ضمان لمدة عامين
جديد
TAT2600BK/97
اعزل الضوضاء، واضبطها لتناسبك
انطلق خلال يومك مع سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل التي تتميز بخفة أكبر وملاءمة أفضل وصوت رائع. تتيح لك ميزة إلغاء الضوضاء النشط الاستماع من دون تشتيت، بينما تحافظ أطراف الأذن ذات الملمس المحبّب على ثبات السماعات وراحتها. ويضفي الغطاء الناعم الملمس على العلبة مظهرًا وإحساسًا أكثر فخامة.
سماعات صغيرة. ملاءمة مريحة
إلغاء الضوضاء النشط
تقنية 4 ميكروفونات
صوت طبيعي. جهير ديناميكي
تمنحك أطراف الأذن SecureFit ذات الملمس المحبّب ثباتًا أخف وأكثر راحة، مع إحكام جيد لعزل أفضل وصوت أروع. وتتيح لك ميزات مثل Dynamic Bass الاستمتاع بالقوة الكاملة لأغانيك المفضلة حتى عند الاستماع بصوت منخفض.
تعمل ميزة إلغاء الضوضاء النشط على تقليل الضوضاء الخارجية لتتمكن من التركيز على موسيقاك وبرامج البودكاست ومكالماتك. ويمكنك تشغيلها أو إيقافها عبر سماعات الأذن أو تطبيقنا المرافق، بينما يتيح وضع الوعي سماع الأصوات الخارجية مجددًا.
تتميّز سماعات الرأس هذه بنظام مكوّن من أربعة ميكروفونات، ويعمل اثنان منها مع خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحد من الضوضاء لتمنحك مكالمات فائقة الوضوح. حتى لو كنت في مقهى مزدحم، سيصل صوتك بوضوح ولن يتشتت انتباه الشخص الذي تتحدث إليه بسبب ما يدور حولك.