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Viva Collection

الغلاية

HD4677/20
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    Viva Collection الغلاية

    HD4677/20
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      تغلي الكمية المطلوبة فقط

      توفر هذه الغلاية استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 66%

      • قوة 2400 واط وسعة 1.7 لتر
      • مؤشر كوب واحد
      • أسود وفضي
      • غطاء بمفصلة
      كوب مؤشر واحد لغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط

      كوب مؤشر واحد لغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط

      لتمكين المستهلكين من غلي كمية المياه التي يحتاجونها، وبالتالي توفير ما يصل حتى 66% من الطاقة والمياه والمساهمة في بيئة أفضل.

      غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

      غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

      غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.

      أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

      أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

      تضمن الأداة المغطاة بالفولاذ المقاوم للصدأ في غلاية Philips سرعة الغليان وسهولة التنظيف.

      يرن الجرس عندما تصبح المياه جاهزة

      يرن الجرس عندما تصبح المياه جاهزة

      يرن الجرس عندما تصل المياه إلى نقطة الغليان.

      لفّاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

      لفّاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

      يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.

      يشير الضوء الدليلي إلى تشغيل الغلاية

      يشير الضوء الدليلي إلى تشغيل الغلاية

      ضوء أنيق مضمّن في مفتاح التشغيل/الإيقاف يشير إلى تشغيل الغلاية.

      مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

      مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

      مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.

      فلتر شبكي صغير للحصول على كوب من المياه النقية

      فلتر شبكي صغير للحصول على كوب من المياه النقية

      يحجز المرشح الشبكي الصغير الموجود على القمع جزئيات الكلس بحجم > 200 ميكرون ويضمن من ثمّ الحصول على مياه نقية في كوبك.

      نظام أمان متعدد المستويات

      نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامة

        الفولتية
        220-240  V
        الطاقة
        2400  W
        السعة
        1700  L
        قاعدة تدور 360 درجة
        نعم
        استخدام لاسلكي
        نعم
        طول سلك الطاقة
        0,75  m
        المواد
        • لولب التسخين: فولاذ لا يصدأ
        • الغطاء: بوليبروبيلين/ ABS
        • المفتاح وحامل الأداة: بوليبروبيلين
        اللون (الألوان)
        الأسود والفضي
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        غطاء واسع مفتوح
        نعم
        التردد
        50-60  Hz
        مقبض مريح
        نعم
        حماية من الغليان إلى الجفاف
        نعم
        ملء سهل عبر الفوهة
        نعم
        أداة تسخين مسطّحة
        نعم
        ملء عبر الغطاء والفوهة أيضًا
        نعم

      • الأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        16.2‏x‏26.5‏x‏22  cm
        أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
        22‏x‏18.1‏x‏32.2  cm

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • المواصفات العامة

        تخزين السلك
        نعم
        إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم

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