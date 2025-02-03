المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي، وذات شكل رائع!
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي، وذات شكل رائع!
  • خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي، وذات شكل رائع!
  • خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي، وذات شكل رائع!
  • خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي، وذات شكل رائع!
  • خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي، وذات شكل رائع!
  • خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي، وذات شكل رائع!
  • خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي، وذات شكل رائع!
  • خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي، وذات شكل رائع!
  • خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي، وذات شكل رائع!
  • خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي، وذات شكل رائع!
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي، وذات شكل رائع!
  • خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي، وذات شكل رائع!
  • خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي، وذات شكل رائع!
  • خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي، وذات شكل رائع!
  • خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي، وذات شكل رائع!
  • خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي، وذات شكل رائع!
  • خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي، وذات شكل رائع!
  • خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي، وذات شكل رائع!
  • خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي، وذات شكل رائع!

2000 seriesسماعات رأس لاسلكية توضع على الأذن

TAH2209BK/97

متوفر في

أبيض
أبيض
أسود
أسود

خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي، وذات شكل رائع!

سماعات الرأس اللاسلكية هذه هي الرفيق المثالي للاستخدام اليومي. فهي مريحة للغاية وذات شكل رائع! ستحصل على صوت رائع، وجهير ديناميكي للاستمتاع بصوت جهير أعمق حتى عند مستويات الصوت المنخفضة، ويمكنك تنشيط إعداد التأخير البطيء لمحتوى الفيديو.

عرض جميع المزايا

خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي، وذات شكل رائع!

  • سماعة رأس خفيفة الوزن توضع على الأذن

  • صوت طبيعي. جهير ديناميكي

  • مدة تشغيل تصل إلى 25 ساعة

  • مكالمات واضحة

خفيفة ومريحة للغاية، ويمكنك ارتداؤها ساعات طويلة

خفيفة ومريحة للغاية، ويمكنك ارتداؤها ساعات طويلة

صُمِّمت سماعات الرأس هذه التي توضع على الأذن لتوفير الراحة خلال الاستخدام اليومي. ويتميز طوق الرأس المبطن بخفة الوزن لدرجة أنك بالكاد ستشعر بها، ويمكنك ضبط زاوية غطاءَي الأذن ناعمَي الملمس ليناسبا الوضع الذي تريده تمامًا. وكل غطاء أذن مبطن بمادة الميموري فوم: كلما ارتديت السماعات أكثر، أحببتَها أكثر.

صوت رائع حتى عند مستوى صوت منخفض مع الجهير الديناميكي

صوت رائع حتى عند مستوى صوت منخفض مع الجهير الديناميكي

ستحصل على صوت رائع من مشغلات الصوت حجم 32 مم، وستعمل ملاءمة غطاءي السماعات على الأذن على عزل الضوضاء السلبية بشكل جيد. إذا كنت تحب الجهير، فنشط الجهير الديناميكي من الزر متعدد الوظائف، ويمكنك الاستمتاع بقوة الصوت الكاملة لأنغامك المفضلة حتى لو كنت تستمع إليها بصوت منخفض.

مدة تشغيل تصل إلى 25 ساعة. شحن عبر كابل USB-C

مدة تشغيل تصل إلى 25 ساعة. شحن عبر كابل USB-C

تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بمدة تشغيل تصل إلى 25 ساعة لتتمكن من الاستماع إلى كثير من قوائم التشغيل. ويُعاد شحن السماعة بالكامل خلال ساعتين فقط عبر كابل USB-C، وستمنحك عملية الشحن السريعة خلال 15 دقيقة طاقة كافية لتشغيل الموسيقى مدة ساعة إضافية.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.