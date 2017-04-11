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Company contacts

Company Contact Middle East

Consumer Support

 

Speak with a Philips representative, or contact Philips by e-mail.

Healthcare

 

Philips Healthcare support page for Middle East and Africa.

Lighting

 

Philips Lighting Support page.

Main Support Page

 

Consumer Support, Professional Support, General Support.

Dubai – UAE (Head office)  

Philips Middle East and Africa - Main Office

 

Choueiri Group Building, Dubai Knowledge Village 

Al Sufouh 2, P.O.Box: 7785, 

Dubai, UAE

Tel: +971 4 446 1100

Fax: +971 4 446 1190

Riyadh - KSA  

 

3293 Anas Ibn Malik - Al Malqa Dist.

Unit No 520

Riyadh 13521 - 8362

Kingdom of Saudi Arabia

Tel: +966-11-283 4607

Jeddah - KSA  

 

Suite No. 403, 4th Floor, Jameel Square Building
Tahliya St., Corner of Tahliya & Al Andalus Street
Jeddah, Saudi Arabia

Tel: +966126105505

Al Khobar - KSA

 

Eastern Cement Tower, 5th Floor.

Office 504 King Fahad Road. 

P.O. Box 8501 Alkhobar 34421

Alkhobar, Saudi Arabia

Tel: +966138870227

Fax: +96638870467

Beirut - Lebanon  

 

7th Floor, Jallad Bldg., Riad El Solh, Bank St.

P.O Box 11319, Beirut, Lebanon

Tel: +9611980016

Global Contacts

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

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