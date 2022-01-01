خلط سلس بدون كتل في 45 ثانية*
تصميم مخصص لتحسين عملية الخلط اليومية، مع قوة 600 واط وأداء الشفرات الذي تحتاج إليه لمعالجة كل المكونات وحتى لسحق الثلج. قوام سلس بأدنى مجهود ممكن وفي لمح البصر. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خلط سلس بدون كتل في 45 ثانية*
تصميم مخصص لتحسين عملية الخلط اليومية، مع قوة 600 واط وأداء الشفرات الذي تحتاج إليه لمعالجة كل المكونات وحتى لسحق الثلج. قوام سلس بأدنى مجهود ممكن وفي لمح البصر. إكتشف كلّ المميزات
خلط سلس بدون كتل في 45 ثانية*
تصميم مخصص لتحسين عملية الخلط اليومية، مع قوة 600 واط وأداء الشفرات الذي تحتاج إليه لمعالجة كل المكونات وحتى لسحق الثلج. قوام سلس بأدنى مجهود ممكن وفي لمح البصر. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خلط سلس بدون كتل في 45 ثانية*
تصميم مخصص لتحسين عملية الخلط اليومية، مع قوة 600 واط وأداء الشفرات الذي تحتاج إليه لمعالجة كل المكونات وحتى لسحق الثلج. قوام سلس بأدنى مجهود ممكن وفي لمح البصر. إكتشف كلّ المميزات
يجمع نظام ProBlend الفريد 3 تقنيات، وهو مصمم خصيصًا لضمان قوام سلس بدون كتل في 45 ثانية فقط*. يشغّل المحرك بقوة 600 واط مسار الخلط، لتوزيع كل المكونات بطريقة متساوية، فيما تتميّز الشفرة بتصميم مبتكر لزيادة مساحة القص إلى أقصى حد. أخيرًا وليس آخرًا، تم تصميم الدورق مع أضلع فريدة لتوجيه المكونات باستمرار نحو مسار الخلط.
استخدم نظام ProBlend والإعداد النبضي لسحق مكعبات الثلج وتحويلها إلى قطع رفيعة في 45 ثانية فقط**. مثالي مشروباتك الباردة ومشروبات الفاكهة المفضّلة ورائع للحلويات الخاصة.
شفرات متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ لتبقى حادة وخالية من الصدأ أو البقع لمدة أطول.
يمكنك تحضير مجموعة كبيرة من المشروبات وتجهيز المكونات بسرعة لوجباتك المفضّلة بفضل إعداد سرعة واحد وإعداد نبضي. يمكنك استخدامه لكل المكونات، ابتداءً من الأعشاب والتوابل والخضار، ووصولاً إلى طحن القهوة وحتى سحق الثلج لتحضير مشروب فاكهة بارد وشهي.
تحضير لغاية 5 مشروبات (بالاستناد إلى كوب بحجم 200 مل) بفضل السعة الفعالة التي تبلغ لتر واحد.***
نزّل تطبيق NutriU واستكشفه مع أكثر من 200 فكرة حول كيفية تحضير مشروباتك وأطباقك ووجباتك الخفيفة المفضّلة بمساعدة الخلاط الجديد الذي تستخدمه. يجب أن يكون الطهو الصحي بسيطًا ويحث أفراد عائلتك على طلب المزيد. لذلك، يقدّم تطبيق NutriU مجموعة متنوعة من الخيارات البديلة والصحية لأطباقك المفضّلة. ابتداءً من حلويات الشوكولاته الصحية ووصولاً إلى الوجبات الأساسية الغنية بالمكونات الغذائية، نبتكر وصفاتنا بطريقة صحية ولكن بدون المساومة على المذاق الشهي.
تم تصميم المستشعر الخاص لحماية المحرك من الحرارة (MTP) لتفادي إحماء المحرك المفرط والحماية من ظروف التيار الكهربائي الزائد أثناء الاستخدام.
تمت دراسة التصميم بدقة ليكون مريحًا ومتينًا، وعصريًا وأنيقًا في الوقت نفسه، كما أنه يتميّز بحجم يتناسب مع كل أنواع المطابخ. يسمح شكل الدورق الإمساك به براحة تامة، ويمكّن المفتاح الدوار عملية تشغيل سهلة.
يتميّز الخلاط بقاعدة شفط الهواء لضمان استقرار الجهاز وعدم اهتزازه أثناء الاستخدام.
لراحة بال إضافية، يأتي الخلاط مزوّدًا بضمان لمدة سنتَين.
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