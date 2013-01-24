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Philips Avent

مقابض تدريب الكوب

SCF242
Avent
1 الجوائز
Avent
  • ليشرب بمفرده ليشرب بمفرده ليشرب بمفرده
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    Philips Avent مقابض تدريب الكوب

    SCF242
    1 الجوائز

    ليشرب بمفرده

    يمكن تركيب مقابض التدريب مع أكواب SCF242/00 من Philips Avent لمساعدة الأطفال في الشرب بمفردهم في كل مراحل نموهم. يتم تحديد وضعيتها تلقائيًا لتكون دائمًا بمحاذاة مع القمع. وهي سهلة التركيب والفك، بحيث يمكن استخدام الأكواب معها أو بدونها.

    Philips Avent مقابض تدريب الكوب

    ليشرب بمفرده

    يمكن تركيب مقابض التدريب مع أكواب SCF242/00 من Philips Avent لمساعدة الأطفال في الشرب بمفردهم في كل مراحل نموهم. يتم تحديد وضعيتها تلقائيًا لتكون دائمًا بمحاذاة مع القمع. وهي سهلة التركيب والفك، بحيث يمكن استخدام الأكواب معها أو بدونها.

    ليشرب بمفرده

    يمكن تركيب مقابض التدريب مع أكواب SCF242/00 من Philips Avent لمساعدة الأطفال في الشرب بمفردهم في كل مراحل نموهم. يتم تحديد وضعيتها تلقائيًا لتكون دائمًا بمحاذاة مع القمع. وهي سهلة التركيب والفك، بحيث يمكن استخدام الأكواب معها أو بدونها.

    Philips Avent مقابض تدريب الكوب

    ليشرب بمفرده

    يمكن تركيب مقابض التدريب مع أكواب SCF242/00 من Philips Avent لمساعدة الأطفال في الشرب بمفردهم في كل مراحل نموهم. يتم تحديد وضعيتها تلقائيًا لتكون دائمًا بمحاذاة مع القمع. وهي سهلة التركيب والفك، بحيث يمكن استخدام الأكواب معها أو بدونها.

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      مقابض كوب سهلة الفك

      يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

      إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.

      تسهل ملاءمتها وإزالتها

      يمكن استخدام الأكواب مع المقابض أو بدونها

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الأطفال بعمر 4 أشهر أو أكثر
        الصين
        نعم
        وزن المنتج
        0.011  كلغ
        مقبض
        2  قطعة

      • الوزن والأبعاد

        عدد صناديق F في صندوق A
        6  قطعة

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق F
        70 (العمق) X ‏126 (العرض) X ‏167 (الارتفاع)  ملليمترًا
        مقاييس المنتج الصافي باستثناء الأكسسوارات
        70 (العمق) X ‏126 (العرض) X ‏70 (الارتفاع)  ملليمترًا

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