ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF145/08
تنظيف منتجات إطعام الطفل والعناية بها بسهولة
تتميز فرشاة تنظيف الرضّاعة Avent من Philips برأس فرشاة منحنٍ مع رأس مقبض مستدير ذي تصميم خاص لتنظيف كل أنواع الرضّاعات والحلمات ومعدات إطعام الطفل بفعالية. تعمد الشعيرات المتينة وذات الكثافة العالية إلى تنظيف الرضّاعات بأمان ومن دون خدشها.
ملحقات الرضاعة
فرشاة تنظيف الرضّاعة والحلمة هذه مصنوعة بشكل كامل من مواد خالية من مادة BPA*
رأس فرشاة منحنٍ ورأس مقبض مستدير مصممان خصيصاً لبلوغ الزوايا في جميع أنواع الرضّاعات الواسعة العنق والحلمات إضافةً إلى منتجات إطعام الطفل، كل ذلك لضمان عملية تنظيف شاملة.
إن فرشاة تنظيف الرضّاعة والحلمة قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتسهيل تنظيفها.
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
استنادًا إلى استطلاع رأي حول الرضا أجري عبر الإنترنت على مستوى العالم بمشاركة 10109 مستخدمين للعلامات التجارية والمنتجات الخاصة برعاية الأم والطفل في عام 2023.