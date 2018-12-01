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HR2166/91
تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ
يتميّز خلاط Viva Collection هذا من Philips بمحرك بقوة 600 واط ودورق سعة 2 لتر وشفرة ProBlend 5 للحصول على نتائج نهائية مثالية لتحضير عصير الفاكهة والطعام. لم يكن خلط المكونات الصعبة يومًا بهذه السهولة!
600 واط
دورق بلاستيكي سعة لترَين
مع فلتر ومطحنة ومفرمة
ProBlend 5
محرك فعال بقوة 600 واط لخلط سهل.
شفرة ProBlend 5 النجمية لخلط فعّال.
تفادَ حالات الكسر بفضل الدورق البلاستيكي المقوى هذا. يتميز الدورق الكبير سعة لترين بسعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات لتحضير مشروبات فاكهة يمكنك مشاركتها.
مقارنة بخلاط Daily Collection HR2100 من Philips