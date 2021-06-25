تعقيم وتجفيف وتخزين
كوني جاهزةً لوجبة طفلك التالية في غضون 40 دقيقة. يستخدم جهاز تعقيم الرضّاعات وتجفيفها Premium رشقات هواء تمت تنقيته لتجفيف الرضّاعات قبل إيقاف تشغيله. يتميّز جهاز التعقيم بسرعته وفعاليته، وهو يقضي على 99,9% من الجراثيم* لراحة بال قصوى في كل وجبة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تعقيم وتجفيف وتخزين
كوني جاهزةً لوجبة طفلك التالية في غضون 40 دقيقة. يستخدم جهاز تعقيم الرضّاعات وتجفيفها Premium رشقات هواء تمت تنقيته لتجفيف الرضّاعات قبل إيقاف تشغيله. يتميّز جهاز التعقيم بسرعته وفعاليته، وهو يقضي على 99,9% من الجراثيم* لراحة بال قصوى في كل وجبة. إكتشف كلّ المميزات
تعقيم وتجفيف وتخزين
كوني جاهزةً لوجبة طفلك التالية في غضون 40 دقيقة. يستخدم جهاز تعقيم الرضّاعات وتجفيفها Premium رشقات هواء تمت تنقيته لتجفيف الرضّاعات قبل إيقاف تشغيله. يتميّز جهاز التعقيم بسرعته وفعاليته، وهو يقضي على 99,9% من الجراثيم* لراحة بال قصوى في كل وجبة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تعقيم وتجفيف وتخزين
كوني جاهزةً لوجبة طفلك التالية في غضون 40 دقيقة. يستخدم جهاز تعقيم الرضّاعات وتجفيفها Premium رشقات هواء تمت تنقيته لتجفيف الرضّاعات قبل إيقاف تشغيله. يتميّز جهاز التعقيم بسرعته وفعاليته، وهو يقضي على 99,9% من الجراثيم* لراحة بال قصوى في كل وجبة. إكتشف كلّ المميزات
تقدّم Philips Avent عملية تعقيم لطيفة وفعالة وخالية من المواد الكيميائية. يستخدم كل جهاز تعقيم قوة البخار فحسب، للقضاء على 99,9%من الجراثيم الضارة*.
جهّزي الرّضاعات لوجبة طفلك التالية في غضون 40 دقيقة فقط. بعد التعقيم بالبخار القوي، تقوم الرشقات المركّزة من الهواء الذي تمت تنقيته بتجفيف الرضّاعات والملحقات، فتصبح جاهزة لاستخدامها على الفور.
تحمي صَينية التقطير الجديدة التي نقدّمها لوح التسخين من قطرات الحليب، لتقليل احتمال الروائح الكريهة.
لا تقتصر مهمة جهاز التعقيم الكهربائي والمتميّز الذي نقدّمه على تنظيف الرضّاعات والقضاء على الجراثيم، فهو يجفف الرضّاعات والملحقات، للحفاظ عليها معقّمة لغاية 24 ساعة.
يتميّز جهاز التعقيم بتصميم رفيع إلا أنه يتّسع لما يصل إلى ست رضّاعات للأطفال من Philips Avent. بالإضافة إلى ذلك، يتّسع لعناصر ضرورية أخرى، بدءًا من الحلمات واللهّايات ووصولاً إلى شافطة حليب الأم اليدوية.
يمكن تنظيف جهاز التعقيم السريع بسهولة تامة، من الأعلى إلى الأسفل، ومن الداخل والخارج، بما في ذلك لوح التسخين، لقضاء المزيد من الوقت مع طفلك الصغير.
المواصفات الفنية
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