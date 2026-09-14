تقنية 4 ميكروفونات. مكالمات أكثر وضوحًا، حتى في الأماكن المزدحمة

تتميّز سماعات الرأس هذه بنظام مكوّن من أربعة ميكروفونات، ويعمل اثنان منها مع خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحد من الضوضاء لتمنحك مكالمات فائقة الوضوح. حتى لو كنت في مقهى مزدحم، سيصل صوتك بوضوح ولن يتشتت انتباه الشخص الذي تتحدث إليه بسبب ما يدور حولك.