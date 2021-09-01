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  • دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة
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    Shaver series 9000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف مع SkinIQ

    S9985/50

    1 جائزة

    دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة

    اكتشف آلة الحلاقة الأكثر ذكاءً في العالم والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، آلة الحلاقة من السلسلة 9000 من Philips. تقص بدقة مع نظام الحلاقة Lift & Cut، فيما توفر تقنية SkinIQ ردود فعل فورية للضغط لحماية بشرتك.

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    Shaver series 9000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف مع SkinIQ

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    دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة

    لدقة فائقة، حتى على لحية نامية لمدة 5 أيام

    • حلاقة دقيقة جدًا
    • شفرات Dual SteelPrecision
    • مستشعر الحماية من الضغط
    • رؤوس ‎360-D‎ المرنة
    • ضمان لمدة تصل إلى 5 سنوات******
    حلاقة دقيقة جدًا مع نظام الحلاقة Lift & Cut

    حلاقة دقيقة جدًا مع نظام الحلاقة Lift & Cut

    تقوم تقنية Lift & Cut الدوارة الفريدة من نوعها التي تحمل براءة اختراع برفع الشعر عن جذوره برفق قبل تشذيبه بدقة فائقة (حتى 0,00 مم من الجلد) من دون أن تلامس الشفرات بشرتك.

    قص الشعر في أي اتجاه بفضل الشفرات الدوارة التي تدور بنطاق 360 درجة

    قص الشعر في أي اتجاه بفضل الشفرات الدوارة التي تدور بنطاق 360 درجة

    تم تصميم آلات الحلاقة الدوارة من Philips خصيصًا لتتناسب مع نمو شعرك الطبيعي، حيث تلتقط كل الشعر الذي ينمو في أي اتجاه، وذلك بفضل الشفرات الدوارة التي تدور بنطاق 360 درجة. مع ما يصل إلى 150000 حركة قص في الدقيقة ، تقصّ شفرات Dual SteelPrecision كمية أكبر من الشعر في كل تمريرة.**

    مستوى الضغط الاختياري مع مستشعر الحماية من الضغط

    مستوى الضغط الاختياري مع مستشعر الحماية من الضغط

    إن استخدام مستوى الضغط المناسب أساسي للحصول على حلاقة دقيقة ولحماية بشرتك. تقرأ المستشعرات المتطورة في آلة الحلاقة مستوى الضغط الذي تمارسه، وتُطلعك إشارة الضوء المبتكرة عند ممارسة ضغط مفرط أو قليل، لتزويدك بحلاقة مخصصة وتناسب احتياجاتك الخاصة.

    تتكيف مع منحنياتك بفضل رؤوس ‎360-D‎ المرنة

    تتكيف مع منحنياتك بفضل رؤوس ‎360-D‎ المرنة

    تم تصميم آلة الحلاقة الكهربائية من Philips هذه لتتماشى مع منحنيات وجهك وحتى رقبتك، فهي تحتوي على رؤوس مرنة بالكامل بدرجة 360 درجة للحصول على حلاقة شاملة ومريحة.

    مصممة لتدوم: ضمان يصل إلى 5 سنوات******

    مصممة لتدوم: ضمان يصل إلى 5 سنوات******

    تم تصميم آلات الحلاقة لدينا لتكون متميزة وتأتي مع ضمان لمدة 5 سنوات حتى تتمكن من الاستمتاع بالموثوقية والأداء الفائقين، حلاقة تلو الأخرى.

    30% أكثر سلاسة *** ينساب مع طبقة واقية من SkinGlide

    30% أكثر سلاسة *** ينساب مع طبقة واقية من SkinGlide

    يفصل الغلاف الواقي ما بين رؤوس آلة الحلاقة والبشرة. يتألف الغلاف من 250000 حبيبة تقنية في كل سنتمتر مربع، ويحسّن الغلاف الانزلاق على البشرة بنسبة 30%*** للحد من تهيّجها.

    ضبط كثافة اللحية مع مستشعر Power Adapt

    ضبط كثافة اللحية مع مستشعر Power Adapt

    تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة بتقنية الاستشعار ذكية لشعر الوجه، وهي تقرأ كثافة الشعر 125 مرة في الثانية. يتكيّف مستشعر Power Adapt تلقائيًا مع قوة القص، لحلاقة لطيفة وبدون مجهود.

    عزز تجربة الحلاقة الخاصة بك مع تطبيق Philips Shaving

    عزز تجربة الحلاقة الخاصة بك مع تطبيق Philips Shaving

    أتقِن عملية الحلاقة من خلال إقران آلة الحلاقة بتطبيق GroomTribe من Philips****. حلاقة تلو الأخرى، تتبّع تقدّم حالة بشرتك، وخصص عملية الحلاقة وأتقن التقنية للحصول على حلاقة دقيقة ولطيفة على البشرة في آن.

    تنظيف عميق في دقيقة واحدة لعملية حلاقة صحية

    تنظيف عميق في دقيقة واحدة لعملية حلاقة صحية

    تقوم حجرة التنظيف الفعالة بتنظيف آلة الحلاقة بدقة وتزييتها في دقيقة واحدة فقط، للحفاظ على أدائها المثالي لمدة أطول. إن الحجرة أكثر فعالية بـ 10 مرات من التنظيف بالمياه*****. إنها حجرة التنظيف الأصغر في العالم، لتتمكّن من تخزينها بسهولة واستخدامها في أي مكان.

    اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو الرطبة المنعشة

    اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو الرطبة المنعشة

    قم بتعديل روتين الحلاقة الخاص بك بحسب احتياجاتك. فبفضل ميزة الحلاقة الرطبة والجافة، يمكنك الاختيار ما بين حلاقة جافة ومريحة أو حلاقة رطبة ومنعشة. يمكنك أيضًا الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.

    أداة تشذيب دقيق مضمّنة في المقبض

    أداة تشذيب دقيق مضمّنة في المقبض

    احصل على تسريحة كاملة باستخدام أداة التشذيب الدقيق المنبثقة في آلة الحلاقة. فهي مضمّنة في هيكل آلة الحلاقة، وتشكّل الطريقة المثالية للحفاظ على شكل شاربك وتشذيب سوالفك.

    صنع بعنايةٍ لك وللكوكب

    صنع بعنايةٍ لك وللكوكب

    نحن نوفر أطنانًا من البلاستيك الخام في إنتاجنا عبر استبدال 30% من البلاستيك الداخلي في منتجاتنا ببلاستيك معاد تدويره. علاوة على ذلك، فإن شفراتنا مصنوعة من 80% من الفولاذ المعاد تدويره ويتم إنتاجها في مصنع يستخدم الطاقة المتجددة بنسبة 100%.

    شاشة OLED لتقنية SkinIQ الديناميكية وإشعارات آلة الحلاقة

    شاشة OLED لتقنية SkinIQ الديناميكية وإشعارات آلة الحلاقة

    أول آلة حلاقة من Philips مع شاشة OLED ديناميكية للكشف عن كل ميزة وإشعار في آلة الحلاقة عبر رسوم متحركة دقيقة وسلسلة. تتضمّن الواجهة البسيطة توجيه SkinIQ وحالة البطارية ونصائح حول التنظيف والمزيد غير ذلك.

    60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد الشحن بالكامل

    60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد الشحن بالكامل

    يمنحك نظام الشحن المتقدم هذا خيارين مناسبين: 60 دقيقة من وقت التشغيل بعد الشحن الكامل، أو شحن سريع لحلاقة واحدة.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      فرشاة التنظيف
      قاعدة للشحن
      نعم
      حقيبة صغيرة
      حقيبة سفر
      Quick Clean Pod
      • نعم
      • خرطوشة واحدة مضمّنة
      أداة تشذيب منبثقة ومضمّنة
      نعم

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      جاري الشحن
      • شحن كامل لمدة ساعة
      • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
      وقت التشغيل
      60 دقيقة

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل
      اللون
      فضي كروم
      اللمسات النهائية
      أناقة عصرية

    • الخدمة

      رأس بديل
      استبدلها كل سنتين بـ SH91
      ضمان لمدة 2 + 3 سنوات******
      نعم

    • أداء الحلاقة

      نظام الحلاقة
      • نظام Lift & Cut
      • شفرات Dual SteelPrecision
      تتبع دقيق
      رؤوس ‎360-D‎ المرنة
      تقنية SkinIQ
      • مستشعر الحماية من الضغط
      • غلاف SkinGlide واقٍ
      • مستشعر التحكّم بالحركة
      • مستشعر Power Adapt

    • سهولة الاستخدام

      رطب وجاف
      الاستخدام الجافّ والرطب
      التنظيف
      • Quick Clean Pod بدون كبلات
      • فتح بلمسة واحدة
      • قابلة للغسل بالكامل
      شاشة العرض
      مؤشر مستوى البطارية (%)

    • ملحق SmartClick

      تتلاءم مع نوع المنتج
      RQ585/51 لا يتناسب مع نوع الرأس ذي زاوية

    Badge-D2C

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    الجوائز

    • مقارنة مع الطراز الذي قبله من Philips من السلسلة 9000
    • * مقارنة بآلة الحلاقة من السلسلة 3000 من Philips 3000، على لحية لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام
    • * * مقارنة بمادة غير مطلية
    • * * * بالاستناد إلى مستخدمي السلسلة S7000 من Philips وتطبيق Philips Shaving في العام 2019
    • * * * * المقارنة من حيث أوساخ الحلاقة عند استخدام سائل التنظيف مقارنة المياه في الخرطوشة
    • * * * * * ضمان لمدة عامين + تمديد لمدة 3 أعوام عند التسجيل على موقع Philips.com خلال 90 يومًا من تاريخ الشراء.
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