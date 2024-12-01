تصميم انسيابي بحواف مستديرة

تضفي الزوايا الانسيابية والمستديرة لهذا المكبر، إلى جانب الأضواء الهادئة التي تخفت تدريجيًا، مظهرًا أنيقًا. وبفضل حجمه الصغير الذي يسهّل حمله معك، لا يقتصر الأمر على سهولة نقله من غرفة إلى أخرى فحسب، بل يبدو رائعًا في أي غرفة أيضًا.