Company contacts

Philips Middle East and Africa - Main Office Choueiri Group Building, Dubai Knowledge Village Al Sufouh 2, P.O.Box: 7785, Dubai, UAE Tel: +971 4 446 1100 Fax: +971 4 446 1190
Philips Middle East and Africa - Main Office
Choueiri Group Building, Dubai Knowledge Village
Al Sufouh 2, P.O.Box: 7785,
Dubai, UAE
Tel: +971 4 446 1100
Fax: +971 4 446 1190
3293 Anas Ibn Malik - Al Malqa Dist. Unit No 520 Riyadh 13521 - 8362 Kingdom of Saudi Arabia Tel: +966-11-283 4607
3293 Anas Ibn Malik - Al Malqa Dist.
Unit No 520
Riyadh 13521 - 8362
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966-11-283 4607
Suite No. 403, 4th Floor, Jameel Square Building Tel: +966126105505
Tahliya St., Corner of Tahliya & Al Andalus Street
Jeddah, Saudi Arabia
Suite No. 403, 4th Floor, Jameel Square Building
Tel: +966126105505
Eastern Cement Tower, 5th Floor. Office 504 King Fahad Road. P.O. Box 8501 Alkhobar 34421 Alkhobar, Saudi Arabia Tel: +966138870227 Fax: +96638870467
Eastern Cement Tower, 5th Floor.
Office 504 King Fahad Road.
P.O. Box 8501 Alkhobar 34421
Alkhobar, Saudi Arabia
Tel: +966138870227
Fax: +96638870467
7th Floor, Jallad Bldg., Riad El Solh, Bank St. P.O Box 11319, Beirut, Lebanon Tel: +9611980016
7th Floor, Jallad Bldg., Riad El Solh, Bank St.
P.O Box 11319, Beirut, Lebanon
Tel: +9611980016
Global Contacts
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.