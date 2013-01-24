11 إعداد طول قابل للتثبيت: من 3 إلى 21 مم أو 0.5 مم من دون المشط

يمكنك تحديد إعداد الطول الذي تريده من خلال المشط القابل للضبط والمزوّد بإعدادات طول تتراوح من 3 إلى 21 مم، مع فارق 2 مم بين إعداد وآخر، كما يمكنك الاستغناء عن المشط لعملية تشذيب دقيقة بطول 0.5 مم.