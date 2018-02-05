ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC2675/87
عملية أسرع من البداية حتى النهاية
عملية كيّ أسرع من البداية حتى النهاية: إحماء سريع وفتحة مياه كبيرة جدًا ودفقات بخار قوية لإزالة التجاعيد الصعبة وقاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل ونظام منع التقطير. إنها خمس طرق سهلة لتقليص وقت الكيّ.
2400 واط
تعزيز بخار بوزن 180 غ
بخار مستمر يبلغ 40 غ/دقيقة
قاعدة مكواة من السيراميك
لإحماء سريع في 30 ثانية، لانطلاقة سريعة.
يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.
إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.
الجوائز