التحدّث إلى طفلكِ عن بُعد

عادةً ما يكون الاستماع إلى صوتكِ هو كل ما يحتاج إليه طفلك حتى يهدأ. بضغطة واحدة على هذه الميزة التي لا غنى عنها، يمكنكِ التواصل مع طفلكِ أينما كنتِ في المنزل.