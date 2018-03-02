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  • لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء
  • لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء
  • لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء
  • لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء

تم إيقافه

Philips Aventلهّاية ultra air

SCF244/00

لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء

هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس. تتميّز ultra air من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة وجافة، وقد تم تصميم الوقاء الخفيف الوزن للسماح بتدفق أكبر كمية من الهواء. متوفرة بألوان وتصاميم مختلفة.

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فتحات تهوية كبيرة جدًا تسمح لبشرة طفلك بالتنفس

لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء

  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس

  • للأطفال بين 0 و6 أشهر

  • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA

  • حزمة واحدة

4 فتحات تهوية كبيرة جدًا

4 فتحات تهوية كبيرة جدًا

تم تصميم لهّاية ultra air لتوفير أعلى مستوى من تدفق الهواء، فتتمكّن بشرة طفلك الحساسة من التنفس.

تبقى البشرة أكثر جفافًا أثناء استخدام اللهّاية

تبقى البشرة أكثر جفافًا أثناء استخدام اللهّاية

تبقى بشرة طفلك أكثر جفافًا أثناء استخدام اللهّاية بفضل تصميم اللّهاية هذا الذي يسمح بتدفق أكبر كمية من الهواء.

أطراف مستدير لاستخدام اللهّاية بطريقة مريحة

أطراف مستدير لاستخدام اللهّاية بطريقة مريحة

يتميّز وقاء ultra air بوزن خفيف وأطراف مستديرة لضمان راحة طفلك.

المواصفات التقنية

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 

  1. تظهر اختبارات المستهلك التي تم إجراؤها في الولايات المتحدة في 2016-2017 أن معدّل نسبة تقبّل حلمة Philips Avent غير الملساء المستخدمة في لهّايات ultra air وultra soft المخصصة للأطفال منذ الولادة وحتى 6 أشهر و18 شهرًا يبلغ 98%.

  2. يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة

  3. العلامة التجارية الأولى عالميًا للهّايات

  4. الشركة المصنّعة الأولى للعام 2014