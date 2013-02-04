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Beardtrimmer series 3000

آلة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه

QT4005/13
  • لحية مثالية بسهولة تامة لحية مثالية بسهولة تامة لحية مثالية بسهولة تامة
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    Beardtrimmer series 3000 آلة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه

    QT4005/13

    لحية مثالية بسهولة تامة

    حدد لحيتك بالطريقة التي تريدها مع آلة تشذيب اللحية هذه. تمتّع بدقة تامة لشعر بطول 0.5 مم حتى 10 مم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Beardtrimmer series 3000 آلة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه

    لحية مثالية بسهولة تامة

    حدد لحيتك بالطريقة التي تريدها مع آلة تشذيب اللحية هذه. تمتّع بدقة تامة لشعر بطول 0.5 مم حتى 10 مم. إكتشف كلّ المميزات

    لحية مثالية بسهولة تامة

    حدد لحيتك بالطريقة التي تريدها مع آلة تشذيب اللحية هذه. تمتّع بدقة تامة لشعر بطول 0.5 مم حتى 10 مم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Beardtrimmer series 3000 آلة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه

    لحية مثالية بسهولة تامة

    حدد لحيتك بالطريقة التي تريدها مع آلة تشذيب اللحية هذه. تمتّع بدقة تامة لشعر بطول 0.5 مم حتى 10 مم. إكتشف كلّ المميزات

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      لحية مثالية بسهولة تامة

      الطريقة الأكثر ملاءمة للبدء بعملية تحديد لحيتك

      • إعدادات طول بدقة 0.5 مم
      • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • استخدام لاسلكي 45 دقيقة/شحن لـ 10 ساعات
      دقة شعر بطول 0.5 مم

      دقة شعر بطول 0.5 مم

      عيّن أداة التشذيب عند موضعها الأدنى للحصول على لحية خفيفة مثالية، بطول 0.5 مم فقط.

      إعدادات طول يسهل اختيارها وتثبيتها، تتراوح من 0.5 مم إلى 10 مم

      إعدادات طول يسهل اختيارها وتثبيتها، تتراوح من 0.5 مم إلى 10 مم

      دوّر العجلة واختر بكل بساطة إعدادات الطول التي تريدها وقم بتثبيتها: من لحية لثلاثة أيام بطول 0.5 مم وصولاً إلى لحية كاملة بطول 10 مم، بخطوات دقيقة بمقدار 0.5 مم.

      احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

      احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

      تبقى الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميّزة الشحذ الذاتي الموجودة في آلة تشذيب اللحية Philips 3000 بنفس الحدة والفعالية التي كانت عليها منذ اليوم الأول من الاستعمال لتمنحك عملية تشذيب مثالية تحمي البشرة في الوقت نفسه مرة تلو الأخرى.

      رؤوس مستديرة لطيفة على البشرة لملامسة البشرة بنعومة

      رؤوس مستديرة لطيفة على البشرة لملامسة البشرة بنعومة

      تحافظ الشفرات على حدتها الفائقة لكي تتمكّن من قص الشعر بطريقة مرتبة وفعالة في كل الأوقات، ولكن توجد رؤوس شفرات مستديرة وأمشاط لمنع تحسّس البشرة.

      ما يصل إلى 45 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد 10 ساعات من الشحن.

      ما يصل إلى 45 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد 10 ساعات من الشحن.

      قابلة لإعادة الشحن فقط. 45 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد 10 ساعات من الشحن.

      مقابض يسهل الإمساك بها

      مقابض يسهل الإمساك بها

      آلة تشذيب سريعة مريحة في الحمل والاستخدام، حتى تتمكن من الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بسهولة أكبر.

      الصيانة البسيطة

      الصيانة البسيطة

      افصل رأس أداة تشذيب اللحية من Philips واغسله تحت الحنفية لتنظيفه بسهولة. ثم جففه قبل أن تعيد تركيبه على الجهاز.

      ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

      ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

      صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        عجلة التكبير والتصغير
        إعدادات طول قابلة للضبط بسهولة
        المقبض
        سهلة الحمل
        فرشاة التنظيف
        نعم
        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        عرض رأس التشذيب
        32 mm
        التسريحات
        • لحية قصيرة
        • لحية خفيفة
        عدد إعدادات الطول
        20
        إعدادات طول مؤمَّنة
        نعم
        مجموعة من إعدادات الطول
        0.5 حتى 10 mm
        البطارية
        1x AAA NiMH
        الدقة (حجم التدرجات)
        0,5 مم mm
        أسنان مانعة للخدش
        لمزيد من الراحة
        نوع المشط
        لحية خفيفة
        دلالة الشحن
        على الوصلة
        سهل التنظيف
        ملحقات قابلة للغسل

      • نظام الطاقة

        نوع البطارية
        Ni-MH
        وقت التشغيل
        ما يصل إلى 45 دقيقة
        وقت الشحن
        10 ساعات
        فولتية عالمية
        100-240 فولت

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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