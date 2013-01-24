يبلغ الوزن 145,5 غ فقط. استمتع بالوزن الخفيف والموسيقى المكثّفة

تتميّز سماعات الرأس المثبّتة على الأذن واللاسلكية هذه، بوزن يبلغ 145,5 غ فقط، للاستمتاع بصوت جهير مدوٍّ براحة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ضبط عصبة الرأس بسهولة، وهي خفيفة الوزن بحيث أنك بالكاد ستشعر بوجودها. أما أغطية الأذن، فهي ناعمة ويمكن وضعها بأي زاوية لضمان ملاءمة مناسبة.