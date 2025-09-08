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الدعم في Philips

جهاز Philips Lumea لا ينبعث منه وميض

إذا لم يكن جهاز Lumea يصدر وميضًا، فقد يكون سبب ذلك أحد الأسباب التالية:

  • قد تكون بشرتكِ أغمق من اللازم
  • قد لا يكون الملحق موصلاً بشكل صحيح
  • لم تحققي التلامس المناسب مع البشرة
  • المستشعر متسخ

تابعي القراءة للتعرف على مزيد من التفاصيل.

تنطبق المعلومات الواردة في هذه الصفحة على الطرازات التالية: BRI940/00, BRI947/60, BRI958/60. انقر هنا لعرض المزيد من أرقام المنتجات  ›

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