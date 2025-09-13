مشغل CD مدمج مع درج تحميل

سواء كان قرص تجميعات CD قديمًا من أيام زمان أو إصدارًا جديدًا، ضع القرص الفضي في درج التحميل الأمامي واستمتع بالموسيقى العزيزة على قلبك. يدعم مشغل CD المدمج جميع صيغ CD، ويمكنك الاطلاع على معلومات المقطع والتشغيل على شاشة LED الواضحة.