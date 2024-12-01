ضمان لمدة عامين
TAS1509BK/00
استمع إلى موسيقاك بوضوح أينما كنت
خذ موسيقاك معك أينما ذهبت مع مكبر الصوت الرائع هذا المزود بتقنية Bluetooth. يمنحك المشع السلبي صوت جهير قوي، ويعني تصنيف IPX7 أنه يمكن غمر مكبر الصوت بالماء لمدة 30 دقيقة دون أي مشكلة. أجرِ مكالمات دون استخدام اليدين أينما كنت.
مشع سلبي. صوت جهير قوي
اقرن مكبري صوت للحصول على صوت ستيريو
قدرة خرج 5W RMS
مقاوم للماء بتصنيف IPX7
تقدم هذه السماعة الصغيرة والرائعة صوتًا جهيرًا غنيًا وقويًا بشكل مذهل. خذ موسيقاك معك واستمع إليها بوضوح في الحديقة أو أثناء التنزه أو على الشاطئ. مثالية لاصطحابها معك مهما كانت خططك.
هل ترغب بصوت أكثر غنى؟ يمكنك بسهولة توصيل مكبري صوت متماثلين معًا للاستمتاع بصوت ستيريو رائع. استمع إلى موسيقاك بالطريقة التي صُممت لتُسمع بها. حتى أثناء تنقلك، لن تفوتك أي نغمة أو كلمة.
مكبر الصوت الصغير والرائع هذا جاهز لأي شيء. سواء فاجأك المطر، أو كنت تتصبب عرقًا، أو حتى قفزت من قارب، فإن تصنيف مقاومة الماء IPX7 يعني أنه يمكن غمر مكبر الصوت بالماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة دون أي مشاكل.