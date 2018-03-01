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Philips Avent

حامي الحلمة

SCF156/00
Avent
Avent
  • تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول
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    Philips Avent حامي الحلمة

    SCF156/00

    تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول

    تم تصنيع واقي الحلمة SCF156/00 من Philips Avent من مادة السيليكون الرقيقة جدًا، والناعمة، والخالية من أي رائحة أو نكهة، لحماية الحلمات المتشققة أو المتقرحة أثناء الرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent حامي الحلمة

    تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول

    تم تصنيع واقي الحلمة SCF156/00 من Philips Avent من مادة السيليكون الرقيقة جدًا، والناعمة، والخالية من أي رائحة أو نكهة، لحماية الحلمات المتشققة أو المتقرحة أثناء الرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول

    تم تصنيع واقي الحلمة SCF156/00 من Philips Avent من مادة السيليكون الرقيقة جدًا، والناعمة، والخالية من أي رائحة أو نكهة، لحماية الحلمات المتشققة أو المتقرحة أثناء الرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent حامي الحلمة

    تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول

    تم تصنيع واقي الحلمة SCF156/00 من Philips Avent من مادة السيليكون الرقيقة جدًا، والناعمة، والخالية من أي رائحة أو نكهة، لحماية الحلمات المتشققة أو المتقرحة أثناء الرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

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      العناية بالصدر، للحماية من تشقق الحلمات

      • صغير (15 مم)
      • قطعتين

      تحمي الحلمات المتشققة أثناء الرضاعة الطبيعية

      صمّمت واقيات الحلمات من Philips Avent فقط للاستخدام عندما تكون الحلمة متشققة ويجب استخدامها بناءً على نصيحة اختصاصي في الرعاية الصحية.

      رضاعة سهلة لطفلك

      رضاعة سهلة لطفلك عبر الغلاف من دون أي تسرب.

      مصنوعة من مادة السيليكون الرقيقة جدًا وعديمة الطعم أو الرائحة

      تم صنع واقيات الحلمات من Philips Avent من مادة السيليكون الرقيقة جدًا والعديمة الطعم والرائحة.

      تم تصميمها بشكل يتيح ملامسة جلدك لجلد طفلك

      يستطيع طفلك شم رائحة جسمك المميزة بالنسبة له أثناء استخدامك واقي الحلمة، فيتابع الرضاعة لتنشيط درّ الحليب، وستضمنين بالتالي عودته إلى الرضاعة الطبيعية بعد شفاء الحلمة واستغنائك عن الواقي.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر
        المملكة المتحدة
        نعم

      • المادة

        حامي الحلمة
        • خالٍ من مادة BPA*
        • سيليكون

      • محتويات العبوة

        Small Nipple Protector
        2  pcs

      • تصميم

        تتيح لطفلك الشعور بجسمك
        نعم
        تتيح لطفلك شم رائحة جسمك
        نعم

      • سهولة الاستخدام

        يساعد على الشفاء أثناء الرضاعة الطبيعية
        نعم

      • الوظائف

        رضاعة سهلة
        مادة السيليكون الرقيقة جدًا

      • الوزن والأبعاد

        Diameter
        15  mm

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