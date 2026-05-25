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TAMS80Y/00
The Tube
تصاميم جريئة. ألوان ريترو. قوة عصرية. يعيد The Tube أيقونة من حقبة 80s إلى الحياة بصوت ستيريو أكثر ثراءً واتساعًا واتصال سلس. من الجلسات الموسيقية المنزلية إلى حفلات الشوارع، ارفع الصوت ودع الموسيقى تنتشر.
صوت لافت. مظهر ريترو
280 W كحد أقصى (140 W RMS)
وقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة
مقاوم للغبار/الماء بمعيار IP67
يضم The Tube، خلف تصميمه الشهير، نظام ستيريو ثنائي الاتجاه يقدم قدرة صوتية قصوى تبلغ 280 واط (140 واط RMS) مع نطاق صوتي أوسع وتجربة استماع أكثر انغماسًا. وعند انتقال الحفلة إلى الأماكن الخارجية، يمكنك تفعيل تقنية Moving Sound لتعزيز قوة الجهير والحفاظ على وضوح الصوت في الهواء الطلق.
تعمل المشغلات المزدوجة بحجم 5,25 بوصات، إلى جانب التويترات المخصصة ونظام التقاطع النشط، بتناغم لفصل الترددات العالية والمنخفضة بدقة. ويعزز المشعان السلبيان المزدوجان عمق الجهير. والنتيجة؟ صوت ستيريو غني بعمق قوي وتفاصيل نقية وواضحة.
يوفر Bluetooth®️ 6.0 بثًا مستقرًا من دون انقطاعات مزعجة في الصوت ويتيح توصيل The Tube بجهازين في الوقت عينه. يمكنك أيضًا توصيل جهاز خارجي عبر منفذ USB-C والاستماع إلى الموسيقى بهذه الطريقة.
علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وعلامة كلمة Auracast™ وشعاراتها هي علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.
يعني تصنيف IP67 أن وحدة تشغيل مكبر الصوت محكمة ضد الغبار ويمكن غمرها لمدة تصل إلى 30 دقيقة على عمق يصل إلى 1 m.