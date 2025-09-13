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  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
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  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق
  • مصمّم لنقاء صوتي فائق

Fidelioمشغّل أسطوانات Bluetooth®

TAFT1/10

مصمّم لنقاء صوتي فائق

يدعوك مشغّل أسطوانات FT1 بتقنية Bluetooth® للاستمتاع بالموسيقى التي تحبها بكل رفاهية. يدور طبق الألومنيوم المصبوب بدقة ليشغّل أسطوانات الفينيل ببراعة، كما يتوفر مشغّل CD مدمج. ويمكنك إعداده وتشغيله لاسلكيًا أو سلكيًا.

عرض جميع المزايا

مصمّم لنقاء صوتي فائق

  • مشغّل أسطوانات ومشغّل CD

  • Bluetooth® 5.4،‏ Auracast™

  • مكوّنات عالية الجودة

  • مخرج صوت إضافي RCA، ومنفذ سماعات رأس

مشغّل أسطوانات بسير وسرعتين

مشغّل أسطوانات بسير وسرعتين

ألبومات. أسطوانات EP. أسطوانات منفردة. صُمّم مشغّل الأسطوانات Philips Fidelio FT1 بمكوّنات عالية الجودة لتستمتع بأفضل أداء من أسطواناتك لسنوات قادمة. يمكنك تشغيل أسطوانات الفينيل بسرعة 33 1/3 أو 45 rpm: ما عليك سوى تدوير مقبض التحكم اللمسي ثنائي السرعة لاختيار السرعة المناسبة، ثم إنزال الإبرة.

مشغل CD مدمج مع درج تحميل

مشغل CD مدمج مع درج تحميل

سواء كان قرص تجميعات CD قديمًا من أيام زمان أو إصدارًا جديدًا، ضع القرص الفضي في درج التحميل الأمامي واستمتع بالموسيقى العزيزة على قلبك. يدعم مشغل CD المدمج جميع صيغ CD، ويمكنك الاطلاع على معلومات المقطع والتشغيل على شاشة LED الواضحة.

اتصال لاسلكي سهل. Bluetooth® وAuracast™

اتصال لاسلكي سهل. Bluetooth® وAuracast™

يقترن FT1 بسرعة مع مكبرات الصوت أو سماعات الرأس اللاسلكية عبر Bluetooth®. أو يمكنك استخدام Auracast™ لبث الأسطوانات وأقراص CD التي تشغّلها إلى أي عدد تريده من مكبرات الصوت المتوافقة، وهذا رائع للحفلات. ويمنحك دعم برنامج الترميز LC3 أفضل صوت ممكن.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجّلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وعلامة كلمة Auracast™ وشعاراتها هي علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.