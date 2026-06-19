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Philips Avent Pacifier ultra air
جديد
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SCF087/04
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قرأتُ أخبارًا عن اللهايات وBPA - كيف يُمكن التأكد من خلوّ لهايات Philips Avent من BPA؟
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