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TAT3559BK/97
شغّل موسيقاك
أفضل التجارب في الحياة بسيطة. ضع سماعات الرأس، واستمع إلى أغانيك، وانطلق! بفضل الصوت الرائع والجهير الديناميكي وحقيبة الشحن بحجم الجيب، تكون سماعات الأذن اللاسلكية الصغيرة والمريحة هذه جاهزة للاستخدام نهارًا وليلاً.
حجم صغير. قيمة رائعة
صوت طبيعي. جهير ديناميكي
علبة شحن بحجم الجيب
وقت تشغيل يدوم حتى 20 ساعة
يخفف إلغاء الضوضاء من الضوضاء الخارجية، بما في ذلك الرياح، حتى تتمكن من التركيز على الإيقاعات أو المكالمات. اترك السماعات في الوضع التلقائي أو استخدم تطبيق Headphones من Philips لضبط الوضع. هل تريد أن تسمع المزيد مما يحدث من حولك؟ اضغط على سماعة الأذن لتنشيط وضع الوعي.
تتميز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بصوت رائع، ولن تحتاج إلى رفع مستوى الصوت للحصول على أفضل صوت من مشغلاتها بحجم 10 مم. نشط الجهير الديناميكي عبر سماعة الأذن اليسرى، ويمكنك الاستمتاع بالقوة الكاملة للجهير المفضل لديك حتى لو كنت تستمع إليه بصوت منخفض.
سيكون صوتك واضحًا في أثناء مكالمة. يلتقط ميكروفونان يعملان بالذكاء الاصطناعي صوتك فيما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على إسكات بعض الضوضاء الخلفية من حولك.