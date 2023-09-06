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Philips Avent Natural Response

رضّاعة أطفال مع فتحة Airfree

SCY670/01
Avent
Avent
  • تدفق مثل الرضاعة الطبيعية، يساعد في الحد من مشاكل الرضاعة تدفق مثل الرضاعة الطبيعية، يساعد في الحد من مشاكل الرضاعة تدفق مثل الرضاعة الطبيعية، يساعد في الحد من مشاكل الرضاعة
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    Philips Avent Natural Response رضّاعة أطفال مع فتحة Airfree

    SCY670/01

    تدفق مثل الرضاعة الطبيعية، يساعد في الحد من مشاكل الرضاعة

    توفّر رضاعة هادئة ومريحة. تدعم حلمة Natural Response الإيقاع المنفرد للطفل أثناء الشفط والبلع و التنفس، فيما تساعد فتحة التهوية AirFree في إبقاء الهواء بعيدًا عن بطن الطفل لتوفير حماية إضافية ضد المغص والغازات والحرقة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent Natural Response رضّاعة أطفال مع فتحة Airfree

    تدفق مثل الرضاعة الطبيعية، يساعد في الحد من مشاكل الرضاعة

    توفّر رضاعة هادئة ومريحة. تدعم حلمة Natural Response الإيقاع المنفرد للطفل أثناء الشفط والبلع و التنفس، فيما تساعد فتحة التهوية AirFree في إبقاء الهواء بعيدًا عن بطن الطفل لتوفير حماية إضافية ضد المغص والغازات والحرقة. إكتشف كلّ المميزات

    تدفق مثل الرضاعة الطبيعية، يساعد في الحد من مشاكل الرضاعة

    توفّر رضاعة هادئة ومريحة. تدعم حلمة Natural Response الإيقاع المنفرد للطفل أثناء الشفط والبلع و التنفس، فيما تساعد فتحة التهوية AirFree في إبقاء الهواء بعيدًا عن بطن الطفل لتوفير حماية إضافية ضد المغص والغازات والحرقة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent Natural Response رضّاعة أطفال مع فتحة Airfree

    تدفق مثل الرضاعة الطبيعية، يساعد في الحد من مشاكل الرضاعة

    توفّر رضاعة هادئة ومريحة. تدعم حلمة Natural Response الإيقاع المنفرد للطفل أثناء الشفط والبلع و التنفس، فيما تساعد فتحة التهوية AirFree في إبقاء الهواء بعيدًا عن بطن الطفل لتوفير حماية إضافية ضد المغص والغازات والحرقة. إكتشف كلّ المميزات

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      حلمة تعمل مثل الثدي الطبيعي*

      • رضّاعة
      • 4 أونصات/125 مل
      • حلمة Flow 2
      • من تاريخ الولادة وما فوق
      حلمة تدرّ الحليب عندما يقوم الطفل بالشرب بشكل نشط

      حلمة تدرّ الحليب عندما يقوم الطفل بالشرب بشكل نشط

      تعمل حلمة Natural Response بالتزامن مع إيقاع رضاعة طفلك الطبيعي، ما يسهل الدمج بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. تأتي الحلمة مزوّدة بفتحة فريدة تدرّ الحليب فقط عندما يشرب الطفل بشكل نشط. وبالتالي، عندما يتوقف الطفل عن البلع مؤقتًا ليتنفس، يتوقف الحليب مؤقتًا أيضًا.

      التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة على شكل الصدر

      التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة على شكل الصدر

      تم تصميم الحلمة الواسعة والناعمة والمرنة لمحاكاة شكل الصدر وملمسه، الأمر الذي يساعد طفلك على الالتقام والرضاعة بشكل مريح.

      سهلة الحمل حتى لمن لديه يدَين صغيرتَين

      سهلة الحمل حتى لمن لديه يدَين صغيرتَين

      يسهل إمساك الرضّاعة المريحة بأي زاوية لتوفير أقصى درجة من الراحة خلال الرضاعة. إن حملها سهل ليدَيك وليدَي طفلك الصغيرتَين.

      سهلة الاستخدام والتنظيف ويمكن جمعها بسرعة

      سهلة الاستخدام والتنظيف ويمكن جمعها بسرعة

      فتحة رضّاعة عريضة تسهل تعبئتها وتنظيفها. مؤلفة من عدد قليل من الأجزاء من أجل تجميع سريع وبسيط، ففتحة AirFree هي جزء واحد فقط.

      مصممة لتخفيف مشاكل الرضاعة

      مصممة لتخفيف مشاكل الرضاعة

      تم تصميم فتحة AirFree لتوفير حماية إضافية من مشاكل الرضاعة من خلال منع الهواء من الدخول إلى معدة أطفالك الصغار عند إرضاعهم في وضعية مستقيمة.

      اختيار التدفق المناسب من الحلمة لطفلك

      اختيار التدفق المناسب من الحلمة لطفلك

      يقوم كل طفل بالرضاعة بشكل مختلف، وينمو بسرعته الخاصة. من هنا، صممنا مجموعة من معدلات التدفق لتعثري على التدفق المثالي لطفلك وتخصصي رضّاعتك. كل حلمات Natural Response مصنوعة من السيليكون الناعم.

      يمنع تصميم الحلمة المانع للتقطير انسكاب الحليب أو هدره

      يمنع تصميم الحلمة المانع للتقطير انسكاب الحليب أو هدره

      تم تصميم فتحة الحلمة لدرّ الحليب فقط عندما يقوم الطفل بالرضاعة، لذا يمكنك الاطمئنان إلى أن الحليب لن يتم هدره، سواءٌ أكنت في المنزل أم أثناء التنقل.

      تتوافق مع مجموعة Avent من Philips

      تتوافق مع مجموعة Avent من Philips

      يمكنك المزج بين شافطة الحليب والرضّاعة وأجزاء الكوب التي نقدمها وابتكار المنتج الذي يناسبك عند الحاجة إلى ذلك.

      إن حلمات ورضّاعات Natural Response خالية من مادة BPA*

      إن حلمات ورضّاعات Natural Response خالية من مادة BPA*

      إن رضّاعات وحلمات Natural من Philips Avent مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA*.

      تحلّى بالصبر فيما يتأقلم طفلك

      تحلّى بالصبر فيما يتأقلم طفلك

      تختلف رضّاعات الأطفال Natural Response الجديدة التي نقدمها عن رضّاعات الأطفال ذات التدفق الحر. وتمامًا مثل الرضاعة الطبيعية، يمكن أن يتطلب الأمر بضع محاولات للإرضاع بطريقة صحيحة. وهذا أمرٌ طبيعي للغاية.

      المواصفات التقنية

      • المادة

        حلمة
        • سيليكون
        • خالية من مادة BPA*

      • محتويات العبوة

        فتحة AirFree
        1  قطعة
        رضّاعة أطفال سعة 4 أونصات/125 مل
        1  قطعة
        حلمة Flow 2
        قطعة واحدة

      • الوظائف

        ميزات الحلمة
        • التقام بطريقة طبيعية
        • تصميم مانع للتقطير
        • ناعمة ومرنة

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          • لا تطلق حلمة Natural Response الحليب إلا عندما يشرب الطفل بفعالية. يستطيع الأطفال الشرب والبلع والتنفس باستخدام الإيقاع الطبيعي، كما لو كانوا يرضعون من الثدي.
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