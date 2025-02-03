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  • شغّل موسيقاك
  • شغّل موسيقاك
  • شغّل موسيقاك
  • شغّل موسيقاك
  • شغّل موسيقاك
  • شغّل موسيقاك
  • شغّل موسيقاك
  • شغّل موسيقاك
  • شغّل موسيقاك
  • شغّل موسيقاك
  • شغّل موسيقاك
  • شغّل موسيقاك
  • شغّل موسيقاك
  • شغّل موسيقاك

سماعات رأس لاسلكية بالكامل

TAT3559BK/97

متوفر في

أبيض
أبيض
أسود
أسود

شغّل موسيقاك

أفضل التجارب في الحياة بسيطة. ضع سماعات الرأس، واستمع إلى أغانيك، وانطلق! بفضل الصوت الرائع والجهير الديناميكي وحقيبة الشحن بحجم الجيب، تكون سماعات الأذن اللاسلكية الصغيرة والمريحة هذه جاهزة للاستخدام نهارًا وليلاً.

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شغّل موسيقاك

  • حجم صغير. قيمة رائعة

  • صوت طبيعي. جهير ديناميكي

  • علبة شحن بحجم الجيب

  • وقت تشغيل يدوم حتى 20 ساعة

اسمع موسيقاك دائمًا. إلغاء الضوضاء

اسمع موسيقاك دائمًا. إلغاء الضوضاء

يخفف إلغاء الضوضاء من الضوضاء الخارجية، بما في ذلك الرياح، حتى تتمكن من التركيز على الإيقاعات أو المكالمات. اترك السماعات في الوضع التلقائي أو استخدم تطبيق Headphones من Philips لضبط الوضع. هل تريد أن تسمع المزيد مما يحدث من حولك؟ اضغط على سماعة الأذن لتنشيط وضع الوعي.

صوت رائع حتى عند مستوى صوت منخفض مع الجهير الديناميكي

صوت رائع حتى عند مستوى صوت منخفض مع الجهير الديناميكي

تتميز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بصوت رائع، ولن تحتاج إلى رفع مستوى الصوت للحصول على أفضل صوت من مشغلاتها بحجم 10 مم. نشط الجهير الديناميكي عبر سماعة الأذن اليسرى، ويمكنك الاستمتاع بالقوة الكاملة للجهير المفضل لديك حتى لو كنت تستمع إليه بصوت منخفض.

مكالمات واضحة. سوف يسمعون ما تقوله

مكالمات واضحة. سوف يسمعون ما تقوله

سيكون صوتك واضحًا في أثناء مكالمة. يلتقط ميكروفونان يعملان بالذكاء الاصطناعي صوتك فيما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على إسكات بعض الضوضاء الخلفية من حولك.

المواصفات التقنية

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