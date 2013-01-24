الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Viva Collection

خلاط

HR2169/01
1 الجوائز
  • تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ
    -{discount-value}

    Viva Collection خلاط

    HR2169/01
    1 الجوائز

    تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ

    يتميّز خلاط Viva Collection هذا من Philips بمحرك بقوة 600 واط ودورق سعة 2 لتر وشفرة ProBlend 5 للحصول على نتائج نهائية مثالية لتحضير عصير الفاكهة والطعام. لم يكن خلط المكونات الصعبة يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection خلاط

    تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ

    يتميّز خلاط Viva Collection هذا من Philips بمحرك بقوة 600 واط ودورق سعة 2 لتر وشفرة ProBlend 5 للحصول على نتائج نهائية مثالية لتحضير عصير الفاكهة والطعام. لم يكن خلط المكونات الصعبة يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ

    يتميّز خلاط Viva Collection هذا من Philips بمحرك بقوة 600 واط ودورق سعة 2 لتر وشفرة ProBlend 5 للحصول على نتائج نهائية مثالية لتحضير عصير الفاكهة والطعام. لم يكن خلط المكونات الصعبة يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection خلاط

    تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ

    يتميّز خلاط Viva Collection هذا من Philips بمحرك بقوة 600 واط ودورق سعة 2 لتر وشفرة ProBlend 5 للحصول على نتائج نهائية مثالية لتحضير عصير الفاكهة والطعام. لم يكن خلط المكونات الصعبة يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل خلاط

      تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ

      قطع أقل بفضل تقنية ProBlend 5*

      • 600 واط
      • ProBlend 5
      • دورق بلاستيكي سعة لترَين
      • مطحنتان معدنيتان
      محرك فعال بقوة 600 واط

      محرك فعال بقوة 600 واط

      محرك فعال بقوة 600 واط لخلط سهل.

      شفرة ProBlend 5 النجمية لخلط فعّال

      شفرة ProBlend 5 النجمية لخلط فعّال

      شفرة ProBlend 5 النجمية لخلط فعّال.

      دورق كبير مقاوم للكسر لتحضير مشروبات فاكهة يمكنك مشاركتها

      دورق كبير مقاوم للكسر لتحضير مشروبات فاكهة يمكنك مشاركتها

      تفادَ حالات الكسر بفضل الدورق البلاستيكي المقوى هذا. يتميز الدورق الكبير سعة لترين بسعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات لتحضير مشروبات فاكهة يمكنك مشاركتها.

      إعدادات سرعة مختلفة للمكوّنات الطريّة والقاسية

      إعدادات سرعة مختلفة للمكوّنات الطريّة والقاسية

      اخفق بسرعات مختلفة وحتى درجات متنوعة من خلال مجموعة من الإعدادات.

      مفتاح مقَولب لإمساك سهل

      مفتاح مقَولب لإمساك سهل

      مفتاح مقَولب لإمساك سهل وتحكم أسرع بالسرعة.

      تشغيل نبضي للخلط

      تشغيل نبضي للخلط

      يمكنك استخدام وضع "النبض" للتحكم بدرجة الخلط والوقت براحة تامة.

      مؤشر مستوى الماء ومقبض لاستخدام سهل

      مؤشر مستوى الماء ومقبض لاستخدام سهل

      مؤشر مستوى الماء ومقبض لاستخدام سهل وسكب مريح.

      مطحنتان معدنيتان لطحن مكونات عدة

      مطحنتان معدنيتان لطحن مكونات عدة

      ملحقان كبيران جدًا للمطحنة مع قطع معدنية لتفادي الخدوش ومزج النكهات.

      ضمان عالمي لمدة سنتَين

      ضمان عالمي لمدة سنتَين

      كل الأجزاء قابلة للغسل في الجلاية بأمان

      كل الأجزاء قابلة للغسل في الجلاية بأمان

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        خلاط ومطحنة
        نعم
        فولتية
        220-240 فولت
        الطاقة
        600 W
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مادة دورق الخلاط
        أكريلونيتريل ستايرين (SAN)
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        التردد
        50/60 Hz
        مادة الغطاء
        بلاستيك ABS
        طول سلك الطاقة
        1.0 m
        سعة الدورق
        2 لتر
        سعة الدورق الكبيرة
        1.5 لتر
        اللون (الألوان)
        أبيض وبنفسجي
        إعداد السرعة
        2 وزر نبضي
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا