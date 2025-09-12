مصمّم لأعمالك

تم تصميم مجموعة ‎300 series التي تجمع بين لوحة المفاتيح والماوس لمهامك التي تتطلّب مستوىً عالٍ من الإنتاجية، وهي تقدّم لوحة مفاتيح وجهاز ماوس بتصميم مريح جدًا لاستخدام موثوق به طوال اليوم. يمكّنك التصميم اللاسلكي من توصيل الجهاز وإبقائه في الداخل، للاستمتاع بسطح مكتب نظيف لإنجاز الأعمال بشكل مثالي.