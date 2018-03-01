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جميع السلاسل

  • راحة ملائمة في وقت النوم
  • راحة ملائمة في وقت النوم
  • راحة ملائمة في وقت النوم
  • راحة ملائمة في وقت النوم
  • راحة ملائمة في وقت النوم
  • راحة ملائمة في وقت النوم
  • راحة ملائمة في وقت النوم
  • راحة ملائمة في وقت النوم
  • راحة ملائمة في وقت النوم
  • راحة ملائمة في وقت النوم

تم إيقافه

Philips Aventلهّاية Night Time

SCF176/62

راحة ملائمة في وقت النوم

هدئي طفلك في وقت النوم بفضل لهّاية Classic Night Time من Philips Avent، إذ تسهّل الحلقة التي تتوهّج في الظلام العثور عليها في الليل. تحترم الحلمة التي نقدّمها، القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفم طفلك بينما ينام.

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brand recommended by moms worldwide1

حلقة فريدة تتوهّج في الظلام

راحة ملائمة في وقت النوم

  • مع حلقة تتوهّج في الظلام

  • للأطفال بين 6 و18 شهراً

  • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA

  • 2 قمع وصمام

العثور على الحلقة المتوهجة بسهولة أكبر في وقت النوم

العثور على الحلقة المتوهجة بسهولة أكبر في وقت النوم

نحن نعلم أنه من المهم مساعدة طفلك في العودة إلى النوم، لذا ستساعدك الحلقة الفريدة التي نقدّمها والتي تتوهّج في الظلام في العثور على هذه اللهّاية من دون تشغيل الضوء.*

مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بتصميم متناسق يحترم حلق طفلك وأسنانه ولثّته أثناء نموه.

مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

انعمي براحة البال وأنت متأكدة من أن راحة طفلك في أيدٍ أمينة. تم صنع هذه اللّهاية في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة.*

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 

  1. يجب تعريض الحلقات التي تتوهّج في الظلام للضوء قبل استخدامها.

  2. العلامة التجارية الأولى عالميًا للهّايات

  3. يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة

  4. تدعم مجموعتنا الأمهات والأطفال في مختلف مراحل النمو

  5. الشركة المصنّعة الأولى للعام 2014