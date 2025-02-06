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  • سرعة من دون تعب سرعة من دون تعب سرعة من دون تعب

    Philips Avent Single Electric Breast Pump Essential

    SCF323/11

    سرعة من دون تعب

    تحافظ شافطة حليب الأم الإلكترونية من Philips Avent على دفق الحليب بمستوى مثالي وتتكيّف بلطف مع حجم الحلمة وشكلها. سريعة ومريحة ومناسبة لكل أم وضعت طفلها حديثًا.

    Philips Avent Single Electric Breast Pump Essential

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    سرعة من دون تعب

    تجربة مخصصة، مستويات إعدادات 4 + 4

    تجربة مخصصة، مستويات إعدادات 4 + 4

    يمكنك ضبط كل جلسة بدقة بحسب احتياجاتك بفضل مجموعة كبيرة من إعدادات التحفيز والشفط. تقدّم شافطة حليب الأم التي نقدّمها 4 مستويات تحفيز و4 مستويات شفط للحصول على تجربة مخصصة.

    وسادة سيليكون ناعمة ومتكيّفة

    وسادة سيليكون ناعمة ومتكيّفة

    حجم واحد يناسب الجميع. تنثني وسادة السيليكون بلطف وتتكيف لتناسب حلمة ثديك.

    أقل عدد من القطع وإعداد بسيط

    أقل عدد من القطع وإعداد بسيط

    يسمح نظام الشفط المغلق الذي نقدّمه بالحفاظ على الحليب بعيدًا عن الأنابيب وبالتالي، ستحتاجين إلى تنظيف قطع أقل. وبفضل القطع الأقل، يمكن تجميع الأجزاء من جديد بسهولة تامة.

    وظيفة الذاكرة

    وظيفة الذاكرة

    هل تعرفين الإعداد الذي يناسبكِ؟ تتذكر شافطة حليب الأم الإعدادات الأخيرة تلقائيًا، ومن ثمّ ما عليكِ سوى الجلوس والضغط على زر البدء.

    حجم صغير

    حجم صغير

    وحدة المحرك صغير الحجم

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      اتصال عبر USB-C
      نعم
      فولتية الطاقة الرئيسية
      5 فولت و≥ 1 أمبير
      وحدة التزويد بالطاقة غير مضمنّة. غير قابلة للشحن، للاستخدام مع سلك فقط.
      نعم

    • المادة

      0% مادة BPA*
      نعم

    • محتويات العبوة

      وحدة المحرك
      نعم
      أنبوب مصنوع من السيليكون
      نعم
      كبل USB-C
      نعم
      رضّاعة Natural (سعة 125 مل)
      نعم
      مجموعة الشفط
      نعم
      غطاء يتم تركيبه بالتدوير
      نعم

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    • ينطبق ذلك على الزجاجة فقط والأجزاء الأخرى التي تلامس حليب الأم. تتوافق مع نظام الاتحاد الأوروبي 10/2011.
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