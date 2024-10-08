HR3033/00
استمتع بالسموذي الناعمة مع تنظيف من دون عناء
حوّل المكونات الأكثر صلابة مثل الفواكه المثلجة والمكسرات إلى أفضل العصائر مع خلاط Philips من السلسلة 5000 مع محرك بقدرة 1200 واط. يجعل إعداد التنظيف كل شيء سهلاً من البداية إلى النهاية.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قوة أكبر بنسبة 50%* تتيح لك إعداد مشروبات وحساء وصلصات ناعمة ومن دون كتل حتى من أكثر المكونات صلابة، مثل الفواكه المجمدة والثلج والمكسرات.
تعد الشفرات الممتدة أطول وأكثر سُمكًا لسحق حتى أكثر المكونات صلابة وخلطها.
يتميز الدورق الزجاجي بأضلاع توجِّه المكونات في دوامة من أجل الحصول على دورة مثالية ونتائج رائعة.
اصنع عصير سموذي ناعم وأوعية سموذي رائعة من الفاكهة المجمدة مع إضافة قليل من السائل أو من دون سائل على الإطلاق. استخدم المدك لدفع المكونات إلى أسفل وتدويرها باستمرار حتى تصل إلى القوام المثالي.
دورق كبير بسعة لترين مع قدرة عمل سعة 1,5 لترات يساعد في تحضير عصائر السموذي لجميع أفراد الأسرة في دفعة واحدة صحية ولذيذة.
اختر من بين ثلاثة إعدادات للسرعة للمكونات الصلبة والطرية. أو استخدم ميزة الزر النبضي للحصول على دفعات إضافية من الطاقة عندما تحتاج إليها.
أداة تساعدك في المطبخ. يمكنك تقطيع أي شيء بداية من الخضراوات وصولاً إلى الأعشاب والمكسرات وغير ذلك الكثير في ثوانٍ فقط أو تحضير الصلصات والتغميسات المفضلة لديك.
املأ مطبخك بالرائحة الشهية للقهوة والبذور والتوابل المطحونة جيدًا في وقت قصير جدًا.
افصل وحدة الشفرة من دورق الخلاط لغسلها يدويًا أو في الجلاية.
أصبح التنظيف بسيطًا باستخدام إعداد التنظيف اليدوي. تخلّص من التنظيف بالفرك!
اكتشف عالمًا من الوصفات اللذيذة! استكشف تطبيق HomeID الخاص بنا للاطّلاع على المشروبات والحساءات والصلصات اللذيذة وعلى المزيد من النصائح والإرشادات في ما يتعلق باستخدام الخلاط.
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