تقنية TI DLP ‏/ REC709

يتم استخدام تقنية Texas Instruments DLP في 9 من أصل 10 صالات سينما في العالم، لتوفير صور زاهية وساطعة وتباين عميق في أي ظروف. يمكنك أن تتوقع تجربة بصرية لا مثيل لها مع ألوان زاهية توفر إشارة REC709 بنسبة 100%.