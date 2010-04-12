كوب مؤشر واحد لغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط

لتمكين المستهلكين من غلي كمية المياه التي يحتاجونها، وبالتالي توفير ما يصل حتى 66% من الطاقة والمياه والمساهمة في بيئة أفضل.