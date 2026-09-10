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جديد
TAV9000F/73
The Tina
كل الشغف. كل الإحساس. امنح الموسيقى اللي بتحبها القوة مع مشغّل الأسطوانات المتكامل بتقنية Bluetooth®، اللي يشغّل الأسطوانات ويبث الموسيقى ويضبط محطات الراديو كمان. استمتع بتصميم ريترو ملفت للأنظار—ومكبّرات صوت مدمجة مذهلة لصوت ستيريو هائل.
تصميم ريترو، صوت عصري
240 W كحد أقصى (120 W RMS)
مشغّل أسطوانات بسرعتين
راديو FM، وBluetooth® 5.4
يستمد التصميم الجريء من منتصف القرن إلهامه من تصاميم راديو Philips الأسطورية من ثلاثينيات وخمسينيات القرن الماضي، بينما يضعك الصوت الغني والقوي في قلب الحاضر. وتنسجم التفاصيل الريترو، مثل الهيكل الخشبي وشبكة مكبّر الصوت المقعّرة، بشكل مثالي مع المزايا العصرية مثل Bluetooth® وتطبيقنا المرافق العملي.
استمتع بصوت غني ودافئ يهزّ الروح بقوة تصل إلى 240 W كحد أقصى (120 W RMS) عند البث أو الاستماع إلى الراديو—وبقوة تصل إلى 120 W كحد أقصى (60 W RMS) عند تشغيل الأسطوانات. تتكامل وحدتا تشغيل كبيرتان ومكبّرا صوت عالي التردد مع مضخّم جهير ومنفذ انعكاس الجهير لتملأ الأجواء بنغمات عالية متألقة، ونغمات متوسطة غنية بالتفاصيل، ونغمات منخفضة قوية ومحكمة.
يمكنك تشغيل أسطوانات الفينيل بسرعة 33 1/3 أو 45 دورة في الدقيقة على طبق الألمنيوم المصبوب، كما يمكن إزالة غطاء الغبار إذا كنت تفضّل استخدام The Tina من دونه. ويضمن ذراع الالتقاط المصنوع من الألمنيوم والمزوّد بثقل موازن، إلى جانب آلية مقاومة الاهتزاز، أن تتبع إبرة Audio-Technica القابلة للاستبدال أخاديد الأسطوانة بدقة تامة: عند أعلى مستويات الصوت، ستشتعل الحفلة حماسًا، لكن أسطواناتك لن تتأثر.
إن علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وإن علامة كلمة Auracast™ وشعاراتها هي علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.