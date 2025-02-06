SCF323/11
سرعة من دون تعب
تحافظ شافطة حليب الأم الإلكترونية من Philips Avent على دفق الحليب بمستوى مثالي وتتكيّف بلطف مع حجم الحلمة وشكلها. سريعة ومريحة ومناسبة لكل أم وضعت طفلها حديثًا.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكنك ضبط كل جلسة بدقة بحسب احتياجاتك بفضل مجموعة كبيرة من إعدادات التحفيز والشفط. تقدّم شافطة حليب الأم التي نقدّمها 4 مستويات تحفيز و4 مستويات شفط للحصول على تجربة مخصصة.
حجم واحد يناسب الجميع. تنثني وسادة السيليكون بلطف وتتكيف لتناسب حلمة ثديك.
يسمح نظام الشفط المغلق الذي نقدّمه بالحفاظ على الحليب بعيدًا عن الأنابيب وبالتالي، ستحتاجين إلى تنظيف قطع أقل. وبفضل القطع الأقل، يمكن تجميع الأجزاء من جديد بسهولة تامة.
هل تعرفين الإعداد الذي يناسبكِ؟ تتذكر شافطة حليب الأم الإعدادات الأخيرة تلقائيًا، ومن ثمّ ما عليكِ سوى الجلوس والضغط على زر البدء.
وحدة المحرك صغير الحجم
الطاقة
المادة
محتويات العبوة
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