستخدمه، وبيانات الجلسة والاستخدام، أو المعلومات المتعلقة بأداء الخدمات، وهي معلومات حول استخدامك للتطبيق. واستنادًا إلى عنوان بروتوكول الإنترنت لجهازك المحمول ومعلومات مزوِّد خدمة بطاقة SIM، يمكننا أن نعرض لك أيضًا محتوى خاصًا بكل بلد (بما في ذلك المعلومات بلغتك المحلية).
لمنحك تجربةً أكثر تخصيصًا، فإننا نعالج بيانات ملفات تعريف الارتباط والتحليلات الخاصة بجهازك، لنعرض لك المحتوى المناسب، ونرسل لك التوصيات، والرسائل داخل التطبيق والإشعارات المنبثقة (في حال قررت السماح بهذا في إعدادات التطبيق).
كما قد نستخدم بيانات ملفات تعريف الارتباط والتحليلات، لنطرح عليك أسئلةً، أو ندعوك للمشاركة في استطلاعات للرأي أو مشاريع بحثية. عندما تقرر المشاركة، فإننا نعالج بيانات اعتماد حسابك، وردودك، وآرائك، وتجاربك. إننا نستخدم هذه البيانات لتحسين الخدمات وتطوير منتجات وخدمات جديدة في مجال أجهزة المطبخ.
يستخدم مقدّمو الخدمات الذين نعمل معهم ملفات تعريف الارتباط لمساعدتنا على جمع معلوماتك نيابةً عنَّا، ووَفقًا لتعليماتنا. وإليك فيما يلي ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية والتي يستخدمها التطبيق حاليًا:
يُرجى العلم أننا لا نعالج ملف تعريف الارتباط إلَّا بعد الحصول على موافقتك.
التقييمات وبيانات المراجعة إذا كتبت مراجعةً أو قيّمت التطبيق في متاجر التطبيقات، قد نعالج هذه المعلومات للاستجابة لتعليقاتك واستفساراتك، وفهم ما تشعر به عند استخدام التطبيق، والتعرف على تصورك العام للتطبيق وعلامتنا التجارية، واستخدام هذه الأفكار لتحسين التطبيق و/أو منتجاتنا وخدماتنا. يمكننا فقط رؤية اسم المستخدم الخاص بك على متجر التطبيقات، وتقييماتك، وتعليقاتك، وأي تفاصيل أخرى تقرر مشاركتها معنا أو إتاحتها علنًا. وما لم تطلب منا القيام بذلك، فإننا لا نربط هذه المعلومات ببيانات اعتماد حسابك أو أي معلومات أخرى نحتفظ بها منك. وعندما تطلب دعم العملاء، قد نستخدم بياناتك لمتابعة حالتك وإرشادك خلال عملية دعم العملاء وفقًا لقسم دعم العملاء الوارد أدناه. وعندما تطلب دعم العملاء، قد نستخدم بياناتك لمتابعة حالتك وإرشادك خلال عملية دعم العملاء وفقًا لقسم دعم العملاء الوارد أدناه. نحن نعتبر أن معالجة تقييماتك وبيانات المراجعة تستند إلى مصلحة مشروعة لشركة . Versuni
التقييمات وبيانات المراجعة
إذا كتبت مراجعةً أو قيّمت التطبيق في متاجر التطبيقات، قد نعالج هذه المعلومات للاستجابة لتعليقاتك واستفساراتك، وفهم ما تشعر به عند استخدام التطبيق، والتعرف على تصورك العام للتطبيق وعلامتنا التجارية، واستخدام هذه الأفكار لتحسين التطبيق و/أو منتجاتنا وخدماتنا. يمكننا فقط رؤية اسم المستخدم الخاص بك على متجر التطبيقات، وتقييماتك، وتعليقاتك، وأي تفاصيل أخرى تقرر مشاركتها معنا أو إتاحتها علنًا. وما لم تطلب منا القيام بذلك، فإننا لا نربط هذه المعلومات ببيانات اعتماد حسابك أو أي معلومات أخرى نحتفظ بها منك. وعندما تطلب دعم العملاء، قد نستخدم بياناتك لمتابعة حالتك وإرشادك خلال عملية دعم العملاء وفقًا لقسم دعم العملاء الوارد أدناه. وعندما تطلب دعم العملاء، قد نستخدم بياناتك لمتابعة حالتك وإرشادك خلال عملية دعم العملاء وفقًا لقسم دعم العملاء الوارد أدناه. نحن نعتبر أن معالجة تقييماتك وبيانات المراجعة تستند إلى مصلحة مشروعة لشركة . Versuni
دعم العملاء عندما تحتاج إلى دعم العملاء، يمكنك تزويدنا بالمعلومات المتعلقة باستخدامك لخدماتنا، بما في ذلك تفاعلك مع Versuni، وكيفية الاتصال بك حتى نتمكن من تقديم الدعم المطلوب. نحن نشغِّل ونقدِّم خدماتنا، بما في ذلك توفير دعم العملاء وتحسين خدماتنا وتنظيمها وتخصيصها. نستخدم أيضًا معلوماتك للرد عليك عندما تتصل بنا. نعتبر معالجة بيانات دعم العملاء خاصتك ضرورية لإبرام عقد تكون أنت طرفًا فيه. في بعض الحالات، نعتبر أن معالجة بيانات دعم العملاء الخاصة بك تستند إلى مصلحة مشروعة لشركة Versuni.
دعم العملاء
عندما تحتاج إلى دعم العملاء، يمكنك تزويدنا بالمعلومات المتعلقة باستخدامك لخدماتنا، بما في ذلك تفاعلك مع Versuni، وكيفية الاتصال بك حتى نتمكن من تقديم الدعم المطلوب. نحن نشغِّل ونقدِّم خدماتنا، بما في ذلك توفير دعم العملاء وتحسين خدماتنا وتنظيمها وتخصيصها. نستخدم أيضًا معلوماتك للرد عليك عندما تتصل بنا. نعتبر معالجة بيانات دعم العملاء خاصتك ضرورية لإبرام عقد تكون أنت طرفًا فيه. في بعض الحالات، نعتبر أن معالجة بيانات دعم العملاء الخاصة بك تستند إلى مصلحة مشروعة لشركة Versuni.
البيانات المجمعة نستخدم بياناتك المجمعة لتحسين محتوى التطبيق والجهاز (الأجهزة) والخدمات والمهام وسهولة استخدامها بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة. في هذه الحالة، نعتبر معالجة بياناتك المجمعة قائمة على مصلحة مشروعة لشركة . Versuni
يجوز لنا دمج بياناتك الشخصية، بما في ذلك بيانات الحساب والبيانات الأخرى المقدمة وبيانات الجهاز وبيانات ملفات تعريف الارتباط والتحليلات، مع البيانات التي تم جمعها أثناء تفاعلاتك واستخدام وسائل Versuni الرقمية مثل وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات والمنتجات المتصلة، بما في ذلك بروتوكول عناوين الإنترنت الخاص بك وملفات تعريف الارتباط ومعلومات الجهاز المحمول والاتصالات التي تضغط عليها أو تنقر فوقها وتفاصيل الموقع والمواقع الإلكترونية التي تزورها.
إذا كنت توافق على تلقي رسائل ترويجية حول منتجات Versuni وخدماتها وأحداثها وعروضها الترويجية، أو الاتصالات الترويجية للشركاء الذين اخترناهم بعناية، فقد نرسل إليك رسائل تسويقية وترويجية عبر البريد الإلكتروني أو القنوات الرقمية، مثل تطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي. وحتى نتمكن من تخصيص الرسائل وفقًا لتفضيلاتك وسلوكك وتزويدك بتجربة أكثر ملاءمة وشخصية، قد نقوم بتحليل بياناتك المجمعة. يمكنك إلغاء الاشتراك وعدم تلقي هذه الرسائل في أي وقت.
البيانات المجمعة
نستخدم بياناتك المجمعة لتحسين محتوى التطبيق والجهاز (الأجهزة) والخدمات والمهام وسهولة استخدامها بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة. في هذه الحالة، نعتبر معالجة بياناتك المجمعة قائمة على مصلحة مشروعة لشركة . Versuni
الأذونات قد يطلب التطبيق إذنك للوصول إلى إمكانات التخزين بجهازك المحمول أو أجهزة الاستشعار أو المميزات الأخرى (مثل الصور أو الأجندة أو جهات الاتصال أو الكاميرا أو شبكة الواي فاي أو الموقع الجغرافي أو البلوتوث). نطلب الوصول عند الضرورة القصوى لتقديم الخدمات على النحو المفصَّل أدناه.
الأذونات
قد يطلب التطبيق إذنك للوصول إلى إمكانات التخزين بجهازك المحمول أو أجهزة الاستشعار أو المميزات الأخرى (مثل الصور أو الأجندة أو جهات الاتصال أو الكاميرا أو شبكة الواي فاي أو الموقع الجغرافي أو البلوتوث). نطلب الوصول عند الضرورة القصوى لتقديم الخدمات على النحو المفصَّل أدناه.
مع مَن تتم مشاركة البيانات الشخصية؟ يجوز لشركة Versuni الإفصاح عن بياناتك الشخصية لمقدمي الخدمات الخارجيين، أو شركاء الأعمال، أو الأطراف الأخرى وفقًا لإخطار الخصوصية و / أو القانون المعمول به.
مع مَن تتم مشاركة البيانات الشخصية؟
يجوز لشركة Versuni الإفصاح عن بياناتك الشخصية لمقدمي الخدمات الخارجيين، أو شركاء الأعمال، أو الأطراف الأخرى وفقًا لإخطار الخصوصية و / أو القانون المعمول به.
مقدمو الخدمات نحن نعمل مع مقدمي خدمات من جهات خارجية لمساعدتنا في تشغيل خدماتنا وتوفيرها وتحسينها وفهمها وتخصيصها ودعمها وتسويقها. يقدم مقدمو الخدمة هؤلاء الأجهزة و / أو البرامج و / أو الشبكات و / أو التخزين و / أو التكنولوجيا ذات الصلة اللازمة التي نحتاجها لإجراء التحليلات الخاصة بالتطبيق. يُرجى الاطّلاع على ما ورد أعلاه ضمن العنوان الفرعي "ملفات تعريف الارتباط والتحليلات". تطلب Versuni من مقدمي الخدمات التابعين لها توفير مستوى مناسب من الحماية لبياناتك الشخصية على غرار المستوى الذي نقدمه. نطلب من مقدمي الخدمات التابعين لنا معالجة بياناتك الشخصية فقط وفقًا لتعليماتنا وللأغراض المحدَّدة المذكورة أعلاه فقط، للوصول إلى الحد الأدنى من البيانات التي يحتاجونها لتقديم خدمة معينة، ولحماية أمن بياناتك الشخصية. الجهات الخارجية الأخرى قد تعمل Versuni أيضًا مع جهات خارجية تقوم بمعالجة بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة. إذا شاركت Versuni البيانات الشخصية مع جهات خارجية تستخدم بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة، فستضمن Versuni إبلاغك و / أو الحصول على موافقتك وفقًا للقوانين المعمول بها قبل مشاركة بياناتك الشخصية. في هذه الحالة، يرجى قراءة إخطارات الخصوصية الخاصة بهم بعناية عند إبلاغهم عن ممارسات الخصوصية الخاصة بهم، بما في ذلك نوع البيانات الشخصية التي يقومون بجمعها وكيفية استخدامها ومعالجتها وحمايتها. يرجى ملاحظة أنّه فيما يتعلق بإمكانية نشر الجهات الخارجية إعلانات في التطبيق، فإننا لا نشارك بياناتك الشخصية مع هؤلاء الشركاء. حتى في حال اشتراكك لتلقّي الإعلانات التسويقية، و سماحك بجميع ملفات تعريف الارتباط، فإننا لا نشارك بياناتك الشخصية مع الجهة الخارجية المُعلِنة. ولكن ما نقوم به هو تحليل فاعلية حملات الشراكة تلك، وإبلاغ شركائنا بمدى فاعليتها (على سبيل المثال، عدد مستخدمي التطبيق الذين نقروا على الإعلان، وعدد مستخدمي التطبيق الذين طلبوا العرض)، حيث نستطيع تحليل ذلك من خلال مراجعة استخدام التطبيق ووقت قبولك ملف تعريف ارتباط Branch Metrics الذي ورد ذكره سابقًا. يتم تقديم التقارير الخارجية عن دراسة الفاعلية هذه على أساس مُجمّع فقط، ما يعني أن شريكنا – الجهة الخارجية - لن يتمكّن من إعادة توجيه هذه المعلومات إلى أي فرد من مستخدمي التطبيق. تبيع Versuni أحيانًا شركة أو جزءًا من شركة ما إلى شركة أخرى. يمكن أن يشمل نقل الملكية هذا نقل بياناتك الشخصية المرتبطة مباشرة بهذه الشركة إلى الشركة المشترية. جميع حقوقنا والتزاماتنا بموجب إخطار الخصوصية الخاص بنا قابلة للتنازل بحرية من قِبل Versuni إلى أي من الشركات التابعة لنا، فيما يتعلق بالاندماج أو الاستحواذ أو إعادة الهيكلة أو بيع الأصول، أو بموجب تطبيق القانون أو غير ذلك، ويجوز لنا أن ننقل بياناتك الشخصية إلى أي من الشركات التابعة لنا، أو الكيانات التي تحل محلنا، أو المالك الجديد. Amazon Alexa | Kitchen Plus Skill وفقًا لطراز الجهاز الذي تستخدمه، فإن Kitchen Plus Skill ("المهارة") تمكّنك من التحكم بجهازك والحصول على معلومات عبر Amazon Alexa. عندما تمكّن "المهارة"، تتيح لك Versuni بربط حسابك على Amazon بحساب Versuni الذي تستخدمه لتسجيل الدخول إلى التطبيق. عند ربط حساباتك، تقوم Versuni و Amazon بشكل مستقل باتخاذ إجراءات تقنية للتحقق من هويتك. تشارك Versuni مع Amazon معرّفات الحساب، ولكنها لا تشارك معها بيانات اعتماد حسابك بما فيها الاسم أو عنوان البريد الإلكتروني. عندما تتحدث إلى Alexa، ترسل Amazon نسخةً مكتوبةً من أوامرك الصوتية إلى Versuni مع معرّف فريد. نقوم بمعالجة هذه المعلومات لتنفيذ أوامرك وإصدار استجابة بما يتوافق مع إشعار الخصوصية لدينا. ونشارك ردّنا المكتوب مع Amazon، حتى تتمكن Amazon من إعلامك بنتيجة الأمر الذي أصدرته وفقًا لإشعار الخصوصية وشروط الاستخدام لدى Amazon. قد تقوم أيضًا Versuni و Alexaبتبادل المعلومات حول الجهاز الذي تقرر التحكم به من خلال "المهارة"، بما في ذلك تحديث أحد الأجهزة أو تغييره أو إزالته. تدرك بموجب هذا أن أوامرك وردودك قد ترقى إلى مستوى البيانات الشخصية. كما تدرك أن Amazon تقدم لك خدماتها، ومن خلال تقديم موافقتك، فأنت توجّهنا إلى مشاركة بياناتك الشخصية مع Amazon. ويجوز لـ Amazonمعالجة بياناتك الشخصية في بلدان خارج بلد إقامتك، ما قد لا يوفر الحماية الكافية للبيانات الشخصية بما يتماشى مع اللائحة (الاتحاد الأوروبي) (EU) 2016/679 (GDPR). يمكنك إلغاء موافقتك في أي وقت عن طريق تعطيل "المهارة". يُرجى قراءة إشعار الخصوصية وشروط الاستخدام لدى Amazon لمزيد من المعلومات. النقل عبر الحدود قد يتم تخزين بياناتك الشخصية ومعالجتها في أي دولة لدينا فيها منشآت أو نتعامل فيها مع مقدمي الخدمات، وباستخدامك للخدمات، فإنك تقر بنقل المعلومات (إن وجدت) إلى دول خارج بلد إقامتك، والتي قد يكون لديها قواعد حماية البيانات التي تختلف عن قواعد بلدك. وبمقتضى ظروف معينة، يحق للمحاكم وهيئات تطبيق القانون والهيئات التنظيمية أو السلطات الأمنية في تلك البلدان الأخرى الوصول إلى بياناتك الشخصية. إذا كنت تعيش في دولة تقع في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فقد يتم نقل بياناتك الشخصية إلى الشركات التابعة لنا أو مقدمي الخدمات في الدول غير الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية المعترف بها من قِبل المفوضية الأوروبية على أنها توفر مستوى مناسبًا من حماية البيانات وفقًا لمعايير المنطقة الاقتصادية الأوروبية.بالنسبة للتحويلات من المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى البلدان التي لا تعتبرها المفوضية الأوروبية مقبولة، فقد وضعنا تدابير مناسبة؛ مثل البنود التعاقدية القياسية التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية لحماية بياناتك الشخصية. ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟ سنحتفظ ببياناتك الشخصية طالما كانت هناك حاجة إليها أو طالما أنه مسموح بذلك في ضوء الغرض (الأغراض) التي يتم جمع البيانات من أجلها. تشمل المعايير التي نستخدمها لتحديد فترات الاحتفاظ لدينا ما يلي: (1) طول الفترة الزمنية التي تستخدم فيها التطبيق والخدمات، (2) ما إذا كان هناك التزام قانوني نمتثل له، أو (3) ما إذا كان من الأفضل الاحتفاظ بها في ضوء موقفنا القانوني (مثل ما يتعلق بقوانين التقادم أو التقاضي أو التحقيقات التنظيمية المعمول بها).
قد نشارك بياناتك الشخصية مع مقدمي الخدمة التاليين:
يقدم مقدمو الخدمات الأجهزة والبرامج والشبكات والتخزين وخدمات المعاملات و / أو التكنولوجيا ذات الصلة اللازمة لتشغيل التطبيق أو تقديم الخدمات.
مقدمو الخدمات
نحن نعمل مع مقدمي خدمات من جهات خارجية لمساعدتنا في تشغيل خدماتنا وتوفيرها وتحسينها وفهمها وتخصيصها ودعمها وتسويقها.
يقدم مقدمو الخدمة هؤلاء الأجهزة و / أو البرامج و / أو الشبكات و / أو التخزين و / أو التكنولوجيا ذات الصلة اللازمة التي نحتاجها لإجراء التحليلات الخاصة بالتطبيق. يُرجى الاطّلاع على ما ورد أعلاه ضمن العنوان الفرعي "ملفات تعريف الارتباط والتحليلات".
تطلب Versuni من مقدمي الخدمات التابعين لها توفير مستوى مناسب من الحماية لبياناتك الشخصية على غرار المستوى الذي نقدمه. نطلب من مقدمي الخدمات التابعين لنا معالجة بياناتك الشخصية فقط وفقًا لتعليماتنا وللأغراض المحدَّدة المذكورة أعلاه فقط، للوصول إلى الحد الأدنى من البيانات التي يحتاجونها لتقديم خدمة معينة، ولحماية أمن بياناتك الشخصية.
الجهات الخارجية الأخرى
قد تعمل Versuni أيضًا مع جهات خارجية تقوم بمعالجة بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة. إذا شاركت Versuni البيانات الشخصية مع جهات خارجية تستخدم بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة، فستضمن Versuni إبلاغك و / أو الحصول على موافقتك وفقًا للقوانين المعمول بها قبل مشاركة بياناتك الشخصية. في هذه الحالة، يرجى قراءة إخطارات الخصوصية الخاصة بهم بعناية عند إبلاغهم عن ممارسات الخصوصية الخاصة بهم، بما في ذلك نوع البيانات الشخصية التي يقومون بجمعها وكيفية استخدامها ومعالجتها وحمايتها.
يرجى ملاحظة أنّه فيما يتعلق بإمكانية نشر الجهات الخارجية إعلانات في التطبيق، فإننا لا نشارك بياناتك الشخصية مع هؤلاء الشركاء. حتى في حال اشتراكك لتلقّي الإعلانات التسويقية، و سماحك بجميع ملفات تعريف الارتباط، فإننا لا نشارك بياناتك الشخصية مع الجهة الخارجية المُعلِنة. ولكن ما نقوم به هو تحليل فاعلية حملات الشراكة تلك، وإبلاغ شركائنا بمدى فاعليتها (على سبيل المثال، عدد مستخدمي التطبيق الذين نقروا على الإعلان، وعدد مستخدمي التطبيق الذين طلبوا العرض)، حيث نستطيع تحليل ذلك من خلال مراجعة استخدام التطبيق ووقت قبولك ملف تعريف ارتباط Branch Metrics الذي ورد ذكره سابقًا. يتم تقديم التقارير الخارجية عن دراسة الفاعلية هذه على أساس مُجمّع فقط، ما يعني أن شريكنا – الجهة الخارجية - لن يتمكّن من إعادة توجيه هذه المعلومات إلى أي فرد من مستخدمي التطبيق.
تبيع Versuni أحيانًا شركة أو جزءًا من شركة ما إلى شركة أخرى. يمكن أن يشمل نقل الملكية هذا نقل بياناتك الشخصية المرتبطة مباشرة بهذه الشركة إلى الشركة المشترية. جميع حقوقنا والتزاماتنا بموجب إخطار الخصوصية الخاص بنا قابلة للتنازل بحرية من قِبل Versuni إلى أي من الشركات التابعة لنا، فيما يتعلق بالاندماج أو الاستحواذ أو إعادة الهيكلة أو بيع الأصول، أو بموجب تطبيق القانون أو غير ذلك، ويجوز لنا أن ننقل بياناتك الشخصية إلى أي من الشركات التابعة لنا، أو الكيانات التي تحل محلنا، أو المالك الجديد.
Amazon Alexa | Kitchen Plus Skill
وفقًا لطراز الجهاز الذي تستخدمه، فإن Kitchen Plus Skill ("المهارة") تمكّنك من التحكم بجهازك والحصول على معلومات عبر Amazon Alexa.
عندما تمكّن "المهارة"، تتيح لك Versuni بربط حسابك على Amazon بحساب Versuni الذي تستخدمه لتسجيل الدخول إلى التطبيق. عند ربط حساباتك، تقوم Versuni و Amazon بشكل مستقل باتخاذ إجراءات تقنية للتحقق من هويتك. تشارك Versuni مع Amazon معرّفات الحساب، ولكنها لا تشارك معها بيانات اعتماد حسابك بما فيها الاسم أو عنوان البريد الإلكتروني.
عندما تتحدث إلى Alexa، ترسل Amazon نسخةً مكتوبةً من أوامرك الصوتية إلى Versuni مع معرّف فريد. نقوم بمعالجة هذه المعلومات لتنفيذ أوامرك وإصدار استجابة بما يتوافق مع إشعار الخصوصية لدينا. ونشارك ردّنا المكتوب مع Amazon، حتى تتمكن Amazon من إعلامك بنتيجة الأمر الذي أصدرته وفقًا لإشعار الخصوصية وشروط الاستخدام لدى Amazon. قد تقوم أيضًا Versuni و Alexaبتبادل المعلومات حول الجهاز الذي تقرر التحكم به من خلال "المهارة"، بما في ذلك تحديث أحد الأجهزة أو تغييره أو إزالته.
تدرك بموجب هذا أن أوامرك وردودك قد ترقى إلى مستوى البيانات الشخصية. كما تدرك أن Amazon تقدم لك خدماتها، ومن خلال تقديم موافقتك، فأنت توجّهنا إلى مشاركة بياناتك الشخصية مع Amazon. ويجوز لـ Amazonمعالجة بياناتك الشخصية في بلدان خارج بلد إقامتك، ما قد لا يوفر الحماية الكافية للبيانات الشخصية بما يتماشى مع اللائحة (الاتحاد الأوروبي) (EU) 2016/679 (GDPR). يمكنك إلغاء موافقتك في أي وقت عن طريق تعطيل "المهارة". يُرجى قراءة إشعار الخصوصية وشروط الاستخدام لدى Amazon لمزيد من المعلومات.
النقل عبر الحدود
قد يتم تخزين بياناتك الشخصية ومعالجتها في أي دولة لدينا فيها منشآت أو نتعامل فيها مع مقدمي الخدمات، وباستخدامك للخدمات، فإنك تقر بنقل المعلومات (إن وجدت) إلى دول خارج بلد إقامتك، والتي قد يكون لديها قواعد حماية البيانات التي تختلف عن قواعد بلدك. وبمقتضى ظروف معينة، يحق للمحاكم وهيئات تطبيق القانون والهيئات التنظيمية أو السلطات الأمنية في تلك البلدان الأخرى الوصول إلى بياناتك الشخصية.
إذا كنت تعيش في دولة تقع في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فقد يتم نقل بياناتك الشخصية إلى الشركات التابعة لنا أو مقدمي الخدمات في الدول غير الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية المعترف بها من قِبل المفوضية الأوروبية على أنها توفر مستوى مناسبًا من حماية البيانات وفقًا لمعايير المنطقة الاقتصادية الأوروبية.بالنسبة للتحويلات من المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى البلدان التي لا تعتبرها المفوضية الأوروبية مقبولة، فقد وضعنا تدابير مناسبة؛ مثل البنود التعاقدية القياسية التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية لحماية بياناتك الشخصية.
ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟
سنحتفظ ببياناتك الشخصية طالما كانت هناك حاجة إليها أو طالما أنه مسموح بذلك في ضوء الغرض (الأغراض) التي يتم جمع البيانات من أجلها. تشمل المعايير التي نستخدمها لتحديد فترات الاحتفاظ لدينا ما يلي: (1) طول الفترة الزمنية التي تستخدم فيها التطبيق والخدمات، (2) ما إذا كان هناك التزام قانوني نمتثل له، أو (3) ما إذا كان من الأفضل الاحتفاظ بها في ضوء موقفنا القانوني (مثل ما يتعلق بقوانين التقادم أو التقاضي أو التحقيقات التنظيمية المعمول بها).
اختياراتك وحقوقك إذا كنت ترغب في إرسال طلب للوصول إلى معالجة البيانات الشخصية التي قدمتها لنا سابقًا أو تصحيحها أو حذفها أو تقييدها أو الاعتراض عليها، أو إذا كنت ترغب في إرسال طلب لاستلام نسخة إلكترونية من بياناتك الشخصية لأغراض نقلها إلى شركة أخرى (إلى الحد الذي يتم توفير هذا الحق في إمكانية نقل البيانات إليك بموجب القانون المعمول به)، يمكنك الاتصال بنا هنا. سنرد على طلبك بما يتوافق مع القانون المعمول به. في طلبك، يرجى توضيح البيانات الشخصية التي ترغب في الوصول إليها أو تصحيحها أو حذفها أو تقييدها أو الاعتراض على معالجتها. وبغرض حمايتك، قد نقوم بتنفيذ الطلبات فيما يتعلق بالبيانات الشخصية المرتبطة بحسابك أو عنوان بريدك الإلكتروني أو معلومات الحساب الأخرى، التي تستخدمها لإرسال طلبك إلينا، ويجوز لنا التحقق من هويتك قبل تنفيذ طلبك. سنحاول الامتثال لطلبك في أقرب وقت ممكن عمليًا. عندما نعتمد على الموافقة على جمع و / أو معالجة بياناتك الشخصية، يمكنك سحب موافقتك في أي وقت، دون التأثير على قانونية المعالجة بناءً على الموافقة قبل سحبها. عندما نعالج بياناتك الشخصية بناءً على التزام قانوني نخضع له، بما في ذلك عندما تتفاعل معنا لممارسة أي من حقوقك، فإننا نعتبر المعالجة قانونية. عندما نعتمد على تنفيذ عقد لمعالجة بياناتك الشخصية لأغراض الخدمات، فقد لا نتمكن من تقديم الخدمات إذا لم نتلق المعلوماتك الخاصة بك.
يرجى ملاحظة أنه إذا استخدمت (بعض) اختياراتك وحقوقك، فقد لا تتمكن من استخدام خدماتنا كليًا أو جزئيًا بعد الآن.
اختياراتك وحقوقك
إذا كنت ترغب في إرسال طلب للوصول إلى معالجة البيانات الشخصية التي قدمتها لنا سابقًا أو تصحيحها أو حذفها أو تقييدها أو الاعتراض عليها، أو إذا كنت ترغب في إرسال طلب لاستلام نسخة إلكترونية من بياناتك الشخصية لأغراض نقلها إلى شركة أخرى (إلى الحد الذي يتم توفير هذا الحق في إمكانية نقل البيانات إليك بموجب القانون المعمول به)، يمكنك الاتصال بنا هنا. سنرد على طلبك بما يتوافق مع القانون المعمول به.
في طلبك، يرجى توضيح البيانات الشخصية التي ترغب في الوصول إليها أو تصحيحها أو حذفها أو تقييدها أو الاعتراض على معالجتها. وبغرض حمايتك، قد نقوم بتنفيذ الطلبات فيما يتعلق بالبيانات الشخصية المرتبطة بحسابك أو عنوان بريدك الإلكتروني أو معلومات الحساب الأخرى، التي تستخدمها لإرسال طلبك إلينا، ويجوز لنا التحقق من هويتك قبل تنفيذ طلبك. سنحاول الامتثال لطلبك في أقرب وقت ممكن عمليًا.
عندما نعتمد على الموافقة على جمع و / أو معالجة بياناتك الشخصية، يمكنك سحب موافقتك في أي وقت، دون التأثير على قانونية المعالجة بناءً على الموافقة قبل سحبها.
عندما نعالج بياناتك الشخصية بناءً على التزام قانوني نخضع له، بما في ذلك عندما تتفاعل معنا لممارسة أي من حقوقك، فإننا نعتبر المعالجة قانونية.
عندما نعتمد على تنفيذ عقد لمعالجة بياناتك الشخصية لأغراض الخدمات، فقد لا نتمكن من تقديم الخدمات إذا لم نتلق المعلوماتك الخاصة بك.
نحن نحمي بياناتك الشخصية نحن نأخذ واجبنا لحماية البيانات التي تعهد بها إلى Versuni على محمل الجد ضد التغيير أو الفقد أو سوء الاستخدام أو الكشف أو الوصول العرضي أو غير المُصرَّح به. تستخدم Versuni مجموعة متنوعة من تقنيات الأمان والإجراءات التقنية والتنظيمية للمساعدة في حماية بياناتك. ولهذا الغرض ننفذ، من بين أمور أخرى، ضوابط الوصول، واستخدام جدران الحماية والبروتوكولات الآمنة.
نحن نحمي بياناتك الشخصية
نحن نأخذ واجبنا لحماية البيانات التي تعهد بها إلى Versuni على محمل الجد ضد التغيير أو الفقد أو سوء الاستخدام أو الكشف أو الوصول العرضي أو غير المُصرَّح به. تستخدم Versuni مجموعة متنوعة من تقنيات الأمان والإجراءات التقنية والتنظيمية للمساعدة في حماية بياناتك. ولهذا الغرض ننفذ، من بين أمور أخرى، ضوابط الوصول، واستخدام جدران الحماية والبروتوكولات الآمنة.
معلومات خاصة للآباء والأمهات على الرغم من أن الخدمات ليست موجَّهة للأطفال، كما هو محدَّد بموجب القانون المعمول به، إلَّا أن سياسة Versuni تلتزم بالقانون عندما تطلب إذن الوالدين أو ولي الأمر قبل جمع البيانات الشخصية للأطفال أو استخدامها أو الكشف عنها. نحن ملتزمون بحماية احتياجات الخصوصية للأطفال ونشجع بشدة الآباء والأمهات وأولياء الأمور على القيام بدور نشط في أنشطة واهتمامات أطفالهم عبر الإنترنت. وإذا علم أحد الوالدين أو الوصي أن طفله قد قدَّم لنا بياناته الشخصية دون موافقتهم، يرجى الاتصال بنا هنا. وإذا علمنا أن الطفل قد زوَّدنا ببيانات شخصية، فسنحذف بياناته من ملفاتنا.
معلومات خاصة للآباء والأمهات
على الرغم من أن الخدمات ليست موجَّهة للأطفال، كما هو محدَّد بموجب القانون المعمول به، إلَّا أن سياسة Versuni تلتزم بالقانون عندما تطلب إذن الوالدين أو ولي الأمر قبل جمع البيانات الشخصية للأطفال أو استخدامها أو الكشف عنها. نحن ملتزمون بحماية احتياجات الخصوصية للأطفال ونشجع بشدة الآباء والأمهات وأولياء الأمور على القيام بدور نشط في أنشطة واهتمامات أطفالهم عبر الإنترنت.
وإذا علم أحد الوالدين أو الوصي أن طفله قد قدَّم لنا بياناته الشخصية دون موافقتهم، يرجى الاتصال بنا هنا. وإذا علمنا أن الطفل قد زوَّدنا ببيانات شخصية، فسنحذف بياناته من ملفاتنا.
التغييرات على إخطار الخصوصية قد تتغير خدماتنا من وقت لآخر دون إشعار مسبق لك. لهذا السبب، نحتفظ بالحق في تعديل إخطار الخصوصية هذا أو تحديثه من وقت لآخر. عندما نقوم بتحديث إخطار الخصوصية هذا، سنقوم أيضًا بتحديث التاريخ في أعلى الإخطار. نحن نشجعك على مراجعة أحدث إصدار من إخطار الخصوصية بانتظام. سيصبح إخطار الخصوصية الجديد ساري المفعول فور نشره. وإذا كنت لا توافق على الإخطار المعدَّل، فيجب عليك تغيير تفضيلاتك، أو التفكير في التوقف عن استخدام خدماتنا. من خلال الاستمرار في الوصول إلى خدماتنا أو الاستفادة منها بعد أن تصبح هذه التغييرات سارية المفعول، فإنك تقر بأنه تم إبلاغك وأنك توافق على إخطار الخصوصية بصيغته المعدَّلة.
التغييرات على إخطار الخصوصية
قد تتغير خدماتنا من وقت لآخر دون إشعار مسبق لك. لهذا السبب، نحتفظ بالحق في تعديل إخطار الخصوصية هذا أو تحديثه من وقت لآخر. عندما نقوم بتحديث إخطار الخصوصية هذا، سنقوم أيضًا بتحديث التاريخ في أعلى الإخطار.
نحن نشجعك على مراجعة أحدث إصدار من إخطار الخصوصية بانتظام.
سيصبح إخطار الخصوصية الجديد ساري المفعول فور نشره. وإذا كنت لا توافق على الإخطار المعدَّل، فيجب عليك تغيير تفضيلاتك، أو التفكير في التوقف عن استخدام خدماتنا. من خلال الاستمرار في الوصول إلى خدماتنا أو الاستفادة منها بعد أن تصبح هذه التغييرات سارية المفعول، فإنك تقر بأنه تم إبلاغك وأنك توافق على إخطار الخصوصية بصيغته المعدَّلة.
اتصل بنا إذا كان لديك أي سؤال حول إخطار الخصوصية هذا أو حول الطريقة التي تستخدم بها Versuni بياناتك الشخصية، فيمكنك الاتصال بـ Versuni أو مسؤول حماية البيانات لدينا هنا. وبدلاً من ذلك، يحق لك تقديم شكوى إلى هيئة رقابية مختصة بدولتك أو منطقتك Versuni Netherlands B.V. Claude Debussylaan 88, 1082MD أمستردام، هولندا
اتصل بنا
إذا كان لديك أي سؤال حول إخطار الخصوصية هذا أو حول الطريقة التي تستخدم بها Versuni بياناتك الشخصية، فيمكنك الاتصال بـ Versuni أو مسؤول حماية البيانات لدينا هنا. وبدلاً من ذلك، يحق لك تقديم شكوى إلى هيئة رقابية مختصة بدولتك أو منطقتك
Versuni Netherlands B.V.
Claude Debussylaan 88, 1082MD
أمستردام، هولندا
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