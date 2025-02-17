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  • تصميم أنيق وصوت رائع. تصميم أنيق وصوت رائع. تصميم أنيق وصوت رائع.

    سماعات رأس لاسلكية

    TAH7508BK/97

    تصميم أنيق وصوت رائع.

    حوّل كل ما هو عادي إلى روائع مع سماعات الرأس اللاسلكية الأنيقة هذه. صوت مذهل وإلغاء متقدّم للضوضاء يمنحك الحرية للانغماس في كل قائمة تشغيل موسيقى أو بودكاست. هل تحتاج إلى التحدّث؟ ستكون مكالماتك واضحة أيضًا.

    إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية

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    مراجعة كل إلغاء الضوضاء

    تصميم أنيق وصوت رائع.

    • ميزة إلغاء الضوضاء Noise Canceling Pro
    • وقت تشغيل لغاية 60 ساعة
    • تصميم قابل للطي وصغير الحجم

    صوت رائع من مشغلات بحجم 40 مم

    توفّر المشغلات المضبوطة بشكل مثالي بحجم 40 مم الكثير من التفاصيل والجهير لكل أغنية أو بودكاست. يمكنك حتى استخدام الكابل المضمن لتوصيل السماعات بالطاقة والاستمتاع بملفات الصوت العالية الدقة المتوفرة على خدمة البث المفضلة لديك. عند عدم الاستماع، تحافظ العلبة المتينة والجذابة على أمان سماعات الرأس.

    تصميم أنيق مع ميزة إلغاء الضوضاء Noise Canceling Pro

    لا تتمتع سماعات الرأس اللاسلكية الخفيفة الوزن هذه بشكل رائع فحسب، بل تتيح لك التركيز على ما تريد الاستماع إليه. تقوم ميزة إلغاء الضوضاء المتقدمة بتنقية الأصوات غير المرغوب فيها من العالم من حولك، ويتيح لك وضع التنبّه إعارة انتباهك للعالم من حولك عند الحاجة.

    تطبيق Philips Headphones لصوت مخصص والمزيد غير ذلك

    تحكّم بالموسيقى التي تستمع إليها بفضل تطبيق Philips Headphones. اضبط المستويات بنفسك أو اختر من بين أنماط الصوت المضبوطة مسبقًا. يمكنك أيضًا استخدام التطبيق للتبديل بين أوضاع إلغاء الضوضاء المضبوطة مسبقًا.

    تصميم خفيف الوزن وصغير الحجم

    يوفّر لك التصميم الخفيف الوزن تجربة ارتداء أفضل، كما يسهّل التصميم الصغير حملها أينما ذهبت

    بطانات من القماش الناعم لراحة إضافية

    بطانات من القماش الناعم لراحة إضافية، لتتمكن من وضع سماعات الرأس للفترة التي تريدها

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.2
      لاسلكي
      نعم
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      برنامج الترميز المدعوم
      • SBC
      • AAC
      نوع الإرسال اللاسلكي
      Bluetooth
      مأخذ سماعات الرأس
      3.5  ملليمترًا

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      21.6  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      21  سم
      الوزن الإجمالي
      1.742  كلغ
      الارتفاع
      26.3  سم
      GTIN
      1 48 95229 14021 6
      الوزن الصافي
      0.909  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.833  كلغ

    • الملاءمة

      إيقاف تشغيل الطاقة التلقائي
      نعم
      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      دعم تطبيق Philips Headphones
      نعم
      إمكانية تحديث البرنامج الثابت
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      • زر
      • اللمس

    • الطاقة

      قابلة للشحن
      نعم
      عدد البطاريات
      قطعة واحدة
      مدّة التحدث
      35 ساعات
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      مدة تشغيل الموسيقى (مع تشغيل تقنية ANC)
      45  ساعة (ساعات)
      مدة تشغيل الموسيقى (مع إلغاء تشغيل تقنية ANC)
      60  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      15 mins for 3 hrs
      قدرة البطارية (سماعات الرأس)
      600  mAh
      نوع البطارية (سماعات الرأس)
      ليثيوم بوليمر (مضمّنة)

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      25.5  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      19.45  سم
      العمق
      6.2  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 14021 9
      الوزن الإجمالي
      0.5  كلغ
      الوزن الصافي
      0.303  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.197  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      21  سم
      العرض
      18.7  سم
      العمق
      5  سم
      الوزن
      0.271  كلغ

    • الملحقات

      كبل الصوت
      كبل استيريو حجم 3,5 مم، الطول = 1,2 م
      دليل البدء السريع
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C،‏ 500 مم

    • تصميم

      اللون
      أسود
      طريقة الارتداء
      سماعة مثبتة على الرأس
      تصميم قابل للطي
      نحو الداخل
      مادة وصلة الأذن
      قماش
      الملاءمة على الأذن
      مثبتة فوق الأذن
      نوع غطاء الأذن
      جزء خلفي مغلق

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      1 mic

    • ميزات إلغاء الضوضاء النشط (ANC)

      تقنية ANC
      هجينة
      وضع التنبّه
      نعم
      ميكروفون لـ ANC
      4 ميكروفون
      تقنية إلغاء الضوضاء النشطة
      نعم

    • المساعد الصوتي

      تنشيط المساعد الصوتي
      يدوي
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    Badge-D2C

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