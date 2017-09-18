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مصطلحات البحث
المكانس الكهربائية
المكانس الكهربائية
المكانس الكهربائية
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PowerPro Compact
مكنسة كهربائية بدون كيس
FC9350/61
1800 واط
PowerCyclone 5
فلتر Allergy H13
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PowerPro Compact
مكنسة كهربائية بدون كيس
FC9351/61
1900 واط
PowerCyclone 5
فلتر Allergy H13
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5000 Series
مكنسة كهربائية بدون كيس
FC9570/62
2000 واط
PowerCyclone 7
فلتر Allergy H13
فوهة TriActive
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2000 Series
مكنسة كهربائية مع كيس
FC8293/61
1800 واط
فلتر Super Clean Air
3 لترات
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MiniVac
مكنسة كهربائية محمولة باليد
FC6150/61
3.6 فولت
باللون الأبيض
أكسسواران
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MiniVac
مكنسة كهربائية محمولة باليد
FC6152/61
3.6 فولت
أسود داكن وأزرق
أكسسواران
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