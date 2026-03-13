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EasySpeed Advanced مكواة بالبخار

تم إيقافه

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EasySpeed Advancedمكواة بالبخار

GC2675/87

EasySpeed Advanced مكواة بالبخار

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

EU Declaration of conformity Philips EasySpeed Advanced Steam iron GC2675/87 - English (US)

  • PDF ملف, 645.2 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips EasySpeed Advanced Steam iron

  • PDF ملف, 15.1 MB
  • 13 March 2026

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