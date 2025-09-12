ضمان لمدة عامين
SPT6324B/89
مصمّم لأعمالك
تم تصميم مجموعة 300 series التي تجمع بين لوحة المفاتيح والماوس لمهامك التي تتطلّب مستوىً عالٍ من الإنتاجية، وهي تقدّم لوحة مفاتيح وجهاز ماوس بتصميم مريح جدًا لاستخدام موثوق به طوال اليوم. يمكّنك التصميم اللاسلكي من توصيل الجهاز وإبقائه في الداخل، للاستمتاع بسطح مكتب نظيف لإنجاز الأعمال بشكل مثالي.
3 أزرار
تردد 2,4 جيجاهرتز لاسلكي
مستشعر بصري
قد تكون الحياة فوضوية، ولكن مع لوحة المفاتيح المقاومة للمياه هذه، لم تعد الانسكابات أو الطرطشات العرضية تشكّل عائقًا. فقد تم تصميم لوحات المفاتيح هذه لتدوم لفترة طويلة.
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