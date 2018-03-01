تنظيف منتجات إطعام الطفل والعناية بها بسهولة

تتميز فرشاة تنظيف الرضّاعة Avent من Philips برأس فرشاة منحنٍ مع رأس مقبض مستدير ذي تصميم خاص لتنظيف كل أنواع الرضّاعات والحلمات ومعدات إطعام الطفل بفعالية. تعمد الشعيرات المتينة وذات الكثافة العالية إلى تنظيف الرضّاعات بأمان ومن دون خدشها.