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    TAA1708YL Open-ear wireless sports headphones

    TAA1708YL/97

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    TAA1708YL Open-ear wireless sports headphones

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    مراجعة كل رياضة

    مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

    استمتع بصوت رائع بغض النظر عن الطقس بفضل التصنيف IPX4 والمشغّلات القوية بحجم 16 مم. تتميّز سماعات الرأس بمقاومتها الطرطشة وبعدم تأثرها بالقليل من المطر أو التعرّق، لذا لا داعي للقلق حيال التعرّض للمياه أثناء الاستحمام.

    صوت متوازن أينما ذهبت

    تتميّز سماعات الرأس هذه بخوارزمية التعويض التكيفي لمستوى الصوت المتساوي (AELC). تضبط هذه الخوارزمية صوت الجهير والثلاثي لتتمكن من الاستماع إلى أصوات واضحة ومتوازنة سواء أكنت في الخارج وكان مستوى الصوت مرتفعًا أم في الداخل ومستوى الصوت منخفضًا.

    ميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لمكالمات واضحة

    لا تدَع الأصوات من حولك تقاطع استماعك إلى الآخرين. تتميّز سماعات الرأس هذه بميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي مزوّد بخوارزمية متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتصفية الضوضاء التي لا تريد سماعها وضمان إجراء مكالمات واضحة. استمع إلى الآخرين بوضوح في كل مرة.

    صوت من دون سماعات رأس. تصميم مفتوح على الأذن

    مع حجرة وخوارزمية مخصصتَين، تنقل تقنية Directional Acoustic الموسيقى إلى قناة الأذن، ما يخفف إلى الحد الأدنى من التسرب والرجفان ويحافظ على التفاصيل والجهير. توفّر هذه التقنية كل مزايا التصميم المفتوح على الأذن مع جودة صوت وراحة محسنتَين.

    Badge-D2C

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