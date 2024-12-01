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  • احمل موسيقاك أينما ذهبت
  • احمل موسيقاك أينما ذهبت
  • احمل موسيقاك أينما ذهبت
  • احمل موسيقاك أينما ذهبت
  • احمل موسيقاك أينما ذهبت
  • احمل موسيقاك أينما ذهبت
  • احمل موسيقاك أينما ذهبت
  • احمل موسيقاك أينما ذهبت
  • احمل موسيقاك أينما ذهبت
  • احمل موسيقاك أينما ذهبت
  • احمل موسيقاك أينما ذهبت
  • احمل موسيقاك أينما ذهبت
  • احمل موسيقاك أينما ذهبت
  • احمل موسيقاك أينما ذهبت

مكبر صوت لاسلكي

TAS1209BK/00

احمل موسيقاك أينما ذهبت

انطلق بمغامرات خارجية مصحوبة بالموسيقى التي تحبها مع مكبر صوت Bluetooth هذا. يوفر المشع غير الفعال صوت جهير خشن ويعني تصنيف IPX4 أنه يمكن لمكبر الصوت تحمل القليل من المطر الخفيف أو رحلة إلى صالة الألعاب الرياضية. يمكنك أيضًا إجراء مكالمات بدون استخدام يديك أينما كنت

عرض جميع المزايا

احمل موسيقاك أينما ذهبت

  • مشع غير فعال. جهير مدوٍّ

  • قم بالإقران بمكبري صوت للحصول على صوت إستيريو

  • قدرة إخراج RMS تبلغ 5 واط

  • مقاومة للطرطشة/التعرّق بتصنيف IPX4

مشع غير فعال لجهير مدوٍّ

مشع غير فعال لجهير مدوٍّ

يقدم مكبر الصوت الصغير المدمج هذا صوت جهير غنيًا ونابضًا بدرجة مذهلة. استمع إلى موسيقاك دائمًا بوضوح أينما كنت سواء في الحديقة أو في أثناء المشي أو على الشاطئ، فضلاً عن أنه مثالي تمامًا للعمل أو أوقات الراحة أو الأنشطة الترفيهية أينما كنت.

قم بالإقران بمكبر صوت مشابه للحصول على صوت استيريو

هل تبحث عن صوت أكثر عمقًا؟ يمكنك بسهولة توصيل مكبري صوت متطابقين للحصول على صوت إستيريو رائع. واستمتع بالموسيقى بالطريقة التي ينبغي أن تُسمع بها. حتى وأنت في الخارج، لن تفوت أي نغمة أو كلمة.

مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

مكبر الصوت الصغير المتين هذا مستعد تمامًا لمرافقتك في يومك في الهواء الطلق، فبفضل تصميمه وفق تصنيف IPX4، يمكنه تحمل رشات المطر أو العرق، لذا يمكنك الاسترخاء والاستمتاع بالأصوات الصادرة منه.

المواصفات التقنية

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