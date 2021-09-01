S9985/50
دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة
اكتشف آلة الحلاقة الأكثر ذكاءً في العالم والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، آلة الحلاقة من السلسلة 9000 من Philips. تقص بدقة مع نظام الحلاقة Lift & Cut، فيما توفر تقنية SkinIQ ردود فعل فورية للضغط لحماية بشرتك.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقوم تقنية Lift & Cut الدوارة الفريدة من نوعها التي تحمل براءة اختراع برفع الشعر عن جذوره برفق قبل تشذيبه بدقة فائقة (حتى 0,00 مم من الجلد) من دون أن تلامس الشفرات بشرتك.
تم تصميم آلات الحلاقة الدوارة من Philips خصيصًا لتتناسب مع نمو شعرك الطبيعي، حيث تلتقط كل الشعر الذي ينمو في أي اتجاه، وذلك بفضل الشفرات الدوارة التي تدور بنطاق 360 درجة. مع ما يصل إلى 150000 حركة قص في الدقيقة ، تقصّ شفرات Dual SteelPrecision كمية أكبر من الشعر في كل تمريرة.**
إن استخدام مستوى الضغط المناسب أساسي للحصول على حلاقة دقيقة ولحماية بشرتك. تقرأ المستشعرات المتطورة في آلة الحلاقة مستوى الضغط الذي تمارسه، وتُطلعك إشارة الضوء المبتكرة عند ممارسة ضغط مفرط أو قليل، لتزويدك بحلاقة مخصصة وتناسب احتياجاتك الخاصة.
تم تصميم آلة الحلاقة الكهربائية من Philips هذه لتتماشى مع منحنيات وجهك وحتى رقبتك، فهي تحتوي على رؤوس مرنة بالكامل بدرجة 360 درجة للحصول على حلاقة شاملة ومريحة.
تم تصميم آلات الحلاقة لدينا لتكون متميزة وتأتي مع ضمان لمدة 5 سنوات حتى تتمكن من الاستمتاع بالموثوقية والأداء الفائقين، حلاقة تلو الأخرى.
يفصل الغلاف الواقي ما بين رؤوس آلة الحلاقة والبشرة. يتألف الغلاف من 250000 حبيبة تقنية في كل سنتمتر مربع، ويحسّن الغلاف الانزلاق على البشرة بنسبة 30%*** للحد من تهيّجها.
تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة بتقنية الاستشعار ذكية لشعر الوجه، وهي تقرأ كثافة الشعر 125 مرة في الثانية. يتكيّف مستشعر Power Adapt تلقائيًا مع قوة القص، لحلاقة لطيفة وبدون مجهود.
أتقِن عملية الحلاقة من خلال إقران آلة الحلاقة بتطبيق GroomTribe من Philips****. حلاقة تلو الأخرى، تتبّع تقدّم حالة بشرتك، وخصص عملية الحلاقة وأتقن التقنية للحصول على حلاقة دقيقة ولطيفة على البشرة في آن.
تقوم حجرة التنظيف الفعالة بتنظيف آلة الحلاقة بدقة وتزييتها في دقيقة واحدة فقط، للحفاظ على أدائها المثالي لمدة أطول. إن الحجرة أكثر فعالية بـ 10 مرات من التنظيف بالمياه*****. إنها حجرة التنظيف الأصغر في العالم، لتتمكّن من تخزينها بسهولة واستخدامها في أي مكان.
قم بتعديل روتين الحلاقة الخاص بك بحسب احتياجاتك. فبفضل ميزة الحلاقة الرطبة والجافة، يمكنك الاختيار ما بين حلاقة جافة ومريحة أو حلاقة رطبة ومنعشة. يمكنك أيضًا الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.
احصل على تسريحة كاملة باستخدام أداة التشذيب الدقيق المنبثقة في آلة الحلاقة. فهي مضمّنة في هيكل آلة الحلاقة، وتشكّل الطريقة المثالية للحفاظ على شكل شاربك وتشذيب سوالفك.
نحن نوفر أطنانًا من البلاستيك الخام في إنتاجنا عبر استبدال 30% من البلاستيك الداخلي في منتجاتنا ببلاستيك معاد تدويره. علاوة على ذلك، فإن شفراتنا مصنوعة من 80% من الفولاذ المعاد تدويره ويتم إنتاجها في مصنع يستخدم الطاقة المتجددة بنسبة 100%.
أول آلة حلاقة من Philips مع شاشة OLED ديناميكية للكشف عن كل ميزة وإشعار في آلة الحلاقة عبر رسوم متحركة دقيقة وسلسلة. تتضمّن الواجهة البسيطة توجيه SkinIQ وحالة البطارية ونصائح حول التنظيف والمزيد غير ذلك.
يمنحك نظام الشحن المتقدم هذا خيارين مناسبين: 60 دقيقة من وقت التشغيل بعد الشحن الكامل، أو شحن سريع لحلاقة واحدة.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
ملحق SmartClick
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