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Viva Collection

آلة تحضير القهوة

HD7562/40
  • قهوة لذيذة حتى النقطة الأخيرة قهوة لذيذة حتى النقطة الأخيرة قهوة لذيذة حتى النقطة الأخيرة
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Viva Collection آلة تحضير القهوة

    HD7562/40

    قهوة لذيذة حتى النقطة الأخيرة

    تتيح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة من Philips هذه الاستمتاع بنكهة غنية بفضل ميزة Aroma Swirl. ويشتمل وعاء القهوة على فوهة ذكية تعمل على دوران فلتر القهوة لتوزيع النكهة بشكل مثالي عبر الإبريق بأكمله. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection آلة تحضير القهوة

    قهوة لذيذة حتى النقطة الأخيرة

    تتيح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة من Philips هذه الاستمتاع بنكهة غنية بفضل ميزة Aroma Swirl. ويشتمل وعاء القهوة على فوهة ذكية تعمل على دوران فلتر القهوة لتوزيع النكهة بشكل مثالي عبر الإبريق بأكمله. إكتشف كلّ المميزات

    قهوة لذيذة حتى النقطة الأخيرة

    تتيح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة من Philips هذه الاستمتاع بنكهة غنية بفضل ميزة Aroma Swirl. ويشتمل وعاء القهوة على فوهة ذكية تعمل على دوران فلتر القهوة لتوزيع النكهة بشكل مثالي عبر الإبريق بأكمله. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection آلة تحضير القهوة

    قهوة لذيذة حتى النقطة الأخيرة

    تتيح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة من Philips هذه الاستمتاع بنكهة غنية بفضل ميزة Aroma Swirl. ويشتمل وعاء القهوة على فوهة ذكية تعمل على دوران فلتر القهوة لتوزيع النكهة بشكل مثالي عبر الإبريق بأكمله. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل آلات تحضير القهوة مع فلتر

      قهوة لذيذة حتى النقطة الأخيرة

      تضمن وظيفة توزيع النكهة دوران القهوة للحصول على خليط مثالي

      • مع إبريق زجاجي
      • Aromaswirl
      • أبيض وأرجواني شاحب
      1000 واط

      1000 واط

      يمكنّك الضخ الذي تتمتّع به آلة تحضير القهوة من Philips من تحضير القهوة بسرعة فائقة.

      إبريق النكهة يحفظ نكهة القهوة

      إبريق النكهة يحفظ نكهة القهوة

      إنّ إبريق النكهة من Philips مصنوع من الزجاج وهو مصمّم ليحفظ نكهة القهوة.

      حلقة دارئة للحماية والثبات

      حلقة دارئة للحماية والثبات

      توفّر الحلقة الدارئة حول الإبريق الزجاجي حماية ومستوى ثبات محسن.

      مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

      مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

      املأي خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.

      حامل فلتر دوّار لتعبئة القهوة بسهولة

      حامل فلتر دوّار لتعبئة القهوة بسهولة

      يمكن فتح حامل الفلتر من خلال تدويره إلى الجهة الجانبية، مما يسهّل تعبئة القهوة. بالإضافة إلى ذلك، فهو قابل للفك لتنظيفه بسهولة تامة.

      ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

      ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

      تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.

      مخزن للكبل لوضع المنتج في المطبخ بسهولة

      مخزن للكبل لوضع المنتج في المطبخ بسهولة

      يمكن تخزين الكبل الاحتياطي في حجرة الكبل تحت آلة تحضير القهوة. وهي تمكّنك من وضع آلة تحضير القهوة في المطبخ بطريقة جميلة.

      تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

      تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

      يضيء الضوء الأحمر على زر المفتاح عند تشغيل آلة تحضير القهوة.

      سعة تبلغ 1,2 لتر لإعداد كوبَين إلى 15 كوبًا

      سعة تبلغ 1,2 لتر لإعداد كوبَين إلى 15 كوبًا

      يمكن لآلة تحضير القهوة هذه تخمير كوبَين إلى 10 أكواب (بحجم كبير) / 15 كوبًا (بحجم صغير) من القهوة، أي 1,2 لتر كحد أقصى. إلا أنها تتميّز بتصميم صغير ولا تحتاج إلى مساحة كبيرة في المطبخ.

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

      يمكن تنظيف الدورق وحامل الفلتر بسهولة في الجلاية.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامة

        أنواع القهوة المعتمدة
        قهوة مطحونة
        الفولتية
        220-240
        المضمنة
        إبريق زجاحي
        وزن المنتج
        1.6
        اللون (الألوان)
        لافندر وأبيض
        الطاقة
        1000
        طول سلك الطاقة
        85
        أبعاد المنتج (طول × عمق × ارتفاع)
        256 × 223 × 358
        اللون
        أبيض وبنفسجي فاتح
        سهولة التنظيف والصيانة
        قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        بلد المنشأ
        • صُنع في بولندا
        • صمّم في هولندا
        التردد
        50/60
        سعة خزان الماء
        1.2
        وزن التغليف
        2.1
        العدد الأفصى لفناجين القهوة التي يمكن تحضيرها
        من 10 فناجين إلى 15 فنجانًا
        زمن التخمير
        &lt; 10
        نوع إبريق القهوة
        إبريق زجاجي بميزة توزيع النكهة
        تخزين السلك
        نعم

      • تحضير قهوة مصفاة لذيذة بسهولة

        مؤشر مستوى الماء
        نعم
        حامل فلتر قابل للفك
        نعم
        قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        نعم
        منع التقطير
        نعم
        مفتاح طاقة مضيء
        نعم

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