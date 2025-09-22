تشغيل طوال اليوم وقدرة على تحمل القليل من المياه

بفضل مدة تشغيل تصل إلى 20 ساعة بشحنة واحدة، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى من دون انقطاع. يأتي الكبل مزودًا بحزام صغير متين ومقاوم للتمزق، لتتمكن من تعليقه بسهولة على حقيبة الظهر أو مقود دراجتك. هذا ويحميه هيكله المقاوم للرذاذ بتصنيف IPX5 من قطرات المطر وانسكابات السوائل، وتستغرق عملية إعادة شحنه الكاملة عبر USB-C نحو ساعتين ونصف فقط.