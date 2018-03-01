مصطلحات البحث

AR
EN
1

Philips Avent Audio Monitors

جهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

SCD501/01
Avent
Avent
  • التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك
    -{discount-value}

    Philips Avent Audio Monitors جهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

    SCD501/01

    التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

    يقدّم لك جهاز مراقبة الطفل SCD501/01 الجديد الذي نقدّمه بتقنية DECT راحة البال التامة من خلال توفير المتطلبات الأساسية لجهاز مراقبة الطفل. ويقدّم أيضًا الاتصال الأكثر موثوقية على الإطلاق مع صوت نقي جدًا وضوء ليلي مريح لك ولطفلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent Audio Monitors جهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

    التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

    يقدّم لك جهاز مراقبة الطفل SCD501/01 الجديد الذي نقدّمه بتقنية DECT راحة البال التامة من خلال توفير المتطلبات الأساسية لجهاز مراقبة الطفل. ويقدّم أيضًا الاتصال الأكثر موثوقية على الإطلاق مع صوت نقي جدًا وضوء ليلي مريح لك ولطفلك. إكتشف كلّ المميزات

    التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

    يقدّم لك جهاز مراقبة الطفل SCD501/01 الجديد الذي نقدّمه بتقنية DECT راحة البال التامة من خلال توفير المتطلبات الأساسية لجهاز مراقبة الطفل. ويقدّم أيضًا الاتصال الأكثر موثوقية على الإطلاق مع صوت نقي جدًا وضوء ليلي مريح لك ولطفلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent Audio Monitors جهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

    التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

    يقدّم لك جهاز مراقبة الطفل SCD501/01 الجديد الذي نقدّمه بتقنية DECT راحة البال التامة من خلال توفير المتطلبات الأساسية لجهاز مراقبة الطفل. ويقدّم أيضًا الاتصال الأكثر موثوقية على الإطلاق مع صوت نقي جدًا وضوء ليلي مريح لك ولطفلك. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل أجهزة مراقبة الأطفال

      التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

      الاتصال الضروري مع طفلك

      • اتصال خاص 100%
      • ضوء ليلي
      تضمن تقنية DECT عدم التداخل وخصوصية بنسبة 100%

      تضمن تقنية DECT عدم التداخل وخصوصية بنسبة 100%

      تضمن تقنية DECT عدم التداخل من أي جهاز إرسال آخر مثل أجهزة مراقبة الطفل الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية. ويوفر تشفير البيانات اتصالاً خاصًا وآمنًا بحيث تتأكدين من أنك الوحيدة القادرة على سماع صوت طفلك.

      صوت فائق الوضوح بفضل تقنية DECT

      صوت فائق الوضوح بفضل تقنية DECT

      اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. توفر تقنية DECT (اتصالات رقمية ومحسنة ولاسلكية) صوتًا عالي الجودة وشديد الوضوح بحيث تتمكنين من سماع طفلك في أي وقت.

      توفير الطاقة في وضع Smart ECO

      توفير الطاقة في وضع Smart ECO

      يحد وضع ECO الذكي تلقائيًا من طاقة الإرسال ويزيد عمر البطارية. كلما اقتربتِ من طفلك، قلّت الطاقة الضرورية للحصول على اتصال مثالي (هذا الوضع غير متوفر في الولايات المتحدة وكندا).

      كوني دائمًا على اطلاع عندما يكون جهاز مراقبة الطفل ضمن النطاق ومتصلاً

      كوني دائمًا على اطلاع عندما يكون جهاز مراقبة الطفل ضمن النطاق ومتصلاً

      ستنبّهك وحدة الأهل عندما يكون جهاز مراقبة الطفل خارج النطاق أو عندما يكون مستوى الطاقة منخفضًا، لمساعدتك في الحرص على أن تكوني دائمًا على تواصل مع طفلك.

      أضواء مستوى الصوت لإعلامك عندما يصدر طفلك أي صوت

      أضواء مستوى الصوت لإعلامك عندما يصدر طفلك أي صوت

      تضيء المصابيح للإشارة إلى مستوى الصوت في غرفة طفلك، حتى عندما تكون وحدة الأهل مكتومة.

      نطاق تشغيل يصل إلى 330 متر*

      نطاق تشغيل يصل إلى 330 متر*

      يصل نطاق التشغيل في الداخل حتى 50 مترًا*. أما نطاق التشغيل في الخارج فيصل إلى 300 متر*.

      يمكن تشغيل وحدة الأهل بواسطة الكهرباء والبطاريات

      يمكن تشغيل وحدة الأهل بواسطة الكهرباء والبطاريات

      تعمل وحدة الأهل بشكل ممتاز بواسطة الطاقة الكهربائية. وللاستفادة من إمكانية تنقل إضافية، يمكنك أيضًا إدراج بطاريات لاستخدام وحدة الأهل من دون أسلاك. يمكنك إدراج بطاريتين قلويتين R6 AA غير قابلتين لإعادة الشحن بقدرة 1,5 فولت أو بطاريتين R6 AA قابلتين لإعادة الشحن بقدرة 1,2 فولت.

      وقت تشغيل فائق يصل إلى 24 ساعة

      تمنحك الوحدة الصغيرة المخصصة للأهل حرية البث اللاسلكي لغاية 24 ساعة قبل ضرورة شحن الجهاز من جديد. على الرغم من ذلك، يعتمد هذا الأمر على نوع البطاريات المستخدمة ووتيرة استخدام الوحدة المخصصة للأهل على البطاريات ومدة استخدامها.

      ضوء ليلي مريح

      قد لا يهدأ طفلك عند وضعه في سريره لينام. يمكنك مساعدته في الاسترخاء والهدوء للنوم تحت تأثير وهج الضوء الليلي الدافئ والمهدّئ.

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        تحديد تلقائي للقنوات
        نعم
        نطاق التردد
        تقنية DECT
        المرحلة
        • الحمل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        وقت التشغيل استنادًا إلى البطارية بالساعة
        24 ساعة
        مصدر الإمداد بالطاقة
        • 120 فولت (الولايات المتحدة)
        • 220 - 240 فولت
        ضوء ليلي مريح
        نعم
        نطاق التشغيل في الداخل يصل إلى
        50 م
        مؤشر الاتصال والوجود ضمن النطاق
        نعم
        نطاق التشغيل في الخارج يصل إلى
        300 متر

      • الملاءمة

        إشارة انخفاض مستوى البطارية
        نعم
        تحذير تلقائي عند التواجد خارج النطاق
        نعم
        عدد القنوات
        120
        التحكم في مستوى الصوت
        نعم
        أضواء مستوى الصوت
        نعم

      • الملحقات

        دليل المستخدم
        نعم
        دليل البدء السريع
        نعم

      • المواصفات الفنية

        نطاق درجة حرارة التخزين
        10 - 40  °C
        أبعاد الصندوق F (العرض × الارتفاع × العمق)
        220 x‏ 156 x‏ 56  mm
        نطاق درجات حرارة التشغيل بالدرجة المئوية
        10 - 40 درجة مئوية

      • الميزات

        تقنية DECT
        نعم
        الوضع الاقتصادي الذكي الموفر لاستهلاك الطاقة
        نعم
        مصابيح يتم تنشيطها بالصوت
        5 أضواء LED
        التحكم في مستوى الصوت وتنشيط الصوت
        Yes

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          • يختلف نطاق التشغيل لجهاز مراقبة الطفل بحسب المحيط والعوامل التي تسبب التداخل.
          • لا تتوفر وظيفة الشحن في جهاز المراقبة هذا.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. كل الحقوق محفوظة.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.