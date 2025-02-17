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7000 Seriesسماعات أذن سلكية داخل الأذن

TAE7009BK/97

صوت فائق الوضوح، واستماع بجودة HiFi!

يتيح لك الغشاء الديناميكي المصمم خصيصًا بحجم 10mm الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة. الصوت البشري واضح، والأداء الصوتي جيد عبر جميع الترددات؛ النغمات العالية مرتفعة، والمتوسطة قوية، والمنخفضة غنية.

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صوت فائق الوضوح، واستماع بجودة HiFi!

  • مُشغّل ديناميكي بحجم 10 mm

  • كابل قابل للفصل

  • ملاءمة مريحة

تشويش منخفض وصوت أنقى وضبط متوازن

يتيح لك الغشاء الديناميكي المصمم خصيصاً بحجم 10mm الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة. الأصوات الغنائية واضحة، والأداء الصوتي جيد عبر جميع الترددات، فالنغمات العالية مرتفعة، والمتوسطة عميقة، والمنخفضة غنية.

كابلات مجدولة قابلة للفصل، بموصل ثنائي السنون 0.78mm ومقبس 3.5 mm.

يتيح لك كابل سماعات الرأس القابل للاستبدال والتعديل، بموصل ثنائي السنون 0.78mm، تخصيصه بنفسك في أي وقت. 4 خيوط من الأسلاك المجدولة، وغلاف PVC، وقلب من الأسلاك النحاسية الخالية من الأكسجين، لتستمتع بالموسيقى بدقة عالية.

رأس سماعة من إسفنج الذاكرة والسيليكون

تعزلك سدادات الأذن المصنوعة من إسفنج الذاكرة عن الضوضاء، وتتيح لك الاستمتاع بالموسيقى في أجواء هادئة. مريحة عند الارتداء وخفيفة وصغيرة وأنيقة، مع عزل استثنائي للصوت.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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