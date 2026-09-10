مشغّل أسطوانات بحزام وبسرعتين. مصمم لتحمّل القوة

يمكنك تشغيل أسطوانات الفينيل بسرعة 33 1/3 أو 45 دورة في الدقيقة على طبق الألمنيوم المصبوب، كما يمكن إزالة غطاء الغبار إذا كنت تفضّل استخدام The Tina من دونه. ويضمن ذراع الالتقاط المصنوع من الألمنيوم والمزوّد بثقل موازن، إلى جانب آلية مقاومة الاهتزاز، أن تتبع إبرة Audio-Technica القابلة للاستبدال أخاديد الأسطوانة بدقة تامة: عند أعلى مستويات الصوت، ستشتعل الحفلة حماسًا، لكن أسطواناتك لن تتأثر.