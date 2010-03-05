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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Coffee maker HD7562/40
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  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Coffee maker HD7562/40
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker

تم إيقافه

Viva Collectionآلة تحضير القهوة

HD7562/40

قهوة لذيذة حتى النقطة الأخيرة

تتيح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة من Philips هذه الاستمتاع بنكهة غنية بفضل ميزة Aroma Swirl. ويشتمل وعاء القهوة على فوهة ذكية تعمل على دوران فلتر القهوة لتوزيع النكهة بشكل مثالي عبر الإبريق بأكمله.

عرض جميع المزايا

تضمن وظيفة توزيع النكهة دوران القهوة للحصول على خليط مثالي

قهوة لذيذة حتى النقطة الأخيرة

  • مع إبريق زجاجي

  • Aromaswirl

  • أبيض وأرجواني شاحب

1000 واط

1000 واط

يمكنّك الضخ الذي تتمتّع به آلة تحضير القهوة من Philips من تحضير القهوة بسرعة فائقة.

إبريق النكهة يحفظ نكهة القهوة

إبريق النكهة يحفظ نكهة القهوة

إنّ إبريق النكهة من Philips مصنوع من الزجاج وهو مصمّم ليحفظ نكهة القهوة.

حلقة دارئة للحماية والثبات

حلقة دارئة للحماية والثبات

توفّر الحلقة الدارئة حول الإبريق الزجاجي حماية ومستوى ثبات محسن.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.