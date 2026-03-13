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القهوة
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Viva Collection آلة تحضير القهوة
تم إيقافه
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HD7562/40
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User Manual Philips
تتيح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة من Philips هذه الاستمتاع بنكهة غنية بفضل ميزة Aroma Swirl. ويشتمل وعاء القهوة على فوهة ذكية تعمل على دوران فلتر القهوة لتوزيع النكهة بشكل مثالي عبر الإبريق بأكمله.
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