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Essentials collection غلاية من Philips من السلسلة 1000
الدعم
HD9314/90
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ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
وفر وقتك مع غلاية Essential Collection من Philips من السلسلة 1000؛ حيث يمكنك بسرعة تحضير المشروبات الساخنة وغلي الماء للطهي مع أداة التسخين المسطّحة للغليان السريع والتنظيف السهل.
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