مقاوم للماء بتصنيف IPX7

مكبر الصوت الصغير والرائع هذا جاهز لأي شيء. سواء فاجأك المطر، أو كنت تتصبب عرقًا، أو حتى قفزت من قارب، فإن تصنيف مقاومة الماء IPX7 يعني أنه يمكن غمر مكبر الصوت بالماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة دون أي مشاكل.