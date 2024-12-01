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  • شاهد الحركة على وقع الموسيقى
  • شاهد الحركة على وقع الموسيقى
  • شاهد الحركة على وقع الموسيقى
  • شاهد الحركة على وقع الموسيقى
  • شاهد الحركة على وقع الموسيقى
  • شاهد الحركة على وقع الموسيقى
  • شاهد الحركة على وقع الموسيقى
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  • شاهد الحركة على وقع الموسيقى
  • شاهد الحركة على وقع الموسيقى
  • شاهد الحركة على وقع الموسيقى
  • شاهد الحركة على وقع الموسيقى
  • شاهد الحركة على وقع الموسيقى
  • شاهد الحركة على وقع الموسيقى

مكبر صوت لاسلكي

TAS2108BK/00

شاهد الحركة على وقع الموسيقى

يتميز مكبر الصوت Bluetooth الرائع هذا بتصميم مذهل، بحيث يمكنك أن ترى المشع غير الفعال وهو يتراقص على وقع الموسيقى! هذا وتتيح لك أوضاع إضاءة متعددة اختيار ألعاب الألوان المفضلة لديك التي تناسب مزاجك أو مجرد الاسترخاء في ليلة هادئة.

عرض جميع المزايا

شاهد الحركة على وقع الموسيقى

  • مشع غير فعال. جهير مدوٍّ

  • أوضاع إضاءة متعددة

  • قدرة إخراج RMS تبلغ 5 واط

  • سهولة استقبال المكالمات

مشع غير فعال لجهير مدوٍّ

يمنحك هذا المكبر الصغير صوت جهير عميقًا وغنيًا لدرجة أنك ستلاحظ المشع وهو يتحرك مع الإيقاع. اصطحب موسيقاك معك واستمتع بصوت واضح في أي مكان في المنزل. كما يقدم إليك إضاءات متوهجة تجعل الأصوات تنبض بالحياة.

قم بالإقران بمكبر صوت مشابه للحصول على صوت استيريو

هل تبحث عن صوت أكثر عمقًا؟ يمكنك بسهولة توصيل مكبري صوت متطابقين معًا لإنتاج صوت إستيريو رائع. وعند توصيل مكبر صوت ثانٍ، ستتزامن أيضًا أوضاع إضاءة العرض بينهما.

اختر ألوان متعددة متقلبة أو ضوءًا ليليًا هادئًا

يتميز هذا المكبر الرائع بأوضاع إضاءة متعددة تضفي أجواءً مختلفة على موسيقاك. اختر من بين الأضواء متعددة الألوان، أو التأثير التدريجي، أو ضوء ليلي أبيض ناعم عندما ترغب في الاسترخاء في نهاية يوم طويل.

المواصفات التقنية

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